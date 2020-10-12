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От греков на орехи. Саакашвили избили в Афинах (видео)
15:38 12.10.2020

Саакашвили избили в Афинах
Неизвестный подошел к политику и ударил его несколько раз по голове.

На бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили напали неизвестные, передает zakon.kz.

По информации Spuntik Грузия, политик прибыл в Афины на встречу с грузинскими эмигрантами.

У входа в здание, где должна была пройти встреча, Саакашвили поджидали провокаторы. На кадрах видно, как неизвестный подошел к политику и ударил его несколько раз по голове.



Сам Саакашвили утверждает, что его предупреждали о том, что его не пустят через границу, но он все равно смог приехать в Афины.

Несмотря на случившееся Саакашвили все же провел запланированную встречу и рассказал эмигрантам о планах, которые он предлагает своим сторонникам и избирателям.

Источник - Zakon.kz
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