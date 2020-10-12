Месть Конфуция. За кого проголосуют американские китайцы?

00:36 13.10.2020

Дмитрий Косырев



Журнал "Огонек" №40 от 12.10.2020, стр. 22



За кого проголосуют на выборах 3 ноября 13–14 млн граждан США азиатского происхождения? Это не пустяк даже на фоне общей численности избирателей в стране с 328-миллионным населением. И тут большие неприятности нынешней администрации могут принести американские китайцы. По свежим оценкам гонконгской South China Morning Post, это 2,5 млн человек.



Смысл публикации газеты в том, что эта часть электората ушла к демократам, более того, ушла не добровольно, а после долгих издевательств на американской земле. Опросы показывают: 54 процента из них скорее проголосуют за Джо Байдена и только 30 процентов за Дональда Трампа.



Ситуация смягчается тем, что индийские американцы в заметном большинстве за республиканцев. Ключевая их часть любит премьер-министра своей родины Нарендру Моди, а тот довольно успешно дружит с Трампом на почве идейной близости: их партии - за национальные, а не "общечеловеческие" ценности. Но никто в США по этому поводу не волнуется, потому что тут нет никакой новости, так же как никто не следит за переменами в предпочтениях филиппинцев, вьетнамцев (они за республиканцев) и прочих азиатских групп.



А вот в китайской общине перемены есть. В каком-то смысле китайцы США - это негры наоборот: у них нет никаких льгот и квот при обучении в университетах или приеме не работу, не говоря о простой раздаче денег и продуктовых карточек. Но китайцы обходятся без льгот, постепенно повышая свою роль в обществе и в политике. И вот в этом году мы видим одну китаянку, Мишель Ау, претендующую на пост сенатора от штата Джорджия (выступает против республиканца). В Конгрессе у них 20 мест, это резкий рост в сравнении с предыдущим созывом.



И - главное - в четырех штатах именно азиатское население, как считают, может склонить чашу весов на нынешних выборах. Это, по опросам, "подвисшие" на данный момент между двумя партиями Аризона, Пенсильвания, Северная Каролина и Джорджия.

Теперь насчет упомянутых издевательств, которые явно подстегнули к активности членов многочисленных китайских организаций. Вообще-то издевается нынешняя республиканская администрация над Китаем как государством, а выходцы оттуда не обязательно это государство любят. Обычно бывает наоборот - эмигранты должны как-то оправдывать в собственных глазах свой отъезд с родины, поэтому везде и в любых мигрантских общинах популярны чувства "дома - полная жуть, хорошо, что я здесь". И надо было очень постараться, чтобы настроить эту общину против нынешних управленцев Америкой.



Но так они и старались. История только 2020 года, например, показывает нам нечто замечательное: продвижение в тех же кругах и примерно теми же людьми двух противоречащих друг другу версий "вирусного" преступления пекинского режима.



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Первая версия начала звучать еще зимой: нынешний вирус - смертоносное оружие, созданное в уханьских лабораториях специально для того, чтобы выпустить его в мир и перевернуть этот мир с ног на голову. То есть уничтожить США и продвинуть в лидеры Китай, который защитил себя зверскими карантинами и сейчас неплохо выглядит. И действительно, по последним данным, это единственная крупная держава, у которой в 2020-м будет рост экономики (видимо, 2 процента), все прочие окажутся в минусе. Китай виноват в том, что не закрывал выезд своих зараженных граждан куда угодно, что "скрывал правду о вирусе" в сговоре с купленной им Всемирной организацией здравоохранения… И вот на республиканских ресурсах в США появляются все новые перебежчики из Китая, допустим биолог Янь Лимэн из Гонконга, которые путаются в показаниях, но все же произносят нечто вроде "такой вирус просто так не возникает". Тут можно вспомнить, что вся верхушка администрации, включая Трампа, постоянно обвиняет Пекин в чем-то подобном и требует его к ответу.



Вторая версия куда интереснее и тоньше, вдобавок возникла недавно. Она учитывает тот очевидный факт, что на самом деле вирус оказался не таким уж смертоносным. И во всемирном разборе полетов сегодня все громче звучит вопрос: как получилось, что большая часть мира поддалась необоснованной панике, почему не прислушались к ныне подтвердившимся оценкам множества специалистов, что вирус окажется менее смертельным, чем многие прошлогодние и позапрошлогодние гриппы. А раз так, то кто и как первым высказал мысль, что вообще допустимы и мыслимы жесточайшие карантины и самоизоляции, которые - не вирус! - и разрушили множество стран, приведя к жутким последствиям, в том числе и для здоровья людей. А тут еще та же ВОЗ радостно сообщает нам, что самым правильным оказался шведский (он же белорусский или южнокорейский) вариант реагирования, а новые карантины - ни-ни…



Кто тогда виноват в кампании дезинформации и в панике? Китай, говорят те же люди, которые до того сообщали, что Пекин запустил в мир "смертельный" вирус. Теперь оказывается, что он запустил совершенно не смертельный вирус (не самоубийцы же эти китайцы), но посеял панику, которая и нанесла свой удар. И вот появляются свидетельства того, как китайцы склоняли к введению карантинов правительства Италии и даже США, заодно зарабатывая на медицинских поставках - да хоть бы на масках. Поучаствовала в агитации и "купленная" ВОЗ, которая потом сделала разворот на месте…



Здесь есть тонкость ситуации: в зловредной вирусно-панической кампании (и во всем прочем) официально обвиняют не вообще Китай, а компартию Китая. И это тоже официально: допустим, стандартная телеграмма из США (подписанная госсекретарем Майклом Помпео) по поводу национального праздника - 1 октября, образования КНР - в этот раз поздравляет "китайский народ". А с правительством и особенно с правящей партией отношения чуть не разорваны; вот и миграционная служба США только что объявила, что не будет давать гражданство или вид на жительство "членам компартий и связанных с таковыми организаций". Ссылка идет на закон от 1918 года, не пускавший в Америку большевиков, анархистов и прочих подрывных элементов. Пропагандистская картинка, согласно которой Китай несколько лет назад "сделал разворот к Мао Цзэдуну", то есть к коммунизму, уже, в общем, стала официальной.



Но до 2020-го были предыдущие годы, начинавшиеся со склоки за условия торговли, а продолжившиеся натиском на все, что на территории США есть китайского. Включая обучение в Америке китайских студентов и даже институты Конфуция, занятые языком, историей и философией. А Конфуций - это вам не коммунист, это единый для всех китайцев столп цивилизации, великий предок и божество, которому строят алтари. А если божество это теперь не слабо отомстит нынешней администрации?



Суть в том, что идеологические тонкости заявлений правящей команды - это одно. А реакция обычной публики в США - другое. И вот сначала в каждом китайце широкая публика подозревала красных агентов влияния, потом оказалось, что это люди, распространяющие заразу… Вчера дети Конфуция ощущали себя в США уважаемыми людьми, а тут их начали попросту бить и оскорблять, гнать с престижных работ, жизнь стала невыносимой. И за кого вы хотите, чтобы эти китайцы теперь голосовали?