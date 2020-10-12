Афро-русо-татарка из Казахстана Фатима Кулибали - восходящая звезда мировых подиумов (видео)

00:46 13.10.2020

Меня называют "Комета". Модель из Алматы завораживает своей красотой



Экзотический цвет кожи, вьющиеся волосы и эффектная внешность Фатимы Кулибали нередко притягивают восхищенные взгляды окружающих. TengriMIX расскажет, как модели-мулатке из Алматы удалось стать главной героиней популярного хита.



Видя Фатиму Кулибали, незнакомцы обычно интересуются, какие у нее корни. Как рассказала девушка, ее отец - выходец из Африки, а мама - наполовину русская, наполовину татарка.



"В молодости моего отца была популярна программа по обмену студентами между разными странами. Так папа из Африки оказался в Казахстане. Сначала он поехал в Москву, но потом судьба забросила его в Алматы. Здесь он поступил в сельскохозяйственный институт, познакомился с моей мамой, она была из Талдыкоргана. Они влюбились друг в друга. Вот и появилась я", - говорит Фатима.



Это сейчас Фатима гордится своей нестандартной внешностью, а в детстве она комплексовала из-за того, что выделялась из толпы.



"Я никогда не задавалась вопросом, почему не похожа на других, принимала этот факт. Однако в детстве часто видела, как сверстники показывали на меня пальцем и насмехались: "О, смотри, там черная идет". Иногда собиралась компания и шла смотреть на меня, называя "?ара ?ыз". В такие моменты мне хотелось быть как все", - вспоминает алматинка.



Полюбить себя и набраться большей уверенности помогла модельная школа, куда Фатима пошла в 17 лет.



"Здесь я поняла, что моя внешность - изюминка, над которой нужно работать. И это осознание помогло не только в карьере модели, но и в жизни. Я стала с удовольствием работать в крупных проектах, которые приносили мне хороший доход, знакомства с интересными людьми", - делится собеседница.



Особую узнаваемость 26-летняя модель получила в этом году, после того как снялась в треке российского певца Jony (настоящее имя Джахид Афраил оглы Гусейнли) "Комета". В клипе к Земле движется астероид, который должен достигнуть планеты через семь дней и три часа. Герой решает это время провести с любимой девушкой, наслаждаясь каждым моментом. Его возлюбленную сыграла Фатима. Она рассказала, как попала в клип.







"Как-то я сидела в кофейне, ко мне подошла ассистент певца и попросила сфотографировать меня, ссылаясь на то, что я красивая. Я не возражала, но отнеслась к просьбе холодно. На фото получилась с недовольным лицом. Через два дня другие люди, которые не связаны со съемочной командой, сказали, что намечается клип, и попросили выслать свои фотографии. Я скинула. Меня пригласили на примерку одежды. Там мы встретились с певцом", - рассказывает Кулибали.



Коронавирус и TikTok. Как в Алматы снимали клип Jony "Комета"



Модель признается, что за трехдневные съемки получила наибольший гонорар в своей карьере, однако не стала озвучивать сумму.



"Больше всего я горда тем, что клип российского певца, которого с удовольствием слушает молодежь многих стран, снимался у нас в Казахстане, в моем родном и любимом Алматы. В качестве режиссера выступил наш блогер Жандос Тунгышбаев. Съемки были очень интересные, было волнительно, я до сих пор вспоминаю их с трепетом. После участия в них мне поступило много крутых предложений, и впереди не менее интересные проекты. Но их я пока подержу в секрете. Приятно, что алматинцы стали узнавать меня, подходят, говорят: "Комета", - подчеркивает модель.



Как отмечает Фатима Кулибали, модели в Казахстане зарабатывают не так много.



"Здесь важно, как ты себя преподносишь, какую пользу ты приносишь агентству. Исходя из этого ты можешь диктовать свою цену. Мой рост как раз подходит для подиума - 175 сантиметров, а благодаря baby-face я участвую в фотосессиях", - сказала девушка.



Модель подчеркивает, что не заостряет внимание на негативе.



"У меня есть откровенные фотографии в нижнем белье, но я особо не сталкивалась с осуждением общества. В соцсетях были комментарии, типа как не стыдно, но я такой человек, который не заостряет внимание на негативе. Главное, мои близкие поддерживают меня. Но однозначно я не буду сниматься с изможденными животными из зоопарка либо участвовать в съемках ню, то есть обнаженной", - говорит красавица.



Фатима рада, что люди ценят прекрасное.



"Конечно, есть те, кто, возможно, из-за внутренних своих комплексов презирает красивых девушек, считает их глупыми и доступными. Но лучше быть красивым и счастливым человеком, чем завистливым", - заметила она.



На то, чтобы поддерживать красоту и здоровье, нужны немалые средства, признается девушка.



"Пока о проблемах с кожей мне говорить рано. Но после 25 лет начинают быть заметны возрастные изменения. Поэтому я посещаю косметолога, делаю уколы, принимаю витамины, на чистку лица хожу, но не часто, все в пределах разумного. Пользуюсь умывалками, кремами. А так суперухода посоветовать не могу", - делится модель.



Также Фатима поделилась своим мнением о конкурсах красоты.



"В январе этого года я подала заявку на "Мисс Казахстан". Меня утвердили. Но в тот момент я была в жутчайшей депрессии, как это бывает, когда твои дела встают. Я никуда не поехала, отключила телефон, пропала, и на этом все. Так и не попала на этот конкурс. Но конкурсы красоты полезны тем, чтобы продвинуть себя по карьерной лестнице. Поэтому я девочкам советую участвовать в них, если они хотят быть моделями", - сказала она.



Самая большая ценность, которая есть у Фатимы, - четырехлетняя дочь Эмина. Она отмечает, что именно ради ее улыбки просыпается по утрам и старается превратить в праздник каждый ее день.



"Как только я узнала о своем положении, очень хотела девочку. Мечтала, чтобы с нею мы были как подружки, вместе ходили по магазинам, я ей покупала красивые платья, шляпы. Эмина замечательная, она моя опора, стимул двигаться вперед. Когда она шепчет: "Мамочка, люблю тебя", то у меня сразу появляются крылья за спиной. Психика ребенка - это тонкая струна, которая при сильном натяжении может оборваться. А если она оборвется, то у ребенка будут как минимум комплексы, как максимум - обида на весь мир. Поэтому я стараюсь с нею договариваться, слушать ее, обсуждать какие-то моменты", - рассказала алматинка.



Фатима окончила факультет маркетинга КазУМОиМЯ имени Абылай хана, поэтому не исключает, что в будущем поработает по профессии. Но больше она мечтает о принце на белом коне и о большом доме с собакой на берегу моря.



Автор: Сахибам Садырова