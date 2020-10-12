В казахском Актобе сооружают памятник некоему "батыру Тайтаю", хотя... никто не знает кто это

00:19 13.10.2020

Имя неизвестного батыра хотят увековечить в Актюбинской области

В актюбинской глубинке наделал много шума памятник неизвестному батыру. Жители Байганинского района крайне возмущены, что в селе строят монумент человеку, которого они не знают. При этом о герое ничего не могут рассказать даже местные краеведы. И только чиновников это не смущает. Они уже успели выделить 43 миллиона на благоустройство территории



Динара Уркумбаева, 9 октября



В актюбинской глубинке наделал много шума памятник неизвестному батыру. Жители Байганинского района крайне возмущены, что в селе строят монумент человеку, которого они не знают. При этом о герое ничего не могут рассказать даже местные краеведы. И только чиновников это не смущает. Они уже успели выделить 43 миллиона на благоустройство территории.

Две недели назад на окраине райцентра Карауылкельды началось масштабное строительство. Сельчане долго не могли понять, что здесь собираются возводить. А когда все-таки выяснили, были крайне удивлены. Оказывается, это монумент некоему Тайтай батыру. Но что это за историческая личность и чем он отличился – даже для аксакалов большая загадка.

Узакбай Кесык:

– Никто никогда ничего не слышал о Тайтай батыре. Выделяют такие огромные деньги из бюджета! В такое сложное время, когда кругом кризис, это деньги на ветер! Что это за батыр, где он воевал?! Мы знать не знаем и против того, чтобы тратили миллионы на этот памятник!

Сельчане говорят: даже пытались найти сведения о батыре в исторических документах, но и там ничего. Зато по неофициальным каналам люди выяснили другие интересные детали.

Рахметулла Бакытов:

– У нас раньше был аким области Архимед Мухамбетов. Сейчас он возглавляет Костанайский регион. Этот батыр – его прадед. А нас кто-нибудь спросил, хотим мы этот памятник или нет?! Даже детям нечего сказать про этого человека.

А вот чиновников ничего не смущает. И хотя глава района тоже не слышал о Тайтай батыре, это не помешало ему запросить миллионы на благоустройство территории еще не построенного памятника.

Кайрат Отаров, аким Байганинского района:

– 43 миллиона были выделены из областного бюджета. Но деньги еще не трогали.

Правда, после скандала аким района, похоже, призадумался: стоит ли тратить миллионы на героя, о котором нет легенд? И теперь обещает вернуть в казну все до копейки. Между тем спор заинтересовал местных историков. Ученые теперь и сами ломают голову: откуда появилась загадочная личность и был ли Тайтай батыр на самом деле?

Рахым Бекназаров, доктор исторических наук:

– Я, по крайней мере, об этой исторической личности не слышал. В первую очередь должен историческую справку дать научно-исследовательский институт, находящийся в ведении Министерства образования и науки. Только после этого местные органы имеют право поднимать этот вопрос – строить ли памятник.

Чем в итоге закончится история, пока неизвестно. Но ясно одно: после скандала имя неизвестного батыра запомнят надолго.