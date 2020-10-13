Экс-минобраз Каза Сагадиев пытается удрать из страны. Пока не "взяли"

08:11 13.10.2020

Американская мечта

Почему бывший министр образования и науки Ерлан Сагадиев так страстно желает попасть в США, а антикоррупционная служба не хочет выпускать его из страны?



Михаил КОЗАЧКОВ, "Время", 13 октября 20



На прошлой неделе столичный адвокат Аким АДАЙ (между прочим, бывший прокурор Кызылорды) выложил в Фейсбуке постановление следственного судьи Талгата АКШАБАЕВА, в котором шла речь о незаконных действиях следователя антикоррупционной службы. Как следует из документа, борцы с коррупцией расследуют дело о злоупотреблении неких должностных лиц Министерства образования и науки, в связи с чем в качестве свидетеля привлекают бывшего главу ведомства Ерлана Сагадиева.



Несмотря на то что экс-министр уже ответил на все поставленные следствием вопросы, ему запрещено покидать пределы Казахстана. Именно поэтому адвокат Адай и пошел в следственный суд, чтобы отменить ограничение на пересечение государственной границы господином Сагадиевым, тем более что бывшему чиновнику очень срочно нужно попасть на учебу в США. Следственный судья Акшабаев согласился с требованиями защиты и обязал антикоррупционную службу направить в погранслужбу документ, в котором будет четко указано, что Ерлану Кенжегалиевичу разрешено покинуть Казахстан. А то ведь есть риск, что 54-летнему студенту снизят оценки за прогулы или, не дай бог, он вообще останется без диплома. Ведь у экс-министра Сагадиева нет никакой другой весомой причины уехать куда-нибудь подальше от Казахстана.



Разумеется, Ерлана Сагадиева можно только похвалить за стремление к новым знаниям. Говорят же, что учиться никогда не поздно. Но все же упорство, с которым Ерлан Кенжегалиевич пытается покинуть родину, даже обращаясь для этого в суд, привлекая внимание общественности к своей проблеме с помощью соцсетей, заставляет задуматься: не пытается ли бывший министр сбежать подальше от правоохранительных органов республики?

Ведь еще в июле председатель АПК Алик ШПЕКБАЕВ заявлял, что его подчиненные расследуют дела, связанные с пропажей денег, выделенных на цифровизацию, и речь шла как раз о Министерстве образования и Министерстве цифрового развития. Правда, никаких конкретных фамилий тогда не прозвучало, но через некоторое время КазТАГ сообщил, что одного из вице-министров МОН подозревают в хищении пяти миллиардов тенге. Ну а где заместитель, там и первый руководитель. Сегодня свидетель, а завтра уже и подозреваемый. У любого в такой ситуации появится желание срочно обзавестись дипломом Кембриджа или Оксфорда.

Тем более выделенные на цифровизацию деньги ищут очень активно. Помимо антикора этим занимается и комитет финансового мониторинга Минфина, уже отправивший в СИЗО вице-министра здравоохранения Олжаса АБИШЕВА, отвечавшего в ведомстве как раз за новые технологии. Ну и, по нашей информации, еще в августе запрос на предоставление журналов серверов информационных систем облачного документооборота, облачного ЭЦП и Kundelik направил комитет внутреннего государственного аудита. Получается, КВГА тоже пытается разобраться, действительно ли внедренные системы стоят тех денег, которые за них заплатили. А электронный дневник как раз относится к Министерству образования…



Возможно, есть еще одна причина для скорейшего получения господином Сагадиевым образования в США. На прошлой неделе в Алматы был оглашен приговор бывшему ректору Международного университета информационных технологий Дамиру ШЫНЫБЕКОВУ и главному бухгалтеру вуза Жанайым СПАБЕКОВОЙ. Оба получили по восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества за хищение 1,7 миллиарда тенге. Но при чем тут Сагадиев, спросите вы.

Во-первых, МУИТ - это в некотором роде семейный бизнес Сагадиевых. У истоков создания университета стоял Кенжегали САГАДИЕВ, отец бывшего министра, вплоть до своей кончины остававшийся почетным президентом МУИТ. Сам же Ерлан Кенжегалиевич возглавлял вуз с 2009 по 2012 год, пока у него не появились перспективы на госслужбе.



А во-вторых, у АО "Международный университет информационных технологий" крупнейшим акционеров является ТОО "Университет международного бизнеса", у которого девять учредителей, причем семеро носят фамилию Сагадиев, а у четверых из них отчество Ерланович. В общем, МУИТ для Ерлана Кенжегалиевича не чужая организация.



И вдруг выяснилось, что в стенах университета пропало 1,7 миллиарда. Искала эти огромные деньжища следственно-оперативная группа Комитета нацбезопасности, добывшая убедительные доказательства, что к исчезновению средств имеют самое непосредственное отношение ректор и главбух, что и подтвердил вынесенный приговор. Но где вуз взял такие деньги?

Как выяснилось в ходе расследования, в университете проводили служебную проверку по выплатам стипендий. Оказалось, что право на получение стипендий есть только у тех студентов, кто поступил на государственный грант и учится на "4" и "5", при этом деньги им платит государство. Аудит показал, что в период с 2016-го по ноябрь 2018 года Министерство образования перечислило на счета МУИТ значительно больше денег, чем требовалось. Разница между выплаченными стипендиями и полученными средствами превысила миллиард тенге! При этом представитель МОН, допрошенный в суде, заявил весьма конкретно: не могут все студенты учиться на хорошо и отлично! Соответственно, это должно было вызвать подозрение у руководства министерства.



Кроме того, стало известно, что за 2016-2017 годы отсутствуют акты сверки между Министерством образования и АО "МУИТ". Проще говоря, документы, регламентирующие двухлетние отношения заказчика и исполнителя, куда-то исчезли. Остается лишь добавить, что министром образования и науки в этот период как раз трудился Ерлан Сагадиев, а группа его родственников является совладельцами вуза…



И в некотором роде, мне кажется, даже странно, что Ерлану Кенжегалиевичу не нашлось места на скамье подсудимых рядом с ректором и главбухом МУИТ. Видимо, ему улыбнулась удача. Поэтому неудивительно, что господину Сагадиеву именно сейчас потребовался новый диплом, причем обязательно американский. Ведь во второй раз может уже не повезти.