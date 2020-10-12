Рахмон победил на пять с плюсом, - "Къ"

00:02 13.10.2020

Эмомали Рахмон победил на пять с плюсом

Бессменный "лидер нации" продолжает возглавлять таджикскую республику



Глава Таджикистана Эмомали Рахмон в пятый раз переизбирался на пост президента - его поддержал почти 91% избирателей. Возглавляя страну с 1992 года, он является рекордсменом среди действующих лидеров постсоветских республик по сроку нахождения у власти. С победой господина Рахмона уже поздравили большинство партнеров Душанбе, в том числе президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Наблюдатели от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и СНГ назвали выборы "открытыми и легитимными". Отчет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) еще готовится, но ранее она ни разу не признала голосования в Таджикистане соответствующими международным стандартам.



То, что на выборах 11 октября в пятый раз подряд победит Эмомали Рахмон, не стало неожиданностью. По предварительным данным таджикской Центральной комиссии по выборам и референдумам (ЦКВР), господина Рахмона поддержали 90,9% избирателей. Это наилучший результат с 1999 года - тогда он набрал 97,6%. Явка, как и всегда, оказалась высокой - 85,39%.



"Эмомали Рахмон выразил искреннюю благодарность всему народу Таджикистана за активное участие в этом важном политическом мероприятии (в выборах.- "Ъ") и поддержку его кандидатуры",- говорится в сообщении пресс-службы главы государства.



В этом сообщении выборы названы "торжеством единства и взаимопонимания народа Таджикистана и высшим проявлением высокой политической культуры и устойчивой гражданской позиции".

Борьбу за президентское кресло в этот раз вели пять из семи человек, подавших заявку в ЦКВР. Лидеру Демократической партии Саидджафару Усмонзоде в регистрации отказали, поскольку он не смог набрать 260 тыс. подписей для выдвижения - 5% от числа граждан. Самовыдвиженец Фаромуз Иргашов не смог стать кандидатом по той же причине.



Лидер Социал-демократической партии Таджикистана (СДПТ) - единственной оппозиционной силы в стране - Рахматилло Зойиров и вовсе не выдвигал свою кандидатуру, призвав членов партии "вообще игнорировать президентские выборы". Ранее он также написал в Facebook, что, когда вернулся из командировки 20 сентября, на него напали двое неизвестных и избили.



Привез очень много материалов о фальсификациях руководства районов и городов при встрече с президентом Республики Таджикистан, которые нужно было срочно обобщить и проанализировать",- рассказал политик.



Как сообщает телеканал "Настоящее время", агитация за остальных кандидатов, кроме Эмомали Рахмона, почти не велась. Информационные листы о них были напечатаны на небольших листах бумаги и расклеены в основном на витринах магазинов и госучреждений. В итоге ни один из альтернативных кандидатов не смог набрать на выборах больше 3% голосов.



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Неожиданностью этой кампании стало лишь то, что в ней не принял участие 32-летний сын президента Рустам Эмомали - мэр Душанбе и председатель верхней палаты парламента Таджикистана.



Слухи о том, что Эмомали Рахмон передаст ему свой пост "по наследству", распространялись по республике с 2016 года. Тогда был проведен конституционный референдум: возрастной ценз для кандидатов был снижен с 35 до 30 лет, а президент получил статус "лидера нации" и право баллотироваться на переизбрание неограниченное количество раз.



Таким образом, господин Рахмон, который фактически находится у власти с 1992 года - сначала в должности главы Верховного совета, а когда эту должность упразднили - президента, продолжает оставаться рекордсменом по сроку пребывания действующим главой государства на постсоветском пространстве.



С победой Эмомали Рахмона уже поздравило большинство партнеров республики.



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"Результаты голосования в полной мере подтвердили ваш высокий политический авторитет, всенародную поддержку вашего курса, направленного на социально-экономическое развитие Таджикистана и укрепление его международных позиций",- отметил в телеграмме президент России Владимир Путин. Председатель КНР Си Цзиньпин, в свою очередь, выразил "желание вывести всеобъемлющее стратегическое партнерство между Китаем и Таджикистаном на новый уровень".



Господин Лукашенко же поздравил Эмомали Рахмона в ходе телефонного разговора. "Президенты выступили за дальнейшее углубление промышленной кооперации, в том числе для выхода на рынки третьих стран, и расширение взаимных поставок продукции",- отмечает пресс-служба белорусского лидера.



При этом наблюдатели от СНГ и ШОС ход выборов оценили положительно.



Возглавивший миссию наблюдателей от СНГ Олег Белоконев подчеркнул: нарушений не было зафиксировало и выборы "соответствуют принципам демократии".

Генсек ШОС Владимир Норов резюмировал: "Выборы президента Таджикистана были свободными, открытыми и легитимными". Отчет же миссии ОБСЕ будет представлен через восемь недель. Отметим, что организация еще ни разу не признавала выборы в Таджикистане соответствующими международным демократическим стандартам.



Марина Коваленко

"Коммерсантъ" от 12.10.2020,