Затрахались перевоспитывать. В Бангладеш вводят смертную казнь за изнасилование

07:34 13.10.2020

Правительство Бангладеш одобряет изменения в законе после беспрецедентных протестов по всей стране против сексуальных домогательств, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Aljazeera.



Женщины протестуют перед зданием парламента Бангладеш в связи с участившимися случаями изнасилований в стране. Правительство страны одобрило поправку, которая допускает смертную казнь в случаях насилия. Поправка была одобрена на еженедельном заседании совета министров во главе с премьер-министром, пишет издание.



В законопроекте говорится, что любой, кто осужден за изнасилование, будет наказан смертью или "строгим тюремным заключением" на всю жизнь. Существующее положение предусматривает максимальный срок тюремного заключения за изнасилование. Ожидается заявление президента о вступлении в силу нового положения.



Указывается, что страна с населением в 170 миллионов человек стала свидетелем беспрецедентных протестов, которые вспыхнули после того, как женщина подверглась сексуальному насилию со стороны группы мужчин в отдаленной южной деревне. Полиция арестовала восемь подозреваемых, поскольку видеозапись нападения стала вирусной более чем через месяц после того, как нападение произошло в доме жертвы.