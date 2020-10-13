Много шума и... ничего. Октябрьская псевдореволюция в Киргизии, - В.Пирогов

20:20 13.10.2020

Не думал, не гадал я, что стану свидетелем третьей по счету "революции" в Кыргызстане. Как известно, в 2005 году у нас была мартовская, или, как ее еще называют, "тюльпановая революция", потом - в 2010 году - случилась апрельская и наконец - октябрьская.

Признаться, когда я снимал выборы в воскресенье в селе Беш–Кунгей и увидел толпу, которая исчислялась тысячами (в течение дня), голосующую по форме А–2, то уже тогда подумал, что добром это не кончится.

А в понедельник вся журналистская братия дружно направилась на митинг против результатов выборов. Был прекрасный солнечный день. Сначала на площади собралось около тысячи человек. Это были представители четырех партий. Команда "Ата Мекена" зачем–то кучковалась около театра оперы и балета, но позже прошла пешим ходом до площади Ала–Тоо и влилась в общую толпу, значительно увеличив ее размеры.

Народ тем временем все прибывал. На площадке перед памятником Манасу уже все не умещались, большая часть прибывших разместилась на ступеньках вокруг фонтанов. Всего собралось 12 партий. Митингующие что–то кричали, срываясь на визг и хрипоту, пели свое комузчи, но в голову даже не приходила мысль о том, что вскорости вся эта компания будет штурмом брать "Белый дом".

Ближе к вечеру лидеры протестующих партий подписали требование к ЦИК об аннулировании результатов голосования. Об этом на митинге сообщил руководитель "Республики" Мирлан Жеенчороев. Он подчеркнул, что среди тех, кто подписал требование к ЦИК, были партии "Бутун Кыргызстан" и "Мекенчил". Хотя, по предварительным данным, после ручного подсчета голосов они преодолели 7–процентный барьер.

От ЦИК также потребовали принять решение до полуночи. В противном случае митинг становится бессрочным.

Массовость росла в геометрической прогрессии. Народ все прибывал и прибывал. Журналисты показывали друг другу съемки, выставленные на "Фейсбуке" и WhatsApp, которые показывали, что едут люди из Таласа, Иссык–Кульской области, чтобы присоединиться к митингу. Визуально толпа разбухла до почти 10 тысяч.

А в это время за зданием Исторического музея на травке возлежали силовики в пластиковых доспехах. Было заметно, что им не улыбалась перспектива разгонять такую толпу. Тем более без огнестрельного оружия. У них были только помповые винтовки с резиновыми пулями, которыми не отразишь многотысячный натиск.

Солнце зашло, и стало довольно прохладно. Милиция и спецназ так и занимали бы выжидательную позицию, но тут началась движуха. Большая группа молодых людей, их в народе называют "торпедами", бросилась к ограде "Белого дома".

Они стали раскачивать ворота, некоторые полезли через забор. Ворота почти поддались, но раздались выстрелы, не знаю уж какими патронами, хочется думать, что холостыми. Штурмовики отступили и начали было перестраиваться. Но тут приехали машины с водометами и подоспели спецназовцы, которые стреляли резиновыми пулями, патронами со слезоточивым газом, метали светошумовые гранаты.

Начался кромешный ад. Приходилось уворачиваться, с одной стороны - от водяных струй и резиновых пуль, с другой - от камней, которые в изобилии летели со стороны донельзя разгоряченных повстанцев. Слезоточивый газ синей пеленой повис над площадью, хоть топор вешай. У меня выключились и зрение, и обоняние, а потом и дыхание. Никакие маски тут не помогут. Кашляю до рвоты, подбегает сердобольный молодой человек, сует бутылку воды - нате, байке, попейте. Пью воду, а кажется, перцовую настойку, горло дерет, но помогло.

Протер глаза - на площади никого, кроме сизого дыма и спецназа. Все разбежались по ближайшим улицам. Вдали слышались выстрелы, крики. Казалось, больше ловить было нечего, уехал домой. А ночью узнал, что это был хитроумный прием. Боевики внезапно вернулись, милиция сдалась. Без всякого сопротивления взяли "Белый дом", ГКНБ, выпустили на свободу Атамбаева, Исакова, Ниязова и других политических заключенных.

Утром снова побежал на площадь. Во дворе Дома правительства торчали толпы революционеров и любопытных граждан. Лежали остовы сгоревших машин. Работали пожарные.

Никто не мог понять, зачем нужно было поджигать "Белый дом"? Ну взяли его приступом, чтобы посадить туда тех, кто оплатил этот грязный цирк. Жечь его - безумие. Такое же, как уничтожение машин "скорой помощи", двух милицейских.

Кругом на площади шла уборка: сгребали в кучи оружие пролетариата - камни и куски тротуарной плитки. Выяснилось - вывезли 20 тонн мусора. Картинка была просто постапокалиптическая: на ступеньках "БД" тысячи когда–то важных бумажных документов, люди, завернутые в национальные флаги, греются у костров. И никакого ликования - только осторожная надежда, что у тех, кто все это провернул, теперь хватит ума сохранить нашу страну.

Владимир ПИРОГОВ.