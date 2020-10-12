 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 13.10.2020
01:14  "Советское завоевание - это лучшее, что случилось со Средней Азией" - молодые казахи, узбеки, туркмены и таджики о СССР
01:12  Джунгарское нашествие: казахская Великая отечественная 18-о века
00:52  Пятый раунд: Таджикистан в отличие от соседей спокойно прошел выборы, - "Известия"
00:46  Афро-русо-татарка из Казахстана Фатима Кулибали - восходящая звезда мировых подиумов (видео)
00:36  Месть Конфуция. За кого проголосуют американские китайцы?
00:20  90%-ая поддержка: как объяснить успех Рахмона на выборах, - Н.Мендкович
00:19  В казахском Актобе сооружают памятник некоему "батыру Тайтаю", хотя... никто не знает кто это

00:08  Шефом областного КНБ в Казе назначили нетитульного! Климчука в Кустанай
00:07  Глава Киргизии возвращает контроль над силовиками, - В.Панфилова
00:06  Пекин разоблачил сеть шпионов Тайваня, - В.Скосырев
00:02  Рахмон победил на пять с плюсом, - "Къ"
Понедельник, 12.10.2020
20:30  "Евразийский мост" о роли народов СССР в победе над фашизмом
15:44  Туристическую полицию Узбекистана одели в красивое
15:42  За кулисами Facebook, или Фабрика фальшивок, - В.Прохватилов
15:38  От греков на орехи. Саакашвили избили в Афинах (видео)
15:36  Карабахский конфликт: возвращение к не пройденному, - А.Будберг
15:35  С каждым следующим президентом жизнь на Украине все хуже, - В.Пойманов
15:33  Судьба человека. История о том, как хивинский хан Саид-Абдулла стал советским дворником
15:31  Кто и как делил таджикский Памир, - историк К.Абдуллаев
15:16  Дронам и ракетам перемирие в Карабахе не помешало, - В.Мухин
14:23  Г-н Бердыбай назначен послом Казахстана в Кувейте
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
Рахмон победил на пять с плюсом, - "Къ"
00:02 13.10.2020

Эмомали Рахмон победил на пять с плюсом
Бессменный "лидер нации" продолжает возглавлять таджикскую республику

Глава Таджикистана Эмомали Рахмон в пятый раз переизбирался на пост президента - его поддержал почти 91% избирателей. Возглавляя страну с 1992 года, он является рекордсменом среди действующих лидеров постсоветских республик по сроку нахождения у власти. С победой господина Рахмона уже поздравили большинство партнеров Душанбе, в том числе президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Наблюдатели от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и СНГ назвали выборы "открытыми и легитимными". Отчет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) еще готовится, но ранее она ни разу не признала голосования в Таджикистане соответствующими международным стандартам.

То, что на выборах 11 октября в пятый раз подряд победит Эмомали Рахмон, не стало неожиданностью. По предварительным данным таджикской Центральной комиссии по выборам и референдумам (ЦКВР), господина Рахмона поддержали 90,9% избирателей. Это наилучший результат с 1999 года - тогда он набрал 97,6%. Явка, как и всегда, оказалась высокой - 85,39%.

"Эмомали Рахмон выразил искреннюю благодарность всему народу Таджикистана за активное участие в этом важном политическом мероприятии (в выборах.- "Ъ") и поддержку его кандидатуры",- говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

В этом сообщении выборы названы "торжеством единства и взаимопонимания народа Таджикистана и высшим проявлением высокой политической культуры и устойчивой гражданской позиции".
Борьбу за президентское кресло в этот раз вели пять из семи человек, подавших заявку в ЦКВР. Лидеру Демократической партии Саидджафару Усмонзоде в регистрации отказали, поскольку он не смог набрать 260 тыс. подписей для выдвижения - 5% от числа граждан. Самовыдвиженец Фаромуз Иргашов не смог стать кандидатом по той же причине.

Лидер Социал-демократической партии Таджикистана (СДПТ) - единственной оппозиционной силы в стране - Рахматилло Зойиров и вовсе не выдвигал свою кандидатуру, призвав членов партии "вообще игнорировать президентские выборы". Ранее он также написал в Facebook, что, когда вернулся из командировки 20 сентября, на него напали двое неизвестных и избили.

Привез очень много материалов о фальсификациях руководства районов и городов при встрече с президентом Республики Таджикистан, которые нужно было срочно обобщить и проанализировать",- рассказал политик.

Как сообщает телеканал "Настоящее время", агитация за остальных кандидатов, кроме Эмомали Рахмона, почти не велась. Информационные листы о них были напечатаны на небольших листах бумаги и расклеены в основном на витринах магазинов и госучреждений. В итоге ни один из альтернативных кандидатов не смог набрать на выборах больше 3% голосов.

Президент Таджикистана - в 10 цитатах
Читать далее

Неожиданностью этой кампании стало лишь то, что в ней не принял участие 32-летний сын президента Рустам Эмомали - мэр Душанбе и председатель верхней палаты парламента Таджикистана.

Слухи о том, что Эмомали Рахмон передаст ему свой пост "по наследству", распространялись по республике с 2016 года. Тогда был проведен конституционный референдум: возрастной ценз для кандидатов был снижен с 35 до 30 лет, а президент получил статус "лидера нации" и право баллотироваться на переизбрание неограниченное количество раз.

Таким образом, господин Рахмон, который фактически находится у власти с 1992 года - сначала в должности главы Верховного совета, а когда эту должность упразднили - президента, продолжает оставаться рекордсменом по сроку пребывания действующим главой государства на постсоветском пространстве.

С победой Эмомали Рахмона уже поздравило большинство партнеров республики.

Вадим Козюлин - о президентских выборах в Таджикистане
Вадим Козюлин - о президентских выборах в Таджикистане
"Результаты голосования в полной мере подтвердили ваш высокий политический авторитет, всенародную поддержку вашего курса, направленного на социально-экономическое развитие Таджикистана и укрепление его международных позиций",- отметил в телеграмме президент России Владимир Путин. Председатель КНР Си Цзиньпин, в свою очередь, выразил "желание вывести всеобъемлющее стратегическое партнерство между Китаем и Таджикистаном на новый уровень".

Господин Лукашенко же поздравил Эмомали Рахмона в ходе телефонного разговора. "Президенты выступили за дальнейшее углубление промышленной кооперации, в том числе для выхода на рынки третьих стран, и расширение взаимных поставок продукции",- отмечает пресс-служба белорусского лидера.

При этом наблюдатели от СНГ и ШОС ход выборов оценили положительно.

Возглавивший миссию наблюдателей от СНГ Олег Белоконев подчеркнул: нарушений не было зафиксировало и выборы "соответствуют принципам демократии".
Генсек ШОС Владимир Норов резюмировал: "Выборы президента Таджикистана были свободными, открытыми и легитимными". Отчет же миссии ОБСЕ будет представлен через восемь недель. Отметим, что организация еще ни разу не признавала выборы в Таджикистане соответствующими международным демократическим стандартам.

Марина Коваленко
"Коммерсантъ" от 12.10.2020,

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1602536520
Новости Казахстана
- Совместное заявление глав государств Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан о событиях в Кыргызской Республике
- Премьер-Министр РК А. Мамин выступил с инициативами по укреплению конкурентоспособности ЕАЭС
- Н.Нигматулин: в центре внимания Мажилиса – социальная защита работников
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 октября 2020 года №639
- Ашимбаев: В Кыргызстане не оказалось своего Назарбаева или Каримова
- Сенаторы обсудили предложения бизнеса по выходу из локдауна
- Контроль или бесконтролье
- Азат Перуашев встретился с предпринимателями Жанакорганского района Кызылординской области
- В предгорьях Алматы массово вырубают яблоневые сады
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  