Дронам и ракетам перемирие в Карабахе не помешало, - В.Мухин

15:16 12.10.2020

Обмен ударами продолжается, поскольку противники не достигли своих целей



Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"

12.10.2020



Инициированное Москвой соглашение о временном прекращении огня в зоне карабахского конфликта, к сожалению, в полной мере Азербайджаном и Арменией не выполняется. В субботу и воскресенье стороны обменялись ракетными ударами, в результате которых погибли люди. Пока нет официальных данных о результатах достигнутых договоренностей по обмену военнопленными и телами павших солдат. В соцсетях публикуют видео о том, как подразделения с белыми флагами забирают погибших из зоны военных действий. Позиционные бои на ряде участков фронта в Нагорном Карабахе (НК) продолжаются.



Армянские СМИ сообщили, что вечером и в ночь с субботы на воскресенье азербайджанская армия подвергла ракетному и артиллерийскому обстрелу города Степанакерт, Шуша, Гадрут, Мартуни и другие населенные пункты. Из Баку же сообщают, что армянские вооруженные формирования нанесли ракетные удары по городу Мингечаур и Гянджа. Атака на Мингечаур (он расположен в 100 км от линии фронта), близ которого находится крупнейшая на Южном Кавказе ГЭС, была отбита. А во втором по величине азербайджанском городе Гяндже снаряды угодили в жилые дома. Независимые источники сообщают, что армия обороны Нагорного Карабаха пыталась контратаковать позиции ВС Азербайджана в Тертерском, Геранбойском, Агдамском и Физулинском районах. По всей линии соприкосновения с азербайджанской стороны активно применялись ударные беспилотники. По интенсивности боевых действий по-прежнему было "очень жарко" на южном фланге, особенно в районе Гадрута. Хотя так и не ясно, где там проходит линия боевых действий.



Авторитетный в экспертных кругах Telegram-канал "Рыбарь" привел фото и конкретную геолокацию, где на тачанках (пикапах с пулеметами) были зафиксированы сирийцы – боевики из "Дивизии Аль-Хамза", которую поддерживает Турция. Судя по их форме одежды, можно предположить, что они могут быть приписаны к подразделениям внутренних войск МВД Азербайджана. "Так что и официальные заявления о том, что в ВС Азербайджана нет наемников, фактически являются правдой", – делают вывод аналитики канала "Южный ветер", цитируя "Рыбаря".



Военный эксперт, полковник запаса Шамиль Гареев поддерживает версию о том, что сирийские боевики в Азербайджане необходимы для того, чтобы "зачистить", а потом заселить территории и населенные пункты, которые занимает азербайджанская армия. В ответ в Баку и Анкаре в СМИ и в соцсетях публикуют данные об участии подразделений Рабочей партии Курдистана (РПК), которые якобы наняты Ереваном и "переброшены в Нагорный Карабах на усиление частей армянских войск, отражающих азербайджанскую агрессию". Армянское руководство, как и азербайджанское, не раз опровергали сообщения, что в НК воюют наемники из других стран.



Гареев считает, что пока основные действия в НК ведут регулярные боевые части азербайджанских ВС и армия обороны Карабаха. "При этом в боевых порядках азербайджанской армии есть турецкие специалисты. А в армянских подразделениях немало добровольцев из самой Армении и из других стран, в том числе и из России", – заявил он "НГ".



Эксперт уверен, что заявленное гуманитарное перемирие будет недолгим, поскольку противоборствующие стороны не достигли своих целей. "Баку при поддержке Анкары по-прежнему требует вывода армянских сил из Нагорного Карабаха. Ереван на это никогда не пойдет, поскольку вывод войск будет означать массовый тотальный исход армянских семей из НК. И с такой формулой урегулирования конфликта руководство Армении было не согласно почти 30 лет", – отмечает Гареев. Он обращает внимание на выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева, сделанное уже после подписания главами РФ, Азербайджана и Армении заявления о прекращении огня. "Алиев заявил СМИ, что Азербайджан настаивает на восстановлении целостности страны за счет контроля над Нагорным Карабахом и возвращении азербайджанцев в места традиционного проживания. И отметил, что для достижения этой цели Азербайджан в любом случае "будет идти до конца". То есть Баку допускает активные боевые действия, чтобы принудить своего противника к переговорам", – делает вывод Гареев.



Заметим, что чуть ранее до этого выступления, впервые с начала конфликта Алиев сказал и о возможности присутствия миротворцев в зоне конфликта. Он подчеркнул: "Миротворцы являются одним из пунктов основных принципов, разработанных Минской группой ОБСЕ для урегулирования конфликта. Однако мы еще не дошли до этого пункта, чтобы его обсуждать, это еще рано". По словам Алиева, для начала надо решить основные задачи – освободить территории и вернуть туда азербайджанцев, после этого туда войдут миротворцы. При этом какие страны должны будут представлять голубые каски в Нагорном Карабахе, он не уточнил.