Туристическую полицию Узбекистана одели в красивое

15:44 12.10.2020

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Туристическая полиция Узбекистана тестирует новую форму.



Сейчас ею обеспечили сотрудников подразделений в столице и Ташкентской области, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



В разработке формы, в первую очередь, внимание было уделено внешнему виду и современному дизайну, вместе с тем, не остались вне поля зрения и ее удобность.



Помимо этого, учитывались и другие аспекты: специфика деятельности сотрудников службы, климатические свойства и современность.



В процессе проекта изучен зарубежный опыт в данном деле. Форменная одежда, являющаяся результатом усилий, будет проходить тестирование в этом году, исходя из установленных недостатков будут внесены изменения.