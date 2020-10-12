С каждым следующим президентом жизнь на Украине все хуже, - В.Пойманов

15:35 12.10.2020

С каждым следующим президентом жизнь на Украине все хуже

А западные надсмотрщики над страной получают миллионы



ВЛАДИМИР ПОЙМАНОВ



Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признал-таки зависимость "незалежной". Правительство направило в Раду законопроект, согласно которому регулированием тарифов на коммунальные услуги будет заниматься не государство, а местные власти (а у тех денег, как известно, нет). Объясняя это решение, Шмыгаль сказал, что законопроект принимается по сигналу "очередного структурного маяка, утвержденного меморандумом с МВФ".



И кто не знает, что Украина живет по сигналам этих маяков, а Европа воспринимает украинцев как попрошаек? Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, встретившись с Зеленским в Киеве, во всеуслышание напомнил тому, что "Европа – не банкомат и не благотворительная организация".



После заключения соглашения об ассоциации с ЕС в 2014 году Украина в общей сложности получила от Европы 15 млрд. евро в виде кредитов и безвозвратной помощи, но деньги пропали. Депутат Рады Ренат Кузьмин съехидничал: "Денег нет, но вы держитесь. Вы за это на майдане стояли? Поздравляю. Допрыгались". Тех 15 миллиардов евро действительно нет.



Недавно шведский экономист из Атлантического совета Андерс Аслунд решил уйти с должности члена наблюдательного совета "Укрзализныци", поскольку с апреля ему там зарплату не платят. Что делал господин Аслунд в "Укрзализныце", не имея никакого опыта в аудите ни в одной транспортной компании, понять невозможно, но назначение иностранцев в наблюдательные советы крупных украинских государственных компаний – прямое требование МВФ и Евросоюза. В нищей стране, где большинство пенсионеров получает до 2 тыс. грн. в месяц, эти "смотрящие" получают ежемесячно от полумиллиона гривен и выше. Скажем, глава наблюдательного совета "Укрзализныци" Шевки Аджунер с сентября 2018 г. по апрель 2020 г. получил 13,8 млн. грн. (в среднем каждый месяц почти 700 тыс. грн). При этом железная дорога Украины на грани банкротства.



После демарша Аслунда Зеленский решил успокоить иностранных "смотрящих". 1 октября он подписал закон с поправками в госбюджет на 2020 год, который позволит правительству снять ограничения на зарплаты членов набсоветов в госкомпаниях. Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" отметила, что "теперь по требованию МВФ и ЕС иностранные "надсмотрщики" в госкомпаниях будут опять получать миллионы, а украинские граждане – бороться с нищетой".



Однако вернемся к законопроекту, согласно которому регулирование тарифов на услуги ЖКХ возлагается на местные органы власти. Изюминка в том, что задолженность населения за газ, его доставку и услуги поставки тепла уже превышает 70 млрд. грн. Это рекордный показатель после 1991 года. Долг тяжким ярмом висит на облгазах, переделанных в газсбыты.



Зе-команда и ее "слуги" в Раде уже не питают иллюзий насчет местных выборов, которые состоятся 25 октября. Они их проиграют. Согласно сентябрьскому опросу центра "Социальный мониторинг", 64,8% респондентов согласились с тем, что с каждым следующим президентом жизнь на Украине все хуже. А на юге Украины так считают еще больше людей – 78,3%.



На каждое рабочее место на Украине претендует больше пяти человек. Фонду по безработице денег хватит на октябрь и частично на ноябрь, потом поступит предложение класть зубы на полку. Каждому третьему работающему не хватает зарплаты на удовлетворение необходимых жизненных потребностей, а каждый второй трудоспособный работает на условиях вторичной занятости.



На этом фоне выглядит издевательской инициатива Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которое собирается выдавать нагрудные знаки "За весомый вклад в борьбу с коррупцией". И это после того, как Конституционный суд Украины признал неконституционным закон о НАБУ, а после 2014 года, вопреки обещаниям Зеленского, ни один вор-казнокрад, ограбивший страну на миллионы гривен, не понес наказания. Что поделаешь: конституция – лишь клочок бумаги, а за сохранение НАБУ хлопочут МВФ и ЕС.



Депутат Рады от "слуг" Олег Дунда внес в парламент законопроект, который обязывает Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания запретить телерадиоорганизациям высказывания, содержащие отрицание факта "военной агрессии" РФ и "оккупации" ею части территории Украины. Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские пользователи российской социальной сети "ВКонтакте" будут отслеживаться правоохранительными органами и ставиться на учет.



Руководители полуколониального полицейского государства Украина давно уже не чуют под собой страну. В июле в центре Киева вышли на площадь бастующие шахтеры. Власти с 2014 года обещают погасить горнякам задолженность по зарплате, но ничего не делают; Зеленский продолжает в этом политику Порошенко. В сентябре 414 шахтеров Кривого Рога объявили подземную забастовку, потребовав повышения зарплат; 21 шахтер и сегодня остается под землей, но никого это не волнует.



В области "борьбы с коронавирусом" власти Украины затевают состязание с российскими властями на поприще вакцинирования.



Зеленский заявил, что ЕС предоставит Украине настоящую вакцину, когда она появится и "не будет вызывать сомнений у ученых". Он советует жителям Украины не "очень верить в предвыборные инициативы отдельных циников, которые уже вакцинировались непроверенными средствами", имея в виду В. Медведчука, который сделал прививку российской вакциной "Спутник-V"; во время встречи с президентом РФ Медведчук попросил предоставить эту вакцину Украине, а В. Путин ответил, что это возможно, если поступит официальный запрос от украинских властей.



Ну а Шмыгаль, как и Зеленский, полон оптимизма. Например, он бестрепетно сообщил народу, что через 15 лет деньги на пенсии закончатся, поскольку количество нетрудоспособных превысит количество работающих. В соцсетях оценили это заявление по достоинству, призвав молодежь уносить ноги из "этой страны", пока не поздно.