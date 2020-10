За кулисами Facebook, или Фабрика фальшивок, - В.Прохватилов

15:42 12.10.2020

За кулисами Facebook, или Фабрика фальшивок

Борьба с ложной информацией не входит в приоритеты Цукерберга



ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Американское новостное издание BazzFeed опубликовало внутреннюю докладную записку бывшей сотрудницы интернет-гиганта Facebook Софи Чанг, в которой та рассказывает, что руководство этой корпорации игнорирует факты манипуляций голосами избирателей и поддерживает политическую дестабилизацию во многих странах. Социальная сеть Facebook насчитывает 2,5 млрд пользователей, для 40% из них эта соцсеть является основным источником информации.



В Боливии, Бразилии, Индии, Эквадоре и Гондурасе перед выборами местные пользователи получали миллионы сообщений с фальшивых аккаунтов; отправители этих сообщений, используя сведения о страхах, привычках и предпочтениях людей, склоняли чашу весов в ту или иную сторону.



"Мои руки в крови, – заявила Софи Чанг после трех лет работы в команде фальшивых аккаунтов сети Facebook. – Я лично принимала решения, которые касались президентов некоторых стран".



Софи Чанг называет примеры пропагандистских кампаний в Азербайджане, в Гондурасе; приводит факты распространения ложных сведений с фальшивых аккаунтов "Фейсбука" на выборах в Боливии, Бразилии, Индии, Эквадоре; рассказывает о манипуляциях результатами выборов на Украине, в Испании. А Кэти Пирс, доцент Вашингтонского университета, изучающая социальные сети и коммуникационные технологии в Азербайджане, рассказала BuzzFeed News, что фальшивые учетные записи Facebook уже много лет используются для подрыва оппозиции и независимых СМИ в этой закавказской республике.



В своей записке Чанг сообщает также о крупномасштабной сети поддельных учетных записей, используемой для манипулирования информацией о COVID-19.



Когда Софи Чанг докладывала о фактах манипуляций руководству Facebook, от предоставляемых ею документов просто избавлялись, заявляя, что борьба с такими вещами не входит в приоритеты компании. В конце концов, руководство компании предложило Софи Чанг уволиться, и в последний день работы она опубликовала свою записку на Workplace, внутренней доске сообщений компании, предназначенной только для сотрудников.



Софи Чанг – не единственный сотрудник Facebook, приоткрывший дверь в шкаф со скелетами гигантской социальной сети. Американский научно-технический портал GIZMODO в октябре 2016 года опубликовал признания ряда бывших сотрудников Facebook, которые заявили, что Facebook "регулярно скрывал новости, представляющие интерес для консервативных читателей". Так, сотрудники этой социальной сети убирали новости о Митте Ромни, Рэнде Поле и некоторых других политиках.



"Новостной раздел Facebook работает как традиционная редакция новостей, отражая предубеждения сотрудников и институциональные императивы корпорации, – отмечает автор публикации в GIZMODO Майкл Нуньес. – Это резко контрастирует с утверждениями компании о том, что модуль "Тренды" просто перечисляет темы, ставшие популярными на Facebook". Майкл Нуньес пишет, что кураторы раздела новостей в Facebook имеют доступ к ранжированному списку актуальных тем, обнаруженных алгоритмом Facebook; этот алгоритм и определяет тематические приоритеты: что показывать пользователям Facebook в разделе "Тренды".



Например, движение Black Lives Matter было специально внедрено в модуль популярных новостей Facebook после того, как Марк Цукерберг выразил поддержку этому движению во внутренней записке для сотрудников.



О том, что Facebook манипулирует общественным мнением для влияния на исход президентских выборов в США, писало издание The Hill. А Business Insider напомнил, что "в рамках эксперимента в 2012 году специалисты по данным в Facebook удаляли все положительные или отрицательные комментарии из каналов более 600 000 человек в течение целой недели, чтобы увидеть, как это повлияло на их настроение".



Политическую предвзятость Facebook осуждают в разных политических лагерях Америки, сообщает The New York Times. Известный журналист Гленн Гринвальд высказался по этому поводу так: "Это ключевое напоминание об опасностях контроля Кремниевой долины над контентом".



"Цукерберг осуществляет собственную цензуру пользователей Facebook с помощью алгоритмов или троллей, отслеживающих комментарии", – пишет The Wall Street Journal.



В марте сего года Facebook удалил несколько тысяч подписей, которые оставили жители Польши под призывом Леха Валенсы, организовавшим сбор подписей против избрания Анджея Дуды президентом на второй срок. "Это цензура", – написал Валенса, разместив на своей странице скриншот, где видно, как администраторы уведомляют пользователя о "несоответствии стандартам сообщества".



Facebook уличен не только в цензуре и политической предвзятости, но и в "использовании своих ресурсов и влияния, чтобы купить, скопировать или уничтожить" потенциальных конкурентов. В частности, Facebook вместо конкурентной борьбы приобретал стартапы (Instagram, WhatsApp) до того, как они успевали набрать силу, чтобы интегрировать их в свою систему. Об этом шла речь 29 июля на слушаниях в Конгрессе США по антимонопольному делу с участием Facebook, Apple, Google и Amazon, когда на протяжении шести часов допрашивались генеральные директора IT-корпораций Марк Цукерберг, Тим Кук, Сундар Пичаи и Джефф Безос. Их обвинили в недобросовестной конкуренции. В течение года антимонопольные службы США собирали материал по делу всех четырех корпораций; в распоряжении конгресса "сотни часов интервью" и свыше 1,3 миллиона документов.



Цукербергу показали его письмо сотрудникам Facebook от 2012 года, написанное после покупки Instagram, в котором гендиректор писал: "Мы всегда сможем просто купить любой конкурентный нам стартап, но пройдет немало времени, прежде чем мы сможем купить Google". Глава Facebook заявил, что не помнит это письмо.



8 октября администрация Facebook объявила об удалении ряда учетных записей и страниц, за которыми, как она считает, стоят люди, связанные с партией "Единая Россия". В ответ на эту вызывающую цензуру комитет Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи "совместно с Роскомнадзором и экспертным сообществом приступил к разработке законодательной инициативы, которая введет ответственность за нарушение этих прав в интернете, сообщает РИА "Новости". Остается надеяться, что одной "разработкой законодательной инициативы" дело не ограничится.