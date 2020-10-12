Что будет, если Карабах устоит, - А.Халдей

09:24 13.10.2020

Рассмотрев в предыдущей статье вопрос: что будет, если Карабах падет, можно перейти к другому вопросу: что будет, если Карабах устоит. Каждый вариант имеет цепочку причин и следствий, и необходимо рассмотреть все варианты.

АЛЕКСАНДР ХАЛДЕЙ, 12 октября 2020, 21:21 - REGNUM Рассмотрев в предыдущей статье вопрос: что будет, если Карабах падет, можно перейти к другому вопросу: что будет, если Карабах устоит. Каждый вариант имеет цепочку причин и следствий, и необходимо рассмотреть все варианты.



Если в случае падения Карабаха в Армении происходят переворот и отстранение от власти Пашиняна, то в случае, если Карабах выстоит, возможны два варианта: а) переворот в Азербайджане и отстранение от власти Алиева; б) сохранение власти Алиева и предотвращение переворота.



Первый вариант возможен в случае продолжения жесткого противостояния Азербайджана и Армении, доходящего до полного исчерпания ресурсов и военного тупика нападающей стороны. Второй - в случае остановки войны до наступления пика кризиса наступления и перевода конфликта в формат переговоров.



Сейчас уже ясно, что под воздействием убеждений Москвы обе стороны поняли, что стоят перед перспективой утраты власти и личной безопасности, и сделали шаг назад, возвращаясь в переговорный формат взаимоотношений. Кроме того, у обоих на пороге замаячили кризис государственности и утрата и без того облачного суверенитета.



У Пашиняна возникли претензии к США, у Алиева - к Турции. "Политическая крыша" не выполнила своих обещанных функций и, как говорил Остап Бендер, "воленс-неволенс я должен пересмотреть условия договора". Разочарование Армении и Азербайджана в политических покровителях - это главный для России итог "момента истины" в очередной армяно-азербайджанской войне.



В случае прямого военного тупика под Карабахом у Азербайджана при нынешних тенденциях возникают чрезмерные военные потери, не оправдываемые победой, ибо ее не наступает. Тогда оппозиция в виде коалиции "Мусавата", "Народного фронта Азербайджана" и ряда примкнувших к ним партий, которых в этой республике аж 61 штука, свергает Алиева, который ответит за все. Тем более что эти партии ненавидят клан Алиевых еще со времен правления Алиева-старшего и ищут повод начать кампанию по его свержению.



Сам же Алиев - фигура ослабленная, клан Пашаевых, к которому принадлежит его жена, даже более влиятелен, чем клан Алиевых, а "Мусават" ближе к Турции, чем Алиев и его партия "Новый Азербайджан". Проблема в том, что "Мусават" и "НФА" - партии идеологические, а "Новый Азербайджан" - классическая безыдейная и корыстная партия власти, которая немедленно рассыпается при первых признаках поражения. Тем паче, что коррупция в Азербайджане - основа формирования элиты еще со времен позднего СССР.



Нарастание проблем рубит под Алиевым сук, на котором покоится его власть. Элита Азербайджана недовольна перехватом управления своими военно-политическими структурами Турцией. Проблема не в том, что они имеют идейные расхождения - нет, просто в случае превращения Азербайджана в турецкий протекторат все они теряют власть, а на их место приходят ставленники Эрдогана. И к тому же Эрдоган сейчас в сложном положении на Западе, а азербайджанцы достаточно хитры, чтобы не влезать в чужой конфликт. У них свои отношения с Западом, и портить их из-за сдачи Азербайджана в аутсорсинг Турции они не хотят.



И тут наступил психологический момент для дипломатической встречи в Москве, которая дождалась подходящего момента и вовремя нанесла Турции точечный удар. С 10 октября в 12 часов военные действия в Карабахе прекращаются, начинает действовать Минская группа ОБСЕ. Переговоры будут идти на основе прежних базовых принципов, начнется обмен пленными и телами погибших.



Москва сделал главное - не допустила "потери лица" Пашиняна и Алиева. Пока каждый из них на момент решения о прекращении огня и переходе к переговорам имеет в активе какие-то пропагандистские очки и переговоры может "продать" у себя дома как сделанное одолжение. То есть шаг с позиции силы, а не слабости. Надо сказать, что чутье у них отменное, как у Паши Эмильевича, "понявшего, что сейчас его будут бить, и может быть даже ногами".



Фортуна на войне переменчива, и теперь проблемы уже у Эрдогана. Алиев и Пашинян на самом краю пропасти сумели осознать, остановиться и сделать шаг назад, а вот разогнавшийся Эрдоган провалился, как бык перед тореадором. Причем тореадор здесь Путин, элегантно шагнувший в сторону, а вот сколько на арене было быков, пусть каждый подсчитает сам. Классическое путинское дзюдо, когда "белые начинают и проигрывают".



Если Карабах устоит в результате "недовоеванной войны", перешедшей до наступления краха в переговоры, то все волшебным образом меняется, статус-кво сохраняется, проигрывающие становятся победителями, а побеждавшие - проигравшими.



Азербайджан не становится колонией Турции, а Армения - вторым Израилем после его разгрома Римской империей, с уходом в рассеяние на две тысячи лет и прекращением государственности. Закавказье не становится зоной соперничества Ирана, Турции и США, откуда изгнана Россия. Все остались при своих, и учитывая близость катастрофы, это даже удачный выход из положения для всех.



Теперь положение Эрдогана в Азербайджане несколько нелепо, после слов "всем спасибо, все свободны" пора с вещами на выход. Прощаться и не уходить Эрдоган, конечно, попытается, но бонусов ему это уже не принесет.



Вторая военная неудача Азербайджана в Карабахе чуть позже может стоить Алиеву больших проблем. Когда все опомнятся и станут задавать вопросы: что это было, что делать и кто виноват, кто ответит за напрасно пролитую азербайджанскую кровь, Алиева ждут тяжелые времена. И как всегда, спасет его только Россия - при правильном отношении к ее рекомендациям, разумеется, ибо российский МИД - не скорая помощь с реанимацией, политических трупов не оживляет.



Приближение к краю пропасти помогло Пашиняну и Алиеву избежать судьбы цезаря, проигравшего войну из-за ошибки в выборе союзника. Однако "оправившись и покурив", они вполне могут сделать вид, что ничего особенного не произошло, и продолжать свои игры в многовекторность, тем паче, что все структуры зависимости от Запада у них сохранены.



Замена некоторых одиозных лиц, сделанная Пашиняном в критический момент, возможно, по просьбе России, принципиально ничего не меняет. Армянские радикалы Сороса останутся на местах и будут утверждать, что это они сами выиграли войну, и Россия тут ни при чем, она только помешала водрузить армянский флаг над азербайджанским парламентом. То же самое будут говорить протурецкие оппозиционеры Алиева.



Но Россия не цепляется за такие мелочи. Переговоры и остановка войны - это ее дипломатическая победа. Сейчас России выгодно предотвратить сценарий катастрофы в Закавказье и его оккупацию Турцией и США. Партия здесь отложена и будет доигрываться позже.



Все формально сохранили свои позиции, и это можно назвать наилучшим исходом для всех, кроме Турции. Эрдоган попробует дипломатическим криками и показной активностью прикрыть свое политическое поражение, но это для его внутренней аудитории. В мире все зафиксируют его поражение, и это еще скажется на глобальной турецкой повестке. Охлаждение Алиева к идеям Эрдогана теперь неизбежная плата за карабахскую авантюру.



12 октября 2020

Александр Халдей