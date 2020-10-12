Судьба человека. История о том, как хивинский хан Саид-Абдулла стал советским дворником

15:33 12.10.2020

История о том, как хивинский хан стал советским дворником



История иногда преподает нам любопытные уроки, которые свидетельствуют о бренности земной жизни и о том, что люди богатые и могущественные, по нашим земным меркам, в один момент лишаются всего и остаются буквально ни с чем. Ярким примером здесь могут быть истории правителей Средней Азии и их потомков, которые из представителей знати превратились буквально в ничто после того, как их свергли большевики.



Показательна здесь история последнего хана Хивы Саида Абдуллы-хана и его ближайших родственников. После захвата Хивинского ханства большевиками зимой 1920 года Саид Абдулла-хан отрекся от престола. Его самого и ближайших родственников было решено выселить за пределы Средней Азии. В течение двух лет бывшего хана, его сыновей, братьев и племянников (всего 7 человек) перевозили из города в город: сначала в Ташкент, затем – в Самару, а затем – в Москву.



В феврале 1922 году охранявшие их чекисты освободили их и "посоветовали" ехать в город Екатеринослав, на Украину. Выехав туда бывший хан и его родственники не могли найти себе работу. После Гражданской войны в стране царила разруха и безработица. Ввиду этого они вынуждены были переехать в город Кривой Рог, где троим из них удалось устроиться на шахту "Большевик" сторожами и конюхами. Еще один один из племянников бывшего хана поступил в школу милиции.



Незнание языка, отсутствие трудовой квалификации и безработица не позволяли бывшему правителю Хивы и его родственникам надеяться на улучшение условий жизни, и в июле 1925 года они обратились в органы ОГПУ с просьбой разрешить им вернуться на родину. Их заявление было рассмотрено, но чекисты решили, что "ввиду развития бандитизма" в Средней Азии это нежелательно, так как бывший хан может стать своеобразным объединительным "знаменем" для местных басмачей. Поэтому в возвращении им было отказано.



Саид Абдулла работал на шахте сторожем, где все знали его под кличкой "хан". В 1933 году на Украине разразился чудовищный голод и вследствие этого началась массовая смертность населения. По некоторым сведениям, бывший хан заразился дизентерией, умер в больнице при шахте и был похоронен на местном кладбище, которое до наших дней не сохранилось. Его брат Ибадулла, который с детства был глухим, не мог найти себе работу и занимался нищенством в поселке при шахте. Летом 1934 года он попал под машину и умер в больнице. Брат бывшего хана Мухаммадьяр, которому в период ссылки было уже 70 лет, также нищенствовал и попрошайничал в поселке.



Сыновьям Саида Абдуллы в 1933 году было разрешено вернуться в Среднюю Азию, но не в Хиву. Они осели в Ташкенте. Точно известно о судьбе лишь одного из них – Саида Абдуллаева. Он работал в геологоразведке, где пристрастился к алкоголю. В 1941 году сбил насмерть человека и за это отсидел 5 лет в тюрьме. Умер в начале 60-х годов прошлого века. Братья бывшего хана Насыр и Абдурасул остались в Кривом Роге, где работали на шахте. У Абдурасула были дети. Его внуки и правнуки до сих пор проживают на Украине.



Не менее поучительной была судьба и трех младших сыновей эмира бухарского Сеид-Алим-хана. После взятия Бухары большевиками в августе 1920 года эмир был вынужден в спешке покинуть родину. При этом часть его гарема и сыновья Султанмурад, Шахмурад и Рахимхан не смогли последовать за ним и попали в руки к коммунистам. Те сначала хотели их расстрелять, но затем решили использовать в целях своей пропаганды и отправили в специальных детский дом для детей погибших коммунистов и бойцов Красной Армии. Султанмурад и Рахимхан были репрессированы в годы "Большого террора", а Шахмурад по совету друзей провел процедуру отречения от своего отца-эмира, написав открытое письмо в газету "Известия" . По рассказам знакомых, он сделал это чтобы получить возможность поступить в военное училище, так как мечтал о карьере военного, но статус сына бывшего эмира мешал ему.



После отречения, получив фамилию Алимов, Шахмурат поступил в военно-инженерную академию им. Куйбышева. В Красной Армии дослужился до звания генерал-майора. В годы войны приминал участие в обороне Крыма, где был тяжело ранен и потерял левую ногу. Был награжден орденами Красной Звезды и Красного Знамени, медалями "За оборону Кавказа", "За боевые заслуги", "За победу над Германией". После войны преподавал в той же военно-инженерной академии. Алимов был женат. Жену звали Лидия Михайловна. По словам одного из близких друзей, Шахмурад мало кому рассказывал о своем происхождении. По некоторым данным, скончался в Москве в 1985 году в возрасте 75 лет. Всего у бывшего эмира было 12 сыновей, потомки которых сейчас рассеяны по разным странам мира.



Судьбы некогда грозных среднеазиатских владык и их потомков – яркая иллюстрация к кораническому аяту: "Мы сотворили человека в прекраснейшем облике. Потом Мы вернем его в нижайшее из низких" (Коран; 95, 4-5). "Положение в обществе" и "статус", к которому так стремятся определенные люди в наше время, могут измениться в один миг и вчерашний уважаемый человек может в любой момент стать изгоем общества. Лишь человек верующий, который осознает, что он пришел в этот мир временно с одной лишь целью – чтить своего Творца и жить по Его законам спокойно относится к житейским волнам, которые могут вздымать его выше других, или наоборот повергать его в зияющие низины нашей жизни.