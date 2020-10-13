Персидский залив объявляет Турции торговую войну, - И.Субботин

00:43 14.10.2020

Саудовские санкции могут дать пример другим аравийским монархиям



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

13.10.2020



Реджеп Тайип Эрдоган полагает, что политика

некоторых стран Персидского залива

дестабилизирует Ближний Восток.



Турции в FacebookК необъявленной торговой войне Саудовской Аравии против Турции могут подключиться Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Бахрейн. К такому сценарию ведут растущие внешнеполитические разногласия аравийских столиц и Анкары, которые ярче всего дали знать о себе на фоне процесса арабо-израильской нормализации, попавшего под жесткую критику президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Непростое экономическое положение Турции делает ее крайне уязвимой для торгового давления, говорят в экспертной среде. Однако смягчения позиции по региональной проблематике ждать от Эрдогана не стоит.

Данные о том, что в Саудовской Аравии начал действовать негласный, но категоричный запрет на ввоз произведенных в Турции товаров, нашли подтверждение в эти дни. Британская газета Financial Times со ссылкой на модных ретейлеров сообщила, что королевство заблокировало практически "весь импорт продукции" из республики. Издание процитировало главу Стамбульской ассоциации импортеров одежды Мустафу Гультепе, который обратил внимание на то, что ограничительные меры затронули многих: "Мы говорим обо всех мировых брендах, у которых есть магазины в Саудовской Аравии и производство в Турции". О существовании проблем многие турецкие экспорты поняли по факту – после задержки своих товаров на саудовской границе.



Восемь крупнейших бизнес-групп Турции рассказали об уведомлениях со стороны саудовских компаний по поводу того, что Эр-Рияд фактически принудил их дать подписку об отказе импортировать турецкие товары. "Этот вопрос вышел за рамки двусторонних экономических отношений и стал проблемой для глобальных цепочек поставок, – говорится в совместном заявлении, которое было подписано крупнейшими турецкими производителями, экспортерами, подрядчиками и профессиональными объединениями. – Любая официальная или неофициальная инициатива по блокированию торговли между двумя странами будет иметь негативные последствия для наших двусторонних отношений и нанесет ущерб экономике и населению обеих стран".



Сейчас Турция не исключает обращения во Всемирную торговую организацию (ВТО), чтобы добиться справедливости. Саудовская Аравия представляет для республики 15-й по величине экспортный рынок. Основное место в рамках двусторонней торговли занимают продажи ковров, текстиля, химикатов, зерна, мебели и стали. За первые восемь месяцев этого года объем сбыта достигал 1,91 млрд долл. Это на 17% меньше, чем в 2019 году. Несмотря на то что отчасти это снижение можно объяснить карантинными ограничениями, саудовская статистика показывает: объем импорта из Турции падает каждые 12 месяцев, начиная с 2015 года. В настоящее время власти Саудовской Аравии официально отрицают существование негласных ограничений.



Тем не менее причина может заключаться в высказываниях самого Эрдогана. В этом месяце, выступая в парламенте, президент заявил, что политика некоторых стран Персидского залива дестабилизирует Ближний Восток и что они ненавидят Турцию за "поддержку угнетенных", то есть палестинцев. После того как были подписаны так называемые Авраамовы соглашения о нормализации отношений между ОАЭ и Бахрейном – с одной стороны и Израилем – с другой, Анкара попыталась выступить едва ли не основным адвокатом палестинских интересов. Заочно отвечая на обвинения Эрдогана, глава Торговой палаты Саудовской Аравии Аджлан Аль-Аджлан призвал в Twitter "бойкотировать все турецкое, будь то импорт, инвестиции или туризм".



В разговоре с "НГ" старший директор турецкой программы в американском Фонде защиты демократий Айкан Эрдемир, занимавший в прошлом место депутата в турецком парламенте, назвал эти запреты очередной эскалацией конфликта между региональными блоками. "Другие государства Персидского залива, включая ОАЭ и Бахрейн, могут последовать этому примеру, введя аналогичные карательные меры против Турции, – допустил аналитик. – После подписания Авраамовых соглашений, которые нормализовали отношения Израиля с ОАЭ и Бахрейном, правительство Эрдогана начало наступление, атакуя традиционные монархии Персидского залива за установление дипломатических связей с еврейским государством".



Богатство стран Персидского залива дает им возможность смотреть на экономику как на наиболее удобную арену для ответа Эрдогану, говорит эксперт. "Продолжающийся экономический кризис в Турции и растущий дефицит статей платежного баланса делают страну особенно уязвимой перед экономическим отпором, – признает Эрдемир. – Однако президент Турции вряд ли изменит курс – он готов терпеть экономические трудности для реализации своей идеологической программы. Ожидается, что ВВП Турции в расчете на душу населения, который составлял 12,5 тыс. долл. в 2013 году, упадет ниже 8 тыс. долл. к концу 2020 года". Несмотря на снижение в Турции душевого дохода в долларовом выражении на одну треть, Эрдоган усилил наступление в сфере безопасности и внешней политики сразу на нескольких фронтах, заключил эксперт.