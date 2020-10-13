Стоматолог Бердымухамедов присвоил своему личному врачу звание "Народный врач Туркменистана"

14:56 13.10.2020

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов присвоил звание "Народный врач Туркменистана" заведующему Международным центром эндокринологии и хирургии Нурмамеду Сердарову. Об этом сообщает Госинформагентство Туркменистана. Как уточняет издание "Гундогар", Сердаров является личным врачом президента.



Медики были награждены в честь Дня работника здравоохранения 10 октября. Помимо Сердарова, звание "Народный врач" присвоили главврачу больницы города Туркменбаши Тахиру Аннатаганову. Еще 11 медиков получили звание "Заслуженный работник здравоохранения", а трое награждены медалью "За любовь к Отечеству".



Сам Бердымухамедов является стоматологом по профессии.



В 1997 году он был переведен с должности директора стоматологического центра на пост министра здравоохранения. В 2001 году он, оставаясь министром, стал заместителем премьер-министра. Должность премьера занимал президент Сапармурат Ниязов. Сообщалось, что Бердымухамедов являлся не только его заместителем на этом посту, но и личным врачом, пишет turkmen.news.



Когда в 2006 году Ниязов скоропостижно скончался, временно исполняющим обязанности президента должен был стать глава Меджлиса (парламента), но на него возбудили уголовное дело. Исполняющим обязанности был назначен Бердымухамедов. В 2007 году он выиграл выборы и стал полноценным главой государства.