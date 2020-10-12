"Советское завоевание - это лучшее, что случилось со Средней Азией" - молодые казахи, узбеки, туркмены и таджики о СССР

01:14 13.10.2020

Практически 30 лет прошло с распада СССР. Выросло уже целое поколение людей, которые родились в независимых странах и знают о Советском союзе по словам своих более старших товарищей и родных.



Но какого же отношение молодых людей из такого региона как Центральная Азия к СССР и своей независимости. На сайте Quora мы нашли ответы на данный вопрос молодых представителей Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркмении.



Динара Бекмагамбетова (Казахстан):



Многие люди, что родились в советское время, в том числе и мой папа, испытывают настоящую ностальгию по СССР. Тогда было бесплатное высшее образование, было множество фабрик, Казахстан много чего производил. Да и моложе они были.

Я же родилась в 1993 году, когда никакого СССР уже не было, а Казахстан стал независимым. В 90-е многие фабрики и заводы разрушились. Не хватало даже памперсов для детей. Это было тяжелое время, когда все нужно было строить с нуля.

Но я бы не хотела возвращения советской власти, никогда. Да, та система принесла много пользы в виде строительства домов и школ. Но было много и горя. В 30-е был сильный голод среди казахов.

В советское время казахов насильно заставляли учить русский язык. Из-за этого многие казахи на севере страны не могут говорить на казахском. В том числе и моя семья. Сейчас я учу казахский, чтобы чуть-чуть знать родной язык своей страны.

Да и советская власть решила испытать у нас свое ядерное оружие. Как любить их за это?



Анушервон Акбарали (Таджикистан)



Таджикистан, в отличие от Прибалтики, никогда не восставал против советского строя. Люди любили ту систему. Таджикистан не хотел отделяться от России. Россия по факту сама отделилась от Таджикистана.

Но Россию понять можно. В тот период у нее были свои проблемы. Первые годы "самостоятельного" Таджикистана были ужасны. Была разрушена экономика, политическая система не работала.

Я положительно отношусь к СССР и союзу с Россией. Когда Путин взошел на трон, то Таджикистан снова стал сближаться с Россией. Таджики массово едут в Россию работать и шлют деньги к себе на родину. Некоторое подобие жизни в Союзе.



Темур Файзутдинов (Узбекистан):



После того как Узбекистан объявил о независимости, то в стране началась идеология национальной гордости, восстановление узбекских традиций. Было переименовано множество городов и улиц. В учебниках действия Советов в Средней Азии называли диктаторскими.

Я не коммунист, что считаю, что советское завоевание - это лучшее, что случилось со Средней Азией.

Было установлено равенство мужчин и женщин, всеобщее образование (до Советов лишь 5% умело писать и читать, сейчас 99%).

СССР отметил феодализм, построил светские университеты. Да, нынешнее правительство отрицательно относится к СССР и, отчасти, имеет на это право, в то время в Узбекистане разрушили с/х в пользу производства хлопка, были репрессии. Но СССР - лучшая альтернатива того времени.



Ева Мерв (Туркмения):



Оглядываясь назад, можно сказать, что Советы спасли нас. Вот что моя нация получила при советской власти:

Равные права для женщин. Кого-то отправляли в школу против их воли. Во многих отраслях, где ранее работали только мужчины, женщины получили возможность работать и продвигаться по службе;

Были запрещены принудительные браки. Теперь мужчины должны были жениться на совершеннолетних и могли иметь лишь 1 жену;

Неравенство в доходах, ушло кумовство;

Закончился расизм. Люди жили в одной культуре;

Обязательно образование для детей.