 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 13.10.2020
18:59  Москва приютила двух ушлеп-членов самозванного Белорусского "правительства"
16:17  Поставки газа: Россия меняет ориентацию
16:15  Президент Света (Белочка) объявила всем 13-дневный ультиматум
14:56  Стоматолог Бердымухамедов присвоил своему личному врачу звание "Народный врач Туркменистана"
13:38  Сагын Абдылдаев возглавил Госслужбу по борьбе с экономическими преступлениями Киргизии
13:32  Замглавы Администрации Путина Козак благословил реставрированного Кырпреза Жээнбекова казаковать и куражиться дальше
09:59  Старая путчистка экс-през Роза Отунбаева призывает кыргызов больше не путчевать

09:55  Выборы Рахмона. Как "лидер нации" Таджикистана зачищал себе путь, - "РО"
09:28  Революционный октябрь Киргизии. Почему бунтующий Бишкек снова погрузился в привычную уже махновщину, - "СП"
09:27  The Hill: коронавирус просто повредил экономике. Убивает ее - карантин
09:24  Что будет, если Карабах устоит, - А.Халдей
08:11  Экс-минобраз Каза Сагадиев пытается удрать из страны. Пока не "взяли"
08:09  Читал ли Путин доклад RAND 2019 года? К стратегическим провалам Кремля в текущей реальности, - М.Калашников
08:08  Д.Ашимбаев: Казахстан получит тот же Минск или Бишкек, если ничего не будем менять
07:57  По обе стороны карабахского "гуманитарного перемирия", - "Къ"
07:40  КараБАБАХ. Ракетный обстрел Гянджи необратимо чреват "ответкой"
07:34  Затрахались перевоспитывать. В Бангладеш вводят смертную казнь за изнасилование
01:14  "Советское завоевание - это лучшее, что случилось со Средней Азией" - молодые казахи, узбеки, туркмены и таджики о СССР
01:12  Джунгарское нашествие: казахская Великая отечественная 18-о века
00:52  Пятый раунд: Таджикистан в отличие от соседей спокойно прошел выборы, - "Известия"
00:46  Афро-русо-татарка из Казахстана Фатима Кулибали - восходящая звезда мировых подиумов (видео)
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   КАДРЫ   | 
Сагын Абдылдаев возглавил Госслужбу по борьбе с экономическими преступлениями Киргизии
13:38 13.10.2020

13 октября 2020, Бишкек - Айгуль КУВАТОВА
Первые назначения премьера Жапарова. Сагынбек Абдылдаев стал главой ГСБЭП

Теперь уже бывший заместитель председателя Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Сагынбек Абдылдаев назначен главой ведомства. Как сообщили 24.kg источники в аппарате правительства, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Садыр Жапаров.

Полковнику Финполиции Сагынбеку Абдылдаеву 52 года. В органах Финпола он начал служить в 2007-м. До этого служил в органах национальной безопасности и таможенных органах. Начинал карьеру в службе охраны президента. Имеет два высших образования - юридическое и экономическое.

Сегодня нового руководителя ГСБЭП представили аппарату и коллективу ведомства.

Отправленный в отставку глава ГСБЭП Бакир Таиров возглавлял структуру с 2018 года.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg,
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1602585480
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Рассматривается соразмерный подход к распределению ввозных таможенных пошлин для стран ЕАЭС
- Н.Нигматулин: новый Кодекс позволит эффективнее решать вопросы защиты экологии
- Визит А. Мамина в г. Абу-Даби: РК и ОАЭ согласовали инвестпроекты на $6,1 млрд
- Д. Ашимбаев: Мы получим тот же Минск или Бишкек, если ничего не будем менять
- Кадровые перестановки
- Ликвидация пожаров и профилактика чрезвычайных ситуаций
- Эмомали Рахмон победил на пять с плюсом
- Читал ли Путин доклад RAND 2019 года?
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  