Карабах. Стороны конфликта, похоже, исчерпали силы для наступления, - "МК"

20:48 13.10.2020

"Стянули все": реальную ситуацию в Карабахе описал эксперт

Стороны конфликта, похоже, исчерпали силы для наступления



Заключенное перемирие между Азербайджаном и Арменией позволило временно приостановить конфликт в Карабахе. Обе стороны стягивают к фронту дополнительные силы и готовятся к новому витку конфликта. Они обвиняют друг друга в "коварных планах" по продолжению войны. Специалисты полагают, что первый этап противостояния зашел в тупик, но в ближайшее время конфликт может вспыхнуть с новой силой.



На протяжении последних нескольких дней боевые действия Карабахского конфликта сосредоточились в районе поселка Гадрут, близлежащих высот и перевалов. Это юг непризнанной республики, граничащий с Ираном. Бои за Гадрут продолжаются с переменным успехом. В районе противостояния, по сообщениям ряда СМИ, были замечены подразделения турецкого спецназа. Однако эти сообщения официально не подтверждены.



По итогам первого этапа противостояния азербайджанская сторона добилась ряда тактических успехов. На юге непризнанной Нагорно-Карабахской республики были заняты населенные пункты Физули, Джабраил и окрестные заброшенные села. Азербайджанцам на этом участке удалось добиться изменения статус-кво в свою пользу.



Несмотря на это, часть наступающей группировки была выведена из строя при прорыве линии обороны, что вынудило армию Азербайджана приостановить наступление. По данным спутниковой съемки, армянские военные активно возводят новые фортификационные сооружения, которые должны блокировать попытки азербайджанской армии возобновить боевые действия.



В Сети публикуется все больше доказательств того, что в зоне конфликта активно присутствуют боевики сирийского происхождения. Накануне о гибели двоих своих бойцов заявила группировка "Ливаа Султан Мурад".



В Сети также было опубликовано, как утверждается, видео из зоны конфликта, на котором сняты похороны убитых террористов – несколько десятков человек в одной яме. При этом сирийские СМИ отмечают, что вербовка новых боевиков для отправки в Карабах активно продолжается. По их информации, турецкие военные намерены завербовать еще не менее 2000 боевиков.



Свои резервы активно мобилизует армянская сторона. Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал ветеранов прошлого Карабахского конфликта, вне зависимости от места их проживания, вернуться на родину для участия в боевых действиях.



Подготовка резервов обеими сторонами позволяет сделать вывод о том, что и Армения и Азербайджан понесли в ходе конфликта тяжелые потери, но в то же время готовятся возобновить боевые действия. Об этом в интервью "МК" рассказал военный эксперт Александр Михайловский.



По мнению специалиста, на первом этапе конфликта армия Азербайджана исчерпала свой наступательный потенциал, в то время как Армения не имеет сил для того, чтобы контратаковать и отбить у противника потерянные территории.



- По официальной информации министерства обороны НКР, Азербайджан в ходе конфликта потерял 5000 человек убитыми, 175 беспилотников, 520 единиц бронетехники. Эти цифры можно смело делить на три, а может, и больше. Но даже в таком случае картина для Азербайджана вырисовывается не самая позитивная.



У них большие людские резервы, но в то же время та группировка, которой предстояло совершить "блицкриг", была частично уничтожена и выведена из строя.



Поэтому понятно, откуда берутся сообщения о вербовке боевиков в Сирии, Пакистане и едва ли не по всему миру – не хватает обученной пехоты, которая должна штурмовать укрепления противника в горах.



Пару дней назад в Сети была опубликована серия роликов, снятых на телефон. На первом боец спецназа армии Азербайджана снимает своих товарищей где-то на позициях. Следующий ролик – вся эта группа уничтожена, телефон достался армянам, которые снимают этих же бойцов, но уже мертвых. Личности убитых уже установлены, так что это не фейк.



В глаза бросается, что с армянской стороны воюют, в том числе мужчины в возрасте – то есть ветераны прошлой войны, а это серьезное подспорье.



- Но Армения тоже несет большие потери?



- Турецкие СМИ оценивают потери армянской стороны в 5-7 и даже 10 тысяч человек. Не менее 100 танков, не менее 100 единиц артиллерии, десятки грузовых машин. Это данные с видео, снятого беспилотниками. Их тоже стоит оценивать критически. Но если посмотреть список погибших от минобороны НКР, то видно, что большинство убитых – совсем молодые парни 18-20 лет, срочники.



Многие гибнут по неопытности, многие погибли в результате действий беспилотников. Восполнить эти потери попросту некем, только если не начнется массовый приток добровольцев. Максимум, на что стоит рассчитывать армянам – удержать то, что есть и не пытаться контратаковать.



- А как вы оцениваете численность войск с обеих сторон?



- Непосредственно на фронте сейчас несколько десятков тысяч человек. Скажем – 10-12 тысяч у НКР и Армении и вдвое-втрое больше у Азербайджана и их, скажем так, союзников. Недостаточно для уверенного наступления.



У Азербайджана все еще перевес в артиллерии, но только двигать тяжелые установки по горным дорогам они не будут – слишком велики риски. Так что это преимущество не играет роли. Остаются беспилотники, однако ими одними фронт не прорвешь. Судя по анализу данных о потерях противника, которые публикуют армяне, можно сделать вывод, что с азербайджанской стороны задействованы наиболее боеспособные части армии, внутренних войск, пограничники и наемники.



Стянуто все, что только способно вести боевые действия. Часть сил остается в стране для предотвращения возможных беспорядков. Быстро пополнить группировку обученными солдатами не получится. Так что или Азербайджан пойдет на риск и завезет очередную партию боевиков, или будет ждать пополнения из тыла. В любом случае, пока стороны исчерпали ресурсы и временно останутся на занимаемых позициях.



Авторы: ФЕДОР ДАНИЛЬЧЕНКО