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Рахмон получил 91 % голосов на выборах президента Таджикистана
09:33 12.10.2020

Амир Исаев

На пост президента претендовали пять человек, в том числе действующий глава государства Эмомали Рахмон. По законодательству республики президент избирается на 7 лет.

БИШКЕК, 12 окт - Sputnik. Действующий президент Таджикистана Эмомали Рахмон победил на прошедших в воскресенье выборах главы республики, набрав 90,92 процента голосов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя республиканского Центризбиркома Бахтиера Худоерзода.

"Эмомали Рахмон набирает 90,92 %", - сказал он.
Итоговая явка, по его словам, составила 85,39 процента.

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По законодательству республики президент избирается на 7 лет.

Всего за время независимости это шестые выборы президента. Исходя из данных ЦИК, Рахмон победил в пяти последних.

В общей сложности на территории республики работали 3 414 избирательных участков.

На пост главы страны в этом году претендовали пять кандидатов: действующий глава государства Эмомали Рахмон от Федерации независимых профсоюзов, Союза молодежи и Народно-демократической партии, Рустам Латифзода от Аграрной партии, Абдухалим Гаффорзода от Соцпартии, Рустам Рахматзода от Партии экономических реформ и Миродж Абдуллоев от Коммунистической партии страны.

Напомним, в этом году дата президентских выборов была назначена на заседании Центрального комитета по выборам и референдумам Таджикистана 6 августа.

Согласно решению ЦИК, выборы президента Таджикистана прошли на месяц раньше обычного времени.

Источник - ru.sputnik.kg
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