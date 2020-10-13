Вихри кыргызские веют годами: почему затянулся политический кризис? - Р.Бахамов

01:19 14.10.2020

Вихри кыргызские веют годами: почему затянулся политический кризис?



Расул Бахамов



Борьба за властный Олимп сразу нескольких группировок может привести к "афганизации" всей страны.



В Кыргызстане, после очередной революции, вызванной итогами выборов в Жогорку Кенеш, затягивается хаос во власти. Политический кризис длится уже более недели. Внешние игроки не стали вмешиваться в процессы, и по состоянию на вечер 11 октября известно, что президент Сооронбай Жээнбеков согласился на отставку премьер-министра. Парламент выбрал нового главу кабмина – освобожденного толпой из СИЗО бывшего депутата Садыра Жапарова.



Минск и Бишкек – типическое и индивидуальное



Всплеск активности кыргызов, как и белорусов, совпал с накопившимися за длительный период внутренними проблемами. Недовольство населения усилилось в период пандемии, а массовые протесты пошли уже на волне общемировых процессов. В обоих случаях своеобразным триггером для выхода граждан на улицы стало объявление результатов выборов.



Кыргызстаном правит анархия - власть и имущество делят вторые сутки



При этом для Лукашенко, возможно, неожиданностью стали резко изменившиеся настроения граждан и упорство митингующих. В первую очередь молодежи. Власти не учли, что вернувшиеся из-за пандемии из Польши и других стран ЕС белорусы не все едины в поддержке Лукашенко.



Многие из них являются носителями западных ценностей и больше ориентированы на Европу, нежели на союз Беларуси с Россией. Для них важнее вопрос безвизового выезда в страны ЕС. Часть из них – выходцы из семей противников Лукашенко, вынужденных покинуть Беларусь.



Крайне важным и общим фактором можно считать вызов о необходимости омоложения политической элиты. При этом в обеих странах не просматривался единый оппозиционный лидер, за которым бы пошло большинство протестующих



Известно, что уровень политической культуры и менталитет белорусов в корне отличается от жителей Центральной Азии. В Минске политический протест может короткий или длительный период проявляться в митингах, пикетах или иных формах ненасильственного противостояния. В Кыргызстане массовое недовольство завершилось бунтами и погромами. Отличием также можно считать, что на процессы в Беларуси активно влияют соседи – Польша и Литва.



Говорим "партия" – подразумеваем "лидер"



Из 16 партий-участниц выборов только единицы ("Ата Мекен", "Бутун Кыргызстан" и отчасти "Республика") имеют свою историю, устойчивый актив и ячейки на местах.



Остальные формируются вокруг лидеров не столько за счет единомышленников, сколько больше за счет земляков, родственников, сослуживцев и сотоварищей. Поэтому переходы политиков и групп из одной партии в другую и "кидки" вчерашних сопартийцев явление нормальное.



На этот раз в выборах не участвовала президентская партия. Жээнбеков (выходец с юга) на стал опираться на СДПК, под флагом которой он сменил "северянина" Алмазбека Атамбаева.



Однако, в списке победителей оказалась партия брата президента – депутата Жогорку Кенеша Асылбека Жээнбекова "Биримдик"



А также партия "Мекеним Кыргызстан", которая ассоциируется с Райимом Матримовым и семьей Жээнбековых.



Особенности кыргызских революций



Протесты с 5 октября на площади Ала-Тоо консолидировали неоднородную массу. Она представляла различную географическую и социально-партийную палитру. Часть – представители городской молодежи. Часть прибыли из сел и проявили себя более агрессивно.



Возмущение вызвали неприкрытые шаги провластных партий по привлечению голосов за счет подкупа



Для Кыргызстана характерны не только предвыборные обещания, но и прямой подкуп (выдача денег, продуктов и т. д.).



Кыргызский потоп-2020



К скрытым формам влияния можно отнести решение в проблемных районах насущных проблем – ремонт дорог, школ, ирригационных систем и т.п. Очень часто в процессы вовлечены ОПГ и криминальные авторитеты.



Многие политики активно используют спортивно-боевые группы. Вовлеченность в госперевороты, захваты ключевых объектов экономики – рудников, фабрик по выпуску золота, уже привычное дело для "летучих" боевых отрядов



Такие "торпеды" закалены и быстро мобилизуются для активного противостояния с милицией на митингах, захватов зданий. Заодно идут погромы, грабежи государственного и личного имущества.



Именно такие группы вызволили из СИЗО ГКНБ экс-президента А. Атамбаева, бывшего премьера Сапара Исакова и другие политические фигуры. Далее разрозненные группы стали оказывать давление на СМИ, отбирать друг у друга трибуну и вступать в схватки с политическими противниками на площади Ала-Тоо.



Новые старые лица



В отличие от переворота 2010 года власть не пошла на применение силовиками оружия на поражение. Однако С. Жээнбеков выпал из поля зрения народа и занял выжидательную позицию. В свою очередь улица, преимущественно молодежь, потребовала прихода во власть новых лиц. Возник шанс у молодых политиков вроде Тилека Токтогазиева, показавшего себя ярким трибуном на митингах.



Но у старых политиков, как "северных", так и "южных", остались ключевые рычаги влияния – политические, финансовые и административные



С точки зрения выгоды в смене власти в выигрыше должны были оказаться в первую очередь "северяне" и их политзаключенные. Однако органы ГКНБ после некоторого периода замешательства вернули в изолятор А. Атамбаева (ряд кыргызских экспертов называли его по косвенным признакам скрытым дирижером октябрьского бунта) и его ближайших единомышленников.



В водоворот событий вовлечены другие влиятельные и финансово самодостаточные политики. Один из претендентов на роль главы кабмина экс-премьер, он же местный олигарх Омурбек Бабанов (как и многие премьеры, ушел с поста после обвинений в коррупции) шел в рядах митингующих вместе с вышедшим из камеры Аматбаевым.



Атамбаев и Бабанов в центре во главе колонны



Пока еще легитимный президент Жээнбеков направил усилия, чтобы вернуть ситуацию в правовое русло. Теперь ставшему в спорной ситуации премьером Садыру Жапарову в случае закрепления на посту придется разгребать огромный ворох проблем. При этом часть он может создать сам.



Схема "Вся власть минздраву" не сработала. Что дальше?



Так, Жапаров объявил о планах национализации золоторудных месторождений "Кумтор" и "Джеруй". Для Кыргызстана это чревато международными судами и уходом инвесторов из важного для экономики горно-рудного сектора. Характерно, что ранее, будучи депутатом, он завоевал авторитет у части жителей Иссык-Кульской области именно под лозунгом национализации "Кумтора".



В то же время общество крайне накалено из-за пандемии и падения экономики, недовольства электората коррупцией и несменяемостью старых политиков.



Молодежь не видит среди элиты моральных авторитетов. Различные политические группы настроены воинственно и не намерены признавать Жапарова премьером



А углубление политического кризиса грозит постепенной "афганизацией" всей страны.