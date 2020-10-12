Рахмон получил 91 % голосов на выборах президента Таджикистана

09:33 12.10.2020

Амир Исаев



На пост президента претендовали пять человек, в том числе действующий глава государства Эмомали Рахмон. По законодательству республики президент избирается на 7 лет.



БИШКЕК, 12 окт - Sputnik. Действующий президент Таджикистана Эмомали Рахмон победил на прошедших в воскресенье выборах главы республики, набрав 90,92 процента голосов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя республиканского Центризбиркома Бахтиера Худоерзода.



"Эмомали Рахмон набирает 90,92 %", - сказал он.

Итоговая явка, по его словам, составила 85,39 процента.



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По законодательству республики президент избирается на 7 лет.



Всего за время независимости это шестые выборы президента. Исходя из данных ЦИК, Рахмон победил в пяти последних.



В общей сложности на территории республики работали 3 414 избирательных участков.



На пост главы страны в этом году претендовали пять кандидатов: действующий глава государства Эмомали Рахмон от Федерации независимых профсоюзов, Союза молодежи и Народно-демократической партии, Рустам Латифзода от Аграрной партии, Абдухалим Гаффорзода от Соцпартии, Рустам Рахматзода от Партии экономических реформ и Миродж Абдуллоев от Коммунистической партии страны.



Напомним, в этом году дата президентских выборов была назначена на заседании Центрального комитета по выборам и референдумам Таджикистана 6 августа.



Согласно решению ЦИК, выборы президента Таджикистана прошли на месяц раньше обычного времени.