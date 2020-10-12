Пекин разоблачил сеть шпионов Тайваня, - В.Скосырев

00:06 13.10.2020

Для китайской госбезопасности признание стало царицей доказательств



Владимир Скосырев



12.10.2020



Китайская вооруженная полиция беспрекословно выполняет указания Пекина.

Пекин устроил ТВ-шоу с разоблачением тайваньского лазутчика. Он спонсировал выступления в Гонконге в пользу провозглашения независимости, а также тайно снимал фильм о вооруженной полиции КНР. Арестованный сознался и попросил прощения за вред, причиненный родине. Инцидент, как говорят комментаторы в КНР, подтверждает, что Тайвань, который опирается на поддержку США, причастен к разжиганию беспорядков в Гонконге. Но Тайбэй заявил, что это провокация. Разведка КНР заманила невинного человека в ловушку и использует в целях пропаганды.



Генпрокурору СССР Андрею Вышинскому приписывают фразу "признание – царица доказательств". Как бы там ни было, при Сталине следователи с помощью признаний выявляли мнимых врагов народа. И вот забытый тезис всплыл в ходе полемики между Пекином и Тайбэем.



Если вспомнить, что в Китае, по разным оценкам, живет от 170 до 404 тыс. граждан Тайваня, то удивляться тому, что материк и остров иногда объявляют о поимке шпиона, засланного другой стороной, не приходится. Нынешний случай необычен тем, что получил громкую огласку по обеим сторонам Тайваньского пролива.



Как передает агентство Reuters, китайское государственное ТВ показало документальный фильм, где рассказывается, как некий Моррисон Ли сначала приехал в Гонконг, чтобы поддержать демонстрантов, протестовавших против ущемления Пекином автономии бывшей британской колонии. На этом прегрешения гражданина Тайваня не закончились. Он потом отправился в город Шэньчжэнь, чтобы тайно снять фильм о китайской вооруженной полиции.



Но стражи порядка были начеку. Ли взяли, и теперь он, облаченный в тюремную робу, кается перед миллионами телезрителей: "Я очень извиняюсь. Я сделал много плохих, неправильных вещей и, возможно, нанес ущерб родине и стране".



В Тайбэе власти назвали шоу полной ерундой. "Одного из наших людей специально заманили в ловушку, чтобы обвинить в шпионаже и преднамеренно нанести ущерб отношениям сторон по берегам Тайваньского пролива", – говорится в заявлении тайваньского Совета по делам материка.



Так кто же он, этот Моррисон Ли? "Спецслужбы всегда отрицают, что их агент попался. Это просто такое правило. А в том, что Тайвань поддерживает какие-то протестные движения на территории как Китая, так и Гонконга, нет ничего удивительного. Я полагаю также, что американцы используют тайваньцев как носителей китайского языка для работы с китайскими социальными сетями", – сказал "НГ" Александр Исаев, ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН.



Напрямую работать американцам мешает языковой барьер. Особые отношения США и Тайваня позволяют этот барьер легко преодолевать и устанавливать прямые связи с организаторами протестов. Пусть суды разбираются, виновен этот Ли или нет, добавил эксперт.



"Что касается роли тайваньцев в экономической жизни КНР, то они после землетрясений, происшедших на острове, часть своих высокотехнологичных производств перенесли на территорию континентального Китая. Они активно вкладывали там капиталы. Тайваньцы помогали континентальным китайцам налаживать производство полупроводников и микрочипов, необходимых для развития информационно-коммуникационных технологий", – заключил Исаев.



Стоит отметить, что в Китае не впервые подозреваемых в преступлениях показывают по ТВ до вынесения приговоров судом. В России это тоже распространено. На Западе правительства и правозащитники такую практику считают возмутительной. Как бы то ни было, шпионский инцидент способствовал еще большему накалу страстей в Тайваньском проливе. Тайбэй назвал шоу с Ли нарушением юридических норм.



Положение заключенного не облегчает то обстоятельство, что он с Тайваня. Когда в руки китайских правоохранительных органов попадают граждане таких стран, как Япония, Канада, Австралия, они могут рассчитывать на дипломатическую поддержку своих правительств. Тайвань – совсем другой вариант. Ведь Китай называет его отколовшейся провинцией. Еще тяжелее участь тех работников китайских спецслужб, кого суд признал виновным в шпионаже в пользу главного потенциального противника. Их может ожидать высшая мера. Как сообщает журнал MIT Technology Review, в 2010–2012 годах Министерство госбезопасности КНР раскрыло в китайских органах сеть агентов ЦРУ. Более 20 из них были расстреляны.