Глава Киргизии возвращает контроль над силовиками, - В.Панфилова

00:07 13.10.2020

Сооронбая Жээнбекова просят остаться президентом



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

12.10.2020



Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, находясь все еще в укрытии, возвращается к управлению страной. Он встретился с экс-президентом Розой Отунбаевой, обсудил ситуацию в стране с силовиками, а также издал повторный указ о введении с 12 октября чрезвычайного положения (ЧП) в Бишкеке. Ситуация в Киргизии, похоже, кардинально меняется в пользу главы государства.



Новый премьер-министр Садыр Жапаров 12 октября провел первое заседание аппарата правительства. Он призвал все госорганы работать в штатном режиме и отметил, что нужно оптимизировать систему госуправления, сократить бюрократические препоны, а также принять меры по возобновлению экономической активности и поддержки бизнеса.



Обсуждались и другие темы, в том числе борьба с COVID-19. Жапаров подчеркнул, что страна находится на пороге больших политических и экономических реформ.



Тем временем легитимность назначения Садыра Жапарова главой кабинета министров остается под вопросом. Его избрание не подтверждено официальными документами, соответственно не направлялось на утверждение президента. "Все решения, принимаемые Жапаровым в качестве премьер-министра, не имеют юридической силы", – считает вице-спикер Жогорку Кенеша (парламента) Аида Касымалиева.



Впрочем, вице-спикер Жогорку Кенеша и лидер партии "Мекеним Кыргызстан" Мирлан Бакиров, который вел заседание парламента, подписал 12 октября постановление парламента о назначении Садыра Жапарова премьер-министром Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе парламента. Теперь для того, чтобы Жапаров стал полноправным главой кабмина, постановление парламента должен утвердить президент Сооронбай Жээнбеков. Если это не произойдет, то сторонники Жапарова могут выйти на новые акции протеста.



Во избежание очередной дестабилизации Жээнбеков продлил ЧП и действие комендантского часа до 19 октября с запретами на проведение любых собраний и митингов. Первый указ о введении ЧП был издан главой государства 9 октября. Повторному введению ограничений предшествовала встреча Жээнбекова с начальником Генштаба ВС Таалайбеком Омуралиевым, замсекретаря Совета безопасности Жаныбеком Капаровым и замминистра внутренних дел, комендантом Бишкека Алмазбеком Орозалиевым. Жээнбеков поручил силовикам сосредоточиться на обеспечении спокойствия и стабильности в обществе и безопасной жизнедеятельности граждан.



Также стало известно, что открыты уголовные дела по массовым беспорядкам в Бишкеке. "Против деятельности деструктивных сил возобновили работу спецслужбы", – об этом вчера президенту сообщили замгенпрокурора Нурлан Дарданов и первый заместитель председателя Государственного комитета национальной безопасности Талантбек Салиев.



Ранее, 10 октября, президент Жээнбеков подписал еще ряд указов, по одному из которых должности заместителя секретаря Совета безопасности лишился Омурбек Суваналиев ("комиссар Каттани"), который занял кресло главы ГКНБ после захвата Белого дома 6 октября и объявил себя координатором силовых структур.



Замглаву МВД Курсана Асанова, который назвал себя комендантом Бишкека, арестовали по обвинению в организации массовых беспорядков 9 октября. Участвовавших в митинге политиков, которые накануне были освобождены из СИЗО и тюрем, вернули обратно в камеры. Тех, кто еще остается на свободе, в частности экс-премьер Сапара Исакова и экс-мэра Бишкека Албека Ибраимова, убедительно просят вернуться в колонию до 13 октября. "Их кратковременный отпуск закончился", – заявили в Государственной службе исполнения наказаний.



Судя по всему, Сооронбаю Жээнбекову удалось "пересидеть" "недопереворот", и он вряд ли повторит судьбу первых двух президентов Киргизии, которые вынуждены были бежать из страны. От президента Жээнбекова требуют взять ситуацию под контроль и не бросать страну в сложный период. В частности, экс-президент Роза Отунбаева на встрече с главой государства заявила, что "он не имеет сейчас права уходить со своего поста": "Не только по моральным причинам, а прежде всего потому, что Сооронбай Жээнбеков давал клятву своему народу, давал клятву служить республике, государству, кыргызстанцам. Сейчас, напротив, он должен быть железным надежным щитом для нас всех, для страны".



Поддержка Жээнбекову пришла и из Европы. "Европейский союз признает президента Сооронбая Жээнбекова единственным конституционным авторитетом, а также легитимным институтом в стране. ЕС полагается на его лидерство, а также на то, что стабильность в Кыргызстане будет достигнута путем мирного диалога", – говорится в послании верховного комиссара ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, которое передал по телефону главе Киргизии 12 октября спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Петер Буриан.