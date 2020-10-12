Джунгарское нашествие: казахская Великая отечественная 18-о века

01:12 13.10.2020

В середине 15-о века в государстве кочевых узбеков, восточном осколке Золотой Орды, часть жителей восстала против хана и основала собственный удел на юго-востоке. Их лидеры, султаны Жанибек и Керей, назвали своих подданным новым именем, казахами (т.е., вольными людьми), чтобы все понимали – появился новый народ с новой историей.



Несколько десятилетий между узбеками и казахами велись упорные войны, в ходе которых степь получила новых повелителей, и уже в начале 16-о столетия в общем и целом определилась территория нынешнего Казахстана. Но затем внешняя опасность сильно уменьшилась, и среди потомков ханов-основателей начались усобицы.



К середине 17-о века вместо единого ханства казахи делились на жузы – племенные объединения, владевшие определенной территорией. Каждый из трех жузов мог справиться с мелкими набегами со стороны соседей или вытянуть локальную войну, но против сильного и смелого противника у них не имелось особых шансов.



В таких условиях западные монголы (ойраты), объединившиеся в централизованное государство в 1635-м году, перешли восточные границы казахских кочевий и атаковали их владельцев, чтобы забрать эти пастбища себе. Противостояли им разрозненные ополчения казахских родов, все так же вооруженные луками и стрелами, как и их далекие предки.



Считается, что эта война длилась более ста лет: с 1643-о по 1755-й год – до самого падения державы ойратов Джунгарского ханства. Крупным вторжениям и мелким набегам не было числа, но обычно противостояние делят на три этапа, первый из которых длился весь 17-й век, второй продолжался первые десятилетия 18-о столетия, а третий, заключительный, начался после 1727-о года.



На стороне джунгар была дисциплина и коллективизм, успешное объединение традиций чингисхановой конницы и армии нового времени с огнестрельным оружием и пушками, а также высокая централизация их государства, позволявшая выводить в поле десятки тысяч войска, управляемого одним военачальником. Казахи противопоставили этому свою самоотверженность и героизм отдельных батыров, которые дрались не за награду, а просто защищали свой народ.



Но поскольку единства между ними не было, почти целое столетие прошло под знаком всеобщего бедствия – 1723-1727-е годы получили именно такое название по причине потери кочевий, бегства и отступления и высоких потерь среди воинов и мирных жителей.



Русский посланник Тевкелев писал тогда, что казахи уничтожены, из земля превращена в руины. И даже крупные победы в Орбулакской битве 1643-о года, Булантинской битве 1728-о года и Анракайской битве на рубеже 1729-1730-х годов не изменили общей ситуации – потомки Керея и Жанибека постепенно теряли свою родину.



Несколько монгольских родов без проблем пересекли казахские земли, перешли Волгу и стали основателями Калмыцкого ханства, чтобы теснить противника с запада. Не упускали своих шансов также и русские подданные, башкиры и яицкие казаки, которые отправлялись в степь, чтобы разжиться казахским скотом.



Некоторую передышку казахам давали только периоды междуцарствия в Джунгарском ханстве – когда один его правитель отправлялся в лучший из миров, а между его наследниками разгоралась борьба за власть. Но курултай казахских чингизидов в Састобе, проведенный в 1730-м году показал, что восстановления единого ханства не бывать, а в 1740-е годы некоторые правители жузов даже помогали ойратам в их противостоянии Китайской империи, не желая иметь на своих границах нового сильного врага.



Закончилось все поражением обеих сторон. Маньчжуры, правившие Китаем, ликвидировали Джунгарию в политическом и физическом смысле, отправив в края вечной охоты большую часть ее населения. Казахи, несколько раз просившие русской помощи, были вынуждены полностью подчиниться воле Петербурга.



Последние степные державы Евразии ушли в прошлое, уступив в противостоянии централизованным оседлым государствам.