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Г-н Бердыбай назначен послом Казахстана в Кувейте
14:23 12.10.2020

Токаев назначил послов Казахстана в Кувейте и Кипре
Посол Казахстана в Израиле стал также послом в Республике Кипр.

Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении послов Казахстана в Кувейте и Кипре, передает zakon.kz.

Бердыбай Азамат Рахманкулулы назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Государстве Кувейт, - говорится в сообщении Акорды.
Посол Казахстана в Израиле Сатыбалды Буршаков назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Республике Кипр по совместительству.

Азамат Бердыбай родился в 1963 году в Алма-Ате, женат, владеет казахским, русским, арабским языками. Окончил Казахский государственный университет имени Кирова, по специальности филолог, преподаватель арабского языка, казахского языка и литературы.

В разные годы он работал первым секретарем посольства Казахстана в Саудовской Аравии, генеральным консулом Казахстана в Дубаи, послом Казахстана в Катаре, Иордании, Ираке, Ливане, Палестине.

Сатыбалды Буршаков родился в 1968 году, женат, отец двоих детей, владеет казахским, русским, английским, французским. Окончил Алматинский пединститут иностранных языков по специальности "Учитель английского и русского языков", Нидерландский институт международных отношений "Клингендаел", курсы в Академии иностранной службы в Исламабаде.

В разные годы работал советником посольства Казахстана в Бельгии, заведующим Отделом международных связей и протокола Аппарата Мажилиса Парламента Казахстана, заместитель постоянного представителя Казахстана при ЮНЕСКО во Франции, руководителем Центра внешней политики Администрации Президента Казахстана.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - zakon.kz
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