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    Таджикистан   | 
90%-ая поддержка: как объяснить успех Рахмона на выборах, - Н.Мендкович
00:20 13.10.2020

Выборы президента Таджикистана называют самым спокойным политическим событием 2020 года на фоне горячей политической осени в странах СНГ. Действующий глава государства Эмомали Рахмон переизбрался в пятый раз, набрав 90,9% голосов избирателей.

Как объяснить такой высокий результат – комментирует для Ia-centr.ru глава Евразийского аналитического клуба (ЕАК) Никита Мендкович.

– Электоральный результат президента Рахмона намного превышает тот уровень поддержки, который отразился в итогах парламентских выборов (парламентские выборы прошли в Таджикистане весной 2020г. – ред.). Данный факт означает либо готовность граждан сплотиться вокруг главы государства в дни кризиса, несмотря на трудные времена, либо попытку чиновников загнать социальные проблемы вглубь.

По моему мнению, первый вариант наиболее вероятен. Коронавирус – природная угроза, которую главы государств не контролируют, что понимает любой взрослый человек. Взрывы недовольства вызывают явно неадекватные шаги или демонстрация полного бессилия руководство.

Власти же Таджикистана анонсировали ряд мер помощи в условиях пандемии. В частности, в июне Рахмон анонсировал налоговые каникулы для многих видов бизнеса, а также выплаты пострадавшим от кризиса гражданам в общей сложности 40 млн долл.

Иностранные эксперты также оценивают шаги властей как правильные. Так в недавнем заявлении МВФ дал высокую оценку экономической политике в республике в месяцы кризиса, что предполагает сохранения помощи льготными кредитами, которую Фонд предоставляет ряду стран с весны 2020 года.

Все это позволяет Рахмону реально рассчитывать на большой кредит доверия населения в ходе коронавирусного кризиса. Тем более, что в народе образ президента Рахмона ассоциируется с завершение гражданской войны – еще более тяжелого периода в истории республики. Вряд ли для граждан Таджикистана имеет смысл смена власти в текущей ситуации.

Помимо этого, в Таджикистане очень слаба внесистемная оппозиция, а государственный аппарат гораздо более силен и инициативен даже на региональном уровне. Полицейские силы поддерживаются на относительно высоком уровне из-за постоянной террористической угрозы со стороны соседнего Афганистана, так что возможные попытки беспорядков будут подавляться явно оперативнее, чем это было в Бишкеке.

По сути, Таджикистану нужно продержаться до весны, когда начнет активно применяться российская вакцина против COVID-19. Вслед за этим должна ожить экономическая деятельность в России и Казахстане, намеренном среди первых внедрить разработку российских биологов после завершения испытаний. Это должно привести к росту перевода трудовых мигрантов и снижению безработицы внутри Таджикистана.

Тем не менее, все изложенное – не повод для самоуспокоения, к 2020-му в стране накопились серьезные социальные проблемы, причем итоги выборов в марте показывают, что население серьезно обеспокоено ими и передает сигнал властям.

До решения этих трудностей лучше отложить транзит власти, так как молодой лидер Рустам Эмомали будет пользоваться меньшим "кредитом доверия", чем его отец. А любые проблемы будут ассоциироваться в народе с его именем и вызывать большее волнение.

Источник - ia-centr.ru
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