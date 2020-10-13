В Киргизии четвертый за неделю новый спикер Парламента - "северянин" Канат Исаев

20:07 13.10.2020

Канат Исаев избран спикером парламента Кыргызстана

Он был единственным выдвинутым на эту должность кандидатом.



Спикером парламента Кыргызстана во вторник во время внеочередного заседания депутатов избран Канат Исаев, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.



Исаев является лидером парламентской фракции "Кыргызстан". Он был единственным выдвинутым на эту должность кандидатом.



Прежний спикер Дастанбек Джумабеков подал в отставку 6 октября на фоне вспыхнувших в республике массовых беспорядков и столкновений между сотрудниками милиции и протестующими против признания итогов парламентских выборов демонстрантами. Пост занял представитель партии "Бир Бол" ("Единство") Мыктыбек Абдылдаев, однако и он впоследствии объявил об отставке.



4 октября в Кыргызстане прошли парламентские выборы. В ночь на 6 октября представители партий, не прошедших в парламент после выборов, устроили в Бишкеке массовые беспорядки, захватили здания госорганов, выпустили из СИЗО экс-президента Алмазбека Атамбаева и ряд других политиков. Впоследствии в центре Бишкека произошли столкновения между сторонниками различных оппозиционных сил. После этого президент республики Сооронбай Жээнбеков объявил режим ЧП в столице.



ЦИК республики признал итоги выборов недействительными. В соответствии с законодательством, в течение месяца Центризбирком обязан объявить дату проведения новых выборов в парламент Кыргызстана.