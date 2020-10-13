Замглавы Администрации Путина Козак благословил реставрированного Кырпреза Жээнбекова казаковать и куражиться дальше

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13:32 13.10.2020

13 октября 2020, Бишкек - Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА
Сооронбай Жээнбеков встретился с замглавы администрации президента России

Президент Сооронбай Жээнбеков встретился с заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком. Об этом сообщает пресс-служба главы Кыргызстана.

"С первых дней возникшего кризиса в общественно-политической ситуации в стране президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков провел неоднократные телефонные переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Кыргызстан и Россия - союзники и стратегические партнеры, а также являются членами ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и ШОС. Российская сторона выражала беспокойство и предлагала свою помощь по урегулированию ситуации с момента возникшей ситуации", - говорится в пресс-релизе.

Сооронбай Жээнбеков вчера в Бишкеке провел встречу с Дмитрием Козаком, прибывшим в Кыргызстан по поручению Владимира Путина. Во встрече также принял участие Садыр Жапаров.

Постановление об утверждении Садыра Жапарова поступило в аппарат президента. Стоит отметить, что, даже если глава государства не подпишет соответствующий указ, Садыр Жапаров становится легитимным премьер-министром согласно Конституции.

Напомним, что 10 октября на внеочередном заседании Жогорку Кенеш утвердил кандидатуру Садыра Жапарова на пост главы кабмина. Юристы подвергли сомнению законность решения части нардепов - был нарушен целый ряд процедур регламента парламента.

Источник - 24.kg,
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1602585120
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