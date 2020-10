Антифа и BLM в США как штурмовые отряды глобалистов, - Л.Савин

00:36 14.10.2020

ЛЕОНИД САВИН | 13.10.2020 |

О всеобщей перверсии западного политического сознания



Понятие антифашизма на Западе отличается от нашего восприятия политической борьбы против фашизма. Отличается кардинально.



Сегодня антифашистами (антифа) в Западной Европе и США именуют себя маргинальные группы c довольно странным пониманием социализма и борьбы против империалистической эксплуатации.



Всеобщая перверсия политического сознания Запада подтверждается уже тем, что все европейские коммунистические и социалистические партии поддержали вторжение НАТО в Ливию в 2011 г. Аналогичная ситуация в крайне левом спектре: там пресловутые антифа выступают штурмовыми отрядами глобалистов.



Профессор экономики из Германии Энтони Мюллер так описывает движение антифа. "После того как левые прикарманили понятие либерализма и превратили это слово в противоположность его первоначальному значению, движение антифа использует ложную терминологию... Называя себя "антифашистами", антифа сами являются авангардом фашистского движения… Враг этого движения – не фашизм, а свобода, мир и процветание".



Генеральный прокурор США Уильям Барр характеризует антифа как военизированное движение. Комментируя бунты и погромы, учиненные в связи со смертью Джорджа Флойда, он отметил, что "насилие, спровоцированное и осуществленное антифа и другими подобными группами в связи с беспорядками, является внутренним терроризмом и будет рассматриваться соответствующим образом".



Антифа попали в список террористических организаций США в мае 2020 г. и тогда же к ним стали проявлять интерес американские СМИ. Методы антифа напоминают деятельность террористических организаций прошлого: их целью является вынудить правительство пойти на агрессивные ответные меры, вызывающие общественное недовольство и втягивающие в конфликт с властями широкие массы.



Фото: REUTERS Eduardo Munoz



Один из идеологов антифа в США Марк Брей утверждает, что это "социально-революционная самооборона", направленная на борьбу с радикальными правыми, и уходит она якобы корнями в деятельность тех групп в Европе, которые сопротивлялись Муссолини и Гитлеру. Однако подобное утверждение не воспринимается всерьез американскими правоохранителями, которые считают, что антифа – это хорошо скоординированное движение со значительной финансовой поддержкой.



Фото: REUTERS Eduardo Munoz



Вопрос о численности антифа остается дискуссионным. Так, известная американская группа "Антифашисты в Реддит" включает около 60 тысяч членов. Старейшая группа антифа из Портленда (штат Орегон) Rose City Antifa насчитывает почти 40 тысяч подписчиков в "Твиттере". Антиправительственный сайт It’s going down, объединяющий американских антифа и анархистов, имеет около 100 тысяч последователей в "Твиттере" и более 30 тысяч "Фейсбуке". Именно с этого сайта продвигается тезис о том, что Трамп якобы готовит к выборам переворот (ранее тот же тезис запущен группой "Проект единства переходного периода").



Есть факты, что антифа связаны с троцкистами. Так, в феврале 2016 года международный комитет IV (троцкистского) Интернационала опубликовал заявление, в котором говорилось, что "новое антивоенное движение должно быть антикапиталистическим и социалистическим, так как не может быть никакой серьезной борьбы против войны, кроме борьбы за прекращение диктатуры финансового капитала и экономической системы, которая является основной причиной милитаризма и войны".



Троцкисты активно поддерживают группы антифа по всему миру. В июле 2017 года их ресурсы помогли мобилизовать более 100 тысяч антиглобалистов и антифа в Гамбурге для организации протеста во время саммита G20.



Чтобы уйти от проблем с властями, антифа мимикрируют, в США они слились с движением Black Lives Matter (BLM). Тех и других сближает левацкая идеология; почти все движения, создававшиеся афроамериканцами для защиты своих прав в 60-х - 70-х гг., использовали такую же пропаганду.



Сам термин #BlackLivesMatter впервые появился в виде хештега в "Твиттере" в 2013 году. Считается, что движение организовали радикальные левые активисты Алисия Гарса, Патрис Куллорс и Опал Томети. После убийства Майкла Брауна в августе 2014 г. появился слоган Hands Up – Don’t Shoot! (Руки вверх – не стрелять!), его придумала одна из организаторов движения "Оккупируй Уолл-стрит", которое финансировалось Джорджем Соросом, негритянка-активистка Нелини Стамп. Она же представляла "партию рабочих семей", одного из учредителей организации Dream Defenders. В руководящий совет Dream Defenders входит один из бывший лидеров Коммунистической партии США, которая была связана с "Черными пантерами", 76-летняя Анджела Дэвис.



Фото: REUTRERS/Hannibal Hanschke



BLM опосредованно получает финансирование от Демократического альянса – клуба, созданного в 2005 г. для "построения прогрессивного общества" в США (в американском политическом лексиконе это подразумевает поддержку сексуальных меньшинств и цветных). Данный клуб изначально финансировали Джордж Сорос, бизнесмен Питер Льюис и идеолог нетрадиционной сексуальной ориентации Тим Джилл. В клуб входит также миллиардер Том Стейер.



Для стимулирования своего актива и мобилизации широких слоев населения BLM использует методики цветных революций. Один из действенных способов – прямое финансирование участников акций протеста. Известно, что для разжигания беспорядков в Фергюсоне уличные боевики получали "зарплату" в 5000 долларов ежемесячно. Прослеживаются и связи с истеблишментом. В финансировании беспорядков в Фергюсоне в 2014 г. участвовала организация Missourians Organizing for Reform and Empowerment (MORE), бывший филиал Association of Community Organizations for Reform Now (ACORN). Интересы ACORN в качестве адвоката ранее представлял Барак Обама.



Хотя в СМИ информация о Black Lives Matter ограничена акциями против полиции и борьбой за права черных, цели движения шире. BLM стремится выбить краеугольные камни американского общества: 1) отменить иудео-христианскую концепцию традиционной нуклеарной семьи, этой основной социальной ячейки в Америке; 2) отменить полицию и упразднить тюремную систему; 3) установить господство так называемой гетеронормативности (проповедь того, что однополовые связи являются нормой); 4) отменить капитализм ("свободную" экономику) и заменить ее "коммунизмом" (экономикой, контролируемой властями).



Один из ветеранов правозащитного движения в США афроамериканец Боб Вудсон говорит о BLM следующее: "Black Lives Matter, которое рекламировало себя как защитника социальной справедливости для чернокожих, в действительности стало паразитом. Оно перешло от лозунгов в защиту социальной справедливости к нападкам на нуклеарную семью, сожжению Библии, осквернению креста... Реальность такова, что 80% чернокожих с низкими доходами в стране поддерживают полицию, им нужно больше полиции. Однако они лишены права голоса. Нам предлагают "привратников", которым льстит пресса, а корпоративная Америка платит этим паразитам. И страна наша катится к упадку".