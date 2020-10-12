От греков на орехи. Саакашвили избили в Афинах (видео)

15:38 12.10.2020

Саакашвили избили в Афинах

Неизвестный подошел к политику и ударил его несколько раз по голове.



На бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили напали неизвестные, передает zakon.kz.



По информации Spuntik Грузия, политик прибыл в Афины на встречу с грузинскими эмигрантами.



У входа в здание, где должна была пройти встреча, Саакашвили поджидали провокаторы. На кадрах видно, как неизвестный подошел к политику и ударил его несколько раз по голове.







Сам Саакашвили утверждает, что его предупреждали о том, что его не пустят через границу, но он все равно смог приехать в Афины.



Несмотря на случившееся Саакашвили все же провел запланированную встречу и рассказал эмигрантам о планах, которые он предлагает своим сторонникам и избирателям.