 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 13.10.2020
09:59  Старая путчистка экс-през Роза Отунбаева призывает кыргызов больше не путчевать
09:55  Выборы Рахмона. Как "лидер нации" Таджикистана зачищал себе путь, - "РО"
09:28  Революционный октябрь Киргизии. Почему бунтующий Бишкек снова погрузился в привычную уже махновщину, - "СП"
09:27  The Hill: коронавирус просто повредил экономике. Убивает ее - карантин
09:24  Что будет, если Карабах устоит, - А.Халдей
08:11  Экс-минобраз Каза Сагадиев пытается удрать из страны. Пока не "взяли"
08:09  Читал ли Путин доклад RAND 2019 года? К стратегическим провалам Кремля в текущей реальности, - М.Калашников

08:08  Д.Ашимбаев: Казахстан получит тот же Минск или Бишкек, если ничего не будем менять
07:57  По обе стороны карабахского "гуманитарного перемирия", - "Къ"
07:40  КараБАБАХ. Ракетный обстрел Гянджи необратимо чреват "ответкой"
07:34  Затрахались перевоспитывать. В Бангладеш вводят смертную казнь за изнасилование
01:14  "Советское завоевание - это лучшее, что случилось со Средней Азией" - молодые казахи, узбеки, туркмены и таджики о СССР
01:12  Джунгарское нашествие: казахская Великая отечественная 18-о века
00:52  Пятый раунд: Таджикистан в отличие от соседей спокойно прошел выборы, - "Известия"
00:46  Афро-русо-татарка из Казахстана Фатима Кулибали - восходящая звезда мировых подиумов (видео)
00:36  Месть Конфуция. За кого проголосуют американские китайцы?
00:20  90%-ая поддержка: как объяснить успех Рахмона на выборах, - Н.Мендкович
00:19  В казахском Актобе сооружают памятник некоему "батыру Тайтаю", хотя... никто не знает кто это
00:08  Шефом областного КНБ в Казе назначили нетитульного! Особо верный хохол Климчук десантирован в Кустанай
00:07  Глава Киргизии возвращает контроль над силовиками, - В.Панфилова
00:06  Пекин разоблачил сеть шпионов Тайваня, - В.Скосырев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Затрахались перевоспитывать. В Бангладеш вводят смертную казнь за изнасилование
07:34 13.10.2020

Правительство Бангладеш одобряет изменения в законе после беспрецедентных протестов по всей стране против сексуальных домогательств, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Aljazeera.

Женщины протестуют перед зданием парламента Бангладеш в связи с участившимися случаями изнасилований в стране. Правительство страны одобрило поправку, которая допускает смертную казнь в случаях насилия. Поправка была одобрена на еженедельном заседании совета министров во главе с премьер-министром, пишет издание.

В законопроекте говорится, что любой, кто осужден за изнасилование, будет наказан смертью или "строгим тюремным заключением" на всю жизнь. Существующее положение предусматривает максимальный срок тюремного заключения за изнасилование. Ожидается заявление президента о вступлении в силу нового положения.

Указывается, что страна с населением в 170 миллионов человек стала свидетелем беспрецедентных протестов, которые вспыхнули после того, как женщина подверглась сексуальному насилию со стороны группы мужчин в отдаленной южной деревне. Полиция арестовала восемь подозреваемых, поскольку видеозапись нападения стала вирусной более чем через месяц после того, как нападение произошло в доме жертвы.

Источник - tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1602563640
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Рассматривается соразмерный подход к распределению ввозных таможенных пошлин для стран ЕАЭС
- Н.Нигматулин: новый Кодекс позволит эффективнее решать вопросы защиты экологии
- Визит А. Мамина в г. Абу-Даби: РК и ОАЭ согласовали инвестпроекты на $6,1 млрд
- Д. Ашимбаев: Мы получим тот же Минск или Бишкек, если ничего не будем менять
- Кадровые перестановки
- Ликвидация пожаров и профилактика чрезвычайных ситуаций
- Эмомали Рахмон победил на пять с плюсом
- Читал ли Путин доклад RAND 2019 года?
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  