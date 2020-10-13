Читал ли Путин доклад RAND 2019 года? К стратегическим провалам Кремля в текущей реальности, - М.Калашников

08:09 13.10.2020

Читал ли Путин доклад RAND 2019 года? К стратегическим провалам Кремля в текущей реальности. А ведь янки говорили открыто!



Максим Калашников, 13 октября 20



Удара с белорусской и карабахской сторон можно было ожидать: в Кремле могли бы прочесть вышедший еще в мае минувшего года доклад РЭНД-корпорации ("мозгового треста" Пентагона) Extending Russia. Буквально – "Растягивая Россию", истощая ее силы. Именно там содержится стратегия опрокидывания РФ без всякой ядерной войны. Но, видимо, читать такое не царское дело.



А вот мы проштудировали этот пухлый том. Еще тогда американцы говорили: власть РФ сама подорвет экономику страны – ей просто не надо мешать. Сырьевой и коррумпированный режим и так работает, как требуется врагу. Особенно порадовали рэндовцев такие огромные и бессмысленные для развития страны (дословно – опустошительные) инвестиции, как траты на Сочинскую Олимпиаду и ЧМ-2018 по футболу.



А вдобавок еще нужно, как и СССР в 80-е, втравить Путина в дорогую гонку вооружений, используя достаточно дешевые вызовы со стороны США. Дабы "растянуть" РФ похлеще (и побыстрее надорвать ее организм), следует возмутить Белоруссию. Это куда целесообразнее, нежели учинять противостояние в Сирии. Тем более что русские, мол, своими руками уничтожают исламских врагов Соединенных Штатов. Лезть в Среднюю Азию дорого. Грузия? Как гласит доклад RAND, для американцев защищать Тбилиси выйдет дороже, нежели Кремлю угрожать Грузии. То же самое относится и к наращиванию американского присутствия в Европе. Ведь и тут затраты Соединенных Штатов окажутся больше, нежели ассигнования РФ на создание ответа.



А вот взбунтовать Белую Русь и отколоть ее от РФ – самое оно. И как видим, написанное в докладе 2019 года сбывается: Вашингтон сокращает свои европейские контингенты, а Беларусь вспыхнула протестами.

А дальше замысел читается между строк: разморозить дугу конфликтов, которые полыхали у рубежей РФ (РСФСР) в конце 80-х – начале 90-х годов. Вот Карабах и заполыхал. Что дальше? Вот снова рвануло в Киргизии. А может, еще полыхнет в Таджикистане. Или в Узбекистане (что бы там ни писали рэндовцы). Ну есть еще и Донбасс, где, как сказано в докладе, Киеву удалось "сжать Россию" в двух крохотных республиках Донецкого кряжа. RAND рекомендовала президенту США и дальше помогать в перевооружении ВСУ, все время увеличивая для Москвы цену поддержки ДНР и ЛНР.



И тут, отметим, путинская команда получила бумерангом по голове – за свой глупейший просчет весны 2014 года. Испугавшись и не введя войска на юго-восток экс-УССР, Кремль не пресек в зародыше возникновение многолетнего очага конфликта вплотную к Ростовской области. Зато вот двинули воевать в Сирию. Нам говорили, что мы якобы сдерживаем террористов на дальних подступах. И вот теперь шеф СВР Сергей Нарышкин голосит о тысячах боевиков, что перебрасываются турками из Сирии в Закавказье, к Карабаху. Ну что, сдержали их на заморском-то рубеже? А ведь мусульманские боевики появились у крайне чувствительной окраины РФ – в преддверии Северного Кавказа. К чему тогда была вся эта затея с Сирийской кампанией, отнявшей ресурсы на решение украинской проблемы? Поставившей нас в опасную зависимость от Турции, каковая РФ сейчас внаглую доит, использует да еще и шантажирует.

Так что президенту РФ надо иногда почитывать документы американских "мозговых трестов". И самому соображать гораздо лучше. Пока РФ успешно "растягивается" между разными конфликтами.