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КараБАБАХ. Ракетный обстрел Гянджи необратимо чреват "ответкой"
07:40 13.10.2020

О чем говорит ракетный удар по Гяндже (18+)

После срыва перемирия переговоры между Арменией и Азербайджаном придется начинать на новых условиях
Евгений Солотин

Видео и фотоконтент в статье не рекомендуется смотреть детям и людям с неуравновешенной психикой.
https://www.ng.ru/cis/2020-10-12/100_12102020.html

Обострение конфликта вокруг Нагорного Карабаха - все статьи по теме

Несмотря на формально объявленное в Нагорном Карабахе перемирие, боевые действия в регионе так и не прекратились. Более того, в ночь на 11 октября под огонь попал азербайджанский город Гянджа, расположенный. В результате обстрела погибли, по данным Азербайджана, несколько человек. Хотя представители Армении и отрицают, что удар был нанесен ее силами, однако, как пишет News.ru, сейчас это похоже на акт мести стороны за неудачи на фронте в Карабахе.

Как уже сообщала "НГ", с 9 по 10 октября руководители Армении и Азербайджана при посредничестве России провели переговоры по поводу боевых действий в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике (НКР). Переговоры были масштабными, длительными – по словам представителя МИД РФ, они продолжались почти 11 часов. Завершилось общение тем, что решено было установить режим прекращения огня для гуманитарных целей. Кроме того, стороны договорились при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступить к субстантивным переговорам для скорейшего достижения мирного урегулирования ситуации в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) и подтвердили неизменность формата процесса переговоров. Однако в тот же день с места конфликта стали поступать сообщения о нарушении перемирия. В частности, как сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, уже 10 октября с территории Армении был обстрелян азербайджанский город Мингячевир. По сведениям политика, местные средства ПВО сумели нейтрализовать угрозу при помощи зенитных ракетных систем С-300.

Уже на следующий день, 11 октября, власти Азербайджана сообщили об обстреле города Гянджа - второго по величине в стране. Причем, по данным Баку, одна из ракет оперативно-тактического комплекса "Точка-У" поразила жилой дом. Армянская сторона отрицала причастность к обстрелу населенного пункта в глубине Азербайджана. Это неудивительно, поскольку боевые действия в НКР считаются контртеррористической операцией на азербайджанской территории. А удар по городу вне территории Карабаха является актом, способным повлечь объявление войны. Как сообщает News. ru, уже поступило достаточно много видеосвидетельств последствий ракетного обстрела. Согласно сообщениям Баку, разрыв ракеты произошел на территории местного Парка Победы 1941–1945 и близлежащей жилой застройки.

Как отмечают представители Азербайджана, атака привела к гибели по меньшей мере девяти человек, ранены были, по официальным данным, как минимум 30 мирных жителей, включая женщин и детей. Если мирный объект, расположенный вдалеке от места боевых действий действительно был целью атаки, это заставляет иначе взглянуть на тактику Никола Пашиняна и его подчиненных. "Это не случайное попадание ракеты и не атак каких-либо "отрядов самообороны". Неквалифицированный персонал подобное оружие не может использовать в принципе. Ракеты были запущены непосредственно вооруженными силами Армении, и остается только расследовать, кто из членов военно-политического руководства отдал приказ – либо Пашинян, либо министр обороны Тоноян", – заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко "Вестнику Кавказа".

Удар по Гяндже, как предполагают в News.ru, мог стать ответом на неудачи армянского военного руководства в Карабахе. С конца сентября азербайджанские вооруженные силы ведут контрнаступление. Баку заявляет о достигнутых успехах, Ереван пытается отрицать свои неудачи, однако действия руководителей Армении, такие как регулярные звонки премьер-министра республики Никола Пашиняна президенту России Владимиру Путину и другим мировым лидерам могут быть свидетельством того, что на фронтах все обстоит не так хорошо, как хотелось бы непризнанной республике и Еревану.

Продолжение боевых действий, удары по далеким от места конфликта городам, - все это мешает перемирию, и, по мнению журналистов News.ru, может свидетельствовать, что Пашинян не настроен продолжать полноценный диалог даже под эгидой России. Судя по заявлениям азербайджанских политиков, статус-кво в регионе изменился, а значит, сторонам теперь придется по-новому выстраивать переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ. Готов ли к этому Ереван? Атаки, подобные удару по Гяндже могут привести к новой эскалации конфликта, за которой может последовать потеря новых территорий. Переговоры придется начинать в любом случае, однако если военные неудачи будут продолжаться, Пашинян может столкнуться с внутренними проблемами в Армении, ведь недовольство политикой премьер-министра в Ереване растет.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1602564000
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