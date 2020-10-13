Революционный октябрь Киргизии. Почему бунтующий Бишкек снова погрузился в привычную уже махновщину, - "СП"

09:28 13.10.2020 В ночь с 5 на 6 октября в Кыргызской Республике произошла очередная революция/переворот. За последние 15 лет это уже третий по счету политический кризис, в который страна погружается после парламентских выборов и массовых народных волнений.



В целом среднестатистический соотечественник не очень внимательно следит за ситуацией в странах Центрально-Азиатского региона. Но новые очаги напряжения, в т. ч. и социально-политического характера, стоит внимательно отслеживать, чтобы понимать суть происходящего. Особенно с учетом того, что в 2004-2005 гг. "революционные движения" на Украине и Киргизии де-факто были звеньями одной цепи парада "цветных революций".



Я попытался подробнее проанализировать ситуацию с беспорядками в Кыргызстане, понять внутреннюю политическую кухню страны, обозначить главных игроков, внутренние расклады и внешние факторы влияния, пишет колумнст украинского еженедельника "2000" Роман Губриенко.



Начало революционного блицкрига



4 октября состоялись выборы в парламент (Жогорку Кенеш) Кыргызской Республики. В результате подкупа и административного ресурса две провластные партии "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан" смогли добиться перевеса над другими оппонентами. Вышеуказанные две партии набрали примерно по 25% голосов, получив 46 и 45 мест в парламенте. Всего в Жогорку Кенеш избирается 120 депутатов. Партии должны набрать не менее 7% голосов принявших участие в выборах граждан и не менее 0,7% - в каждой из семи областей страны, а также в столице, Бишкеке, и втором по величине городе в стране - Ош.



5 октября в Бишкеке начал собираться свой "майдан" на центральной площади Ала-Тоо. Протесты против фальсификаций результатов выборов быстро переросли в массовые беспорядки. Стычки протестующих с правоохранителями сопровождались обоюдными актами насилия. Милиция и спецподразделения применяли водометы и светошумовые гранаты, а протестующие отвечали брусчаткой, а в некоторых случаях и "коктейлями Молотова". Сочувствующие привозили протестующим воду, еду. Кто-то даже привез два мешка картошки, чтобы бросать ее вместо камней.



Противостояние закончилось ближе к утру 6 октября по местному времени. Протестующие со второй попытки штурмом овладели зданием парламента, захватили другие правительственные учреждения, ТВ и радио. 6 октября ЦИК Кыргызстана принял решение о признании результатов парламентских выборов недействительными.



В Бишкеке был создан Координационный совет оппозиции, оглашены новые главы силовых ведомств и многие чиновники на местах. Лишился поста и мэр Бишкека, а парламент Киргизии в экстренном режиме проголосовал за отставку премьер-министра и одобрил новую кандидатуру на этот пост. Но в данное время мэр столицы вернулся на свое рабочее место - как и многие смещенные чиновники.



Уже 9 октября появились сообщения о готовности власти провести повторные выборы и согласии действующего президента Сооронбая Жээнбекова уйти в отставку, но только после урегулирования политического кризиса. Сегодня он назначил начальником Генерального штаба Вооруженных сил генерал-майора Т. Омуралиева. С. Жээнбеков своим указом ввел военное положение в столице.



"Мы 30 лет живем в непрерывном ритме митингов"



На первый взгляд, у Украины и Киргизии, помимо советского прошлого, мало общего. Но на самом деле народы этих стран сближает и роднит многое.



О сути происходящих в Кыргызстане событий беседую с колумнистом радио "Sputnik Кыргызстан" Алмазом Батиловым. Основная часть беседа была записана 6 октября, сразу после событий "революционной ночи".



- Алмаз, в 2004-2005 гг. Украина и Кыргызстан уже маршировали в одной шеренге парада "цветных революций". Можно ли провести некие параллели между текущими событиями в РК и "революцией тюльпанов" 2005 г., революцией 2010 г. На Украине 2010-й также стал весьма знаковой датой. Условно это бы политический реванш сил, против которых организовали "оранжевую революцию".



- С самого начала процесса суверенизации республик СССР в 90-е мы уже 30 лет живем в непрерывном ритме митингов, протестов и революций.



Общим механизмом, провоцировавшим все революции, было серьезное ухудшение социально-экономической ситуации в стране, которое накладывалось на неспособность государственного руководства справляться с кризисными явлениями.



В 2005 г. революции предшествовал серьезный экономический спад, который подогревался фактом вопиющего перенасыщения членами семьи и приближенных президента Аскара Акаева во всей структуре государственного управления. Окружение Акаева уверяло его, что предпосылок для социального взрыва нет, и народ, мол, его поддержит.



С избранным тогда новым президентом - Курманбеком Бакиевым - народ связывал надежды на экономический рост и улучшение социальной составляющей государственной политики. К сожалению, общество обманулось в этих надеждах: роста благосостояния рядовых граждан не произошло, а Бакиев не предпринял достаточных шагов для существенного изменения ситуации. Более того, в вопросе обеспечения функционирования госаппарата Бакиев действовал точно так же, как и Акаев, вызывающе расставляя на ключевые посты своих родственников и друзей.



Революцию 2010 г. тоже спровоцировал очередной провал в экономике, который сопровождался падением уровня жизни населения. Резкое подорожание электроэнергии и услуг сотовой связи стало решающим толчком к протестам после неконкурентных и непрозрачных парламентских выборов.



В 2010-2011 гг. у нас был опыт функционирования временного правительства, которое специальным декретом назначило лидера Социал-демократической партии Кыргызстана Розу Отунбаеву президентом на переходный период. Она сумела обеспечить относительно спокойный трансферт власти, не допустив усугубления политического кризиса и эскалации напряженности в обществе. Тогда у нас происходили очень критические события на юге страны, сопровождавшиеся радикализацией и кровопролитным гражданским противостоянием. Был риск полной дестабилизации в стране, углубления противостояния и повышения градуса эскалации.



К сожалению, без жертв все же обойтись не удалось, но временный президент стабилизировала ситуацию и отошла от власти, выполнив свои обязанности главы государства на переходный период. В 2011 г. состоялись президентские выборы, на которых победил Алмазбек Атамбаев.



Отунбаева сыграла очень важную роль в критический для страны момент неопределенности и политического слома. Безусловно, кардинально помог ей ее колоссальный опыт дипломата и миротворца: Отунбаева вместе с Акаевым и бывшим председателем КГБ Киргизской ССР (затем начальник военной разведки минобороны) генерал-лейтенантом Джумамбеком Асанкуловым и его соратниками сыграли ключевую роль в прекращении кровопролитной гражданской войны в Таджикистане в 1992-1997 гг.



Тогда совместными усилиями России и Киргизии удалось примирить противоборствующие стороны, добиться подписания мирного соглашения, положения которого были имплементированы и привели к примирению внутри гражданского общества Таджикистана. Это стало уникальным опытом организации миротворческого процесса. В ситуации фактического бездействия ООН сопредельные государства добились возможности сформировать миротворческую миссию и обеспечить процесс мирного урегулирования.



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К слову, киргизские политики и дипломаты сыграли важную роль в примирении Армении и Азербайджана, создав предпосылки для режима перемирия после обострения вокруг Нагорного Карабаха. До недавнего времени именно на этих плодах дипломатической работы держалось почти бесконфликтное сосуществование государств. К сожалению, недавние события положили этому конец.



Киргизский вариант политической махновщины



- Ты привел весьма наглядный пример относительно Отунбаевой, которая выступила стабилизирующей фигурой в самый критический момент политического кризиса в 2010 г. В таких условиях ключевой задачей становится обеспечение максимально спокойного трансферта власти, его юридическое оформление, легитимация в глазах общества и международных партнеров. Есть ли сегодня в стане оппозиции фигуры такого политического калибра? Существует ли вообще единство в оппозиционном лагере?



- Именно отсутствие в пуле оппозиционных сил политической фигуры, которая была бы способна сцементировать ситуацию и не допустить турбулентности в переходный период, - крайне серьезная проблема. Можно сказать, что это угрожающе опасный фактор, изобличающий слабость оппозиционных политиков.



Таких личностей, как Отунбаева или Асанкулов, в обойме оппозиционных партий нет. Но и на этом проблемы не исчерпываются. Есть несколько очень серьезных факторов.



Во-первых, как обеспечить легитимный трансферт власти? Нужно, чтобы оппозиция договорилась с провластными силами собраться в парламенте и законодательно оформить проведение новых выборов. Это предполагает достижение сложного комплексного компромисса между враждующими группировками элиты.



Во-вторых, даже если все придут к определенному консенсусу, нужно искать серьезные средства на новый избирательный процесс. Денег нет. Экономика в глубоком пике. Власть - в лице и парламента, и президента - даже не сумела обеспечить систему здравоохранения самыми элементарными средствами защиты и пр. С пандемией у нас медики борются на голом энтузиазме, опираясь на массовое волонтерское движение граждан и бизнеса и гуманитарную помощь извне. И даже при этом руководство государства умудрялось бессовестно разворовывать международную помощь.



Перед угрозой коронавируса власть и оппозиция продемонстрировали коллективное бессилие и беспомощность. Силовые органы, система госаппарата очень слабые, а компетентных управленцев, способных их усилить, практически нет. Ситуация крайне тяжелая, неопределенная и пугающая.



НОВОСТИ СМИ2

Оппозиционеры сейчас бросились делить должности и портфели. Пока мы говорили, в новостях сообщили, что два кандидата от разных партий уже успели провозгласить себя прокурорами. Массово появились самопровозглашенный мэры и губернаторы, которые захватили власть, опираясь на своих сторонников.



- Минуточку, хочу сделать уточнение. То есть, у вас в процессе кризиса и потери центральной властью рычагов управления разложение системы распространяется и на органы местного самоуправления?



- Совершенно верно. Появление самопровозглашенных мэров городов или руководителей областей - типичный у нас процесс в ходе политических потрясений.



Наедине с многоликой разрухой



- Даже в реалиях украинских "майданных вольностей" это выглядит весьма диковинно. Как складывается ситуация в государстве?



- Нынешний кризис четко показывает ошибочность и поверхностность внешних интерпретаций сути внутриполитического противостояния в Кыргызстане. Внешние наблюдатели шаблонно говорят о традиционном противостоянии кланов юга и севера страны.



Все далеко не так просто. Провластные силы, президентская партия "Биримдик" ("Родина") и партия главного таможенника и сателлита президентской команды Раима Матраимова "Мекеним Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан"), как и оппозиционные политсилы, являются симбиозом представителей южных и северных кланов. Конфронтацию нельзя обозначить рамками региональной конкуренции. Конфликт заложен глубже, на личностном и бизнесовом уровне.



- Как себя проявляют основные внешние игроки? Ощущается ли влияние на внутриполитическую обстановку ключевых международных партнеров Кыргызстана? Весьма условно, но революцию 2005 г. приписывают к "заслугам" США, а события 2010-го считаются "матчем-реваншем" России.



- Мне кажется, никто еще не определился, как цельно интерпретировать и воспринимать происходящее у нас. Все взяли логическую паузу и следят за развитием ситуации, призывая к мирному разрешению ситуации. В данный момент мы оказались наедине с кучей собственных проблем.



Экономика в полном ступоре. Активно набирает силу вторая волна коронавируса, и система здравоохранения по-прежнему пребывает в крайне плачевном положении. Резко сократились поступления в виде денежных переводов от трудовых мигрантов.



Много людей, которые вернулись в страну во время первой волны пандемии, остаются сам на сам с социальными проблемами, тщетно пытаясь найти работу в Кыргызстане. Больше всего наших трудовых мигрантов в России (более 600 тыс. человек). Пока в РФ ситуация с распространением COVID-19 не пойдет на спад, наши люди будут сидеть без денег и работы.



Образовательная система полностью переведена на дистанционную форму обучения. Это создает социальное напряжение в обществе. К сожалению, нередкими уже стали факты суицида.



Ослабленные и деморализованные силовые органы вызывают беспокойство ввиду нарастания угроз терроризма. Радикальное исламистское движение до сих пор остается легальным в стране. При этом движение официально запрещено во всех странах, входящих в ОДКБ, членом которой является и Кыргызстан. Определенная часть молодежи очень восприимчива к радикальным идеям исламистов, на что накладывается фактор повальной безработицы, и отсутствия каких бы то ни было перспектив.



В целом очередной политический разлом создал крайне взрывоопасную ситуацию в стране. И больше всего пугает то, что совершенно непонятно, кто и каким образом будет разбираться с критической массой всех этих проблем.



Но во время нашей махновщины подавляющая часть наших коллег остаются нейтральными к обеим сторонам. Во время столкновений милиции и протестующих журналисты смогли спасти буквально от суда Линча избитого милиционера: коллеги из нескольких информагентств вместе смогли затащить его в здание "Радио Спутник Кыргызстан".



В настоящее время из госструктур работает только муниципальное предприятие "Тазалык", которое несмотря никакие перипетии днем и ночью чистит улицы столицы. Источник - свободная пресса

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