Режим продолжения огня. Конфликт в Нагорном Карабахе разгорелся с новой силой, - "Къ"

07:16 14.10.2020 Вторник стал самым напряженным днем в зоне нагорно-карабахского конфликта с момента заключения в Москве в ночь на 10 октября соглашения о гуманитарном перемирии. Корреспонденты "Ъ" по обе стороны линии разграничения убедились в том, что режим прекращения огня не соблюдается. Александр Черных тайными тропами добирался до карабахского города Мартакерт, находящегося под обстрелами, и постоянно слышал звуки взрывов как от "входящих", так и от "исходящих" ракет. А Кирилл Кривошеев попытался попасть на окраину азербайджанского города Тертер, где уже был в момент вступления в силу перемирия, но не смог этого сделать из-за обстрелов с армянской стороны.



Если громко - значит, "исходящие"



На четвертый день гуманитарного перемирия Степанакерт - столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики - как будто совсем возвратился к довоенной жизни. Махнешь рукой на блокпосту - и каждый второй водитель готов подвезти тебя в соседний Шуши (по-азербайджански - Шуша; 7 км от столицы). Каждый третий согласен ехать в Ходжалы (официально - Иванян, но армяне по привычке называют поселок так же, как азербайджанцы; 11 км). Но в Мартакерт (он же Агдере; 50 км) не едет никто.



Мартакертский район будто отделен черной завесой. Услышав это название, карабахцы перестают улыбаться и спрашивают: "Ребята, зачем вам туда? Там бахает. И прилетает".



Возле Степанакерта, кстати, тоже периодически "бахает". Но в центр давно уже не "прилетает".

Во вторник российские журналисты все-таки нашли водителя, который готов "сгонять по-быстрому" в Мартакерт. Первые полчаса пути Джаник-джан разнообразно ругается в адрес "турок" на армянском и русском языках. Так мы пролетаем Ходжалы и въезжаем в Аскеран (другое название - Майраберд). Отсюда открывается прямой путь на Мартакерт - ехать минут 40. Но это если повезет: шоссе обстреливается с самого начала конфликта. "Дорога смерти",- подняв палец, произносит Джаник-джан. Он останавливается на блокпосту в начале трассы, советуется с военными и принимает решение ехать в обход. Мы даже не собираемся спорить.



Тайными тропами ехать часа четыре. Проезжая по горному серпантину, мы любуемся лесом: здесь на каждой вершине можно построить шале и принимать туристов. Сворачивая на грунтовки, кашляем, глотая желтую пыль. Впереди трясется зеленый грузовичок, в кузове штабелями уложены деревянные ящики, по виду - с боеприпасами. Обгоняем его и видим, как другой грузовик везет артиллерийское орудие. Туризм резко закончился.



Фотокорреспондент "Ъ" Анатолий Жданов, отснявший множество войн и конфликтов, просит водителя резко прибавить скорости и обогнать машины.

"Снаряд беспилотника стоит дорого,- объясняет он экономику современной войны.- По одной легковой машине бить не будут. А вот рядом с колонной легко схлопотать".



Километров через десять мы видим на обочине раскуроченный БТР.



"Может это с прошлой войны?"- надеюсь я.



Выходим; запах свежий - горелого металла, грязного машинного масла и чего-то еще, о чем и думать не хочется.

Вокруг, разбросанные взрывом и присыпанные серым пеплом, валяются патроны, саперные лопатки, застывшие капли расплавленного свинца. На кустах повисли обрывки военной формы.



Мы проскакиваем пару заброшенных поселков - вот они точно стоят пустые еще с прошлой войны. Я вспоминаю, как пару дней назад спросил жительницу Мартуни, которая пряталась в подвале от бомбежек, куда после распада СССР делись ее соседи-азербайжданцы. "Они ушли". Вот и отсюда все ушли. Развалины каменных домов оплели сухие колючки, над дорогой нависают гранатовые деревья; никому не нужные спелые плоды покрылись серой пылью. Единственное яркое пятно - красно-сине-оранжевый флаг Нагорного Карабаха над одним из сохранившихся строений.



В паре километров от Мартакерта натыкаемся на жилое сельцо; Джаник-джан тормозит у магазина и выскакивает обняться с такими же пожилыми мужчинами. Он гордо говорит, что везет российских журналистов. Мы пожимаем протянутые руки - и тут совсем рядом раздается оглушительный звук взрыва. Испуганно пригибаюсь и рвусь к магазину, в укрытие. "Если громко - значит, "исходящие"",- успокаивает меня опытный фотограф. "Это наши, да",- подтверждают местные. Через секунду уже с другой стороны слышен взрыв потише - вот это уже "входящие". Но в укрытие никто не торопится.



Каждый день такое,- машет рукой усатый мужчина в камуфляжной куртке.- Думаю, снарядов 500 по нам уже выпустили за последние дни".



Может, он и преувеличивает, но несильно: канонада не затихает, "входящие" и "исходящие" громыхают каждые полминуты. Все-таки захожу в магазин и спрашиваю у хозяина:



- А к вам куда самое близкое прилетало?



- Метров двести отсюда. Вот, посмотрите.



Он достает из-под прилавка небольшой осколок, показывает нам, потом просит "быть гостями и взять все, что нужно". Мы отказываемся, он настаивает и достает из холодильников воду. Бутылки теплые, электричества нет 14 дней. "Я включаю машину, от нее идет ток, через преобразователь я заряжаю телефон, компьютер, так и живем",- объясняет хозяин. На улице снова начинается канонада. Грузимся в "Опель" и через пару километров проезжаем табличку "Мартакерт". В фильме она обязательно была бы изрешечена пулями, но в жизни этого не требуется, нужный фон создают пустые улицы и громкие взрывы, от которых звенит в ушах. Куда прилетает, не видно - и от этого еще страшнее.





Джаник-джан тормозит. Пригибаясь, мы бежим к разрушенному частному дому. Фотографы и видеооператор хладнокровно документируют все, что видят: гараж разодран в клочья, на земле - стекло, битый шифер, какие-то трубы, закрученная сетка-рабица, кровавые перья от убитых куриц. Над ухом безостановочно громыхают "входящие" и "исходящие", утренний гостиничный завтрак подступает к горлу.



Из-за груды шифера выкатывается полосатый котенок, разевает рот; за секунду между разрывами слышно, что он истошно мяукает.

Я бегу к нему через двор, хрустя битым стеклом, пытаюсь подхватить на руки - но тут раздается очередной разрыв и котенок от страха прячется обратно в шифер. Оттуда его уже не достать.



С улицы сигналит водитель, мы мчимся к нему. "Видишь там церковь впереди разрушенная? Давай туда!" - командует фотограф. Но Джаник-джан внезапно упирается. "У меня это четвертая война! - перекрикивает он взрывы.- Когда я говорю *** (кошмар.- "Ъ") - значит, тут ***. Нечего здесь делать, нет больше никакого Мартакерта". Мы едем обратно.



Километров через десять канонада становится тише, а мы видим у дороги военный патруль. Трое смущенных парней 23–25 лет, все из Степанакерта, все добровольцы. Они отлично говорят по-русски.



Наши отцы на прошлой войне воевали, теперь наша очередь,- объясняет один.- Но они и сейчас воюют, просто на другом участке".



Мы спрашиваем, было ли здесь вообще перемирие. "Никакого перемирия пока нет,- смеется его товарищ.- "Лоры" сюда прилетают (имеется в виду израильский комплекс LORA с баллистической ракетой.- "Ъ"), "Полонезы", "Грады"... В основном по нам работают "Градами"".



Прощаемся и уезжаем. Парни машут нам вслед. Километров через 20 мы просим Джаника остановиться - перекурить в безопасном, кажется, месте. И через несколько секунд снова слышим рядом грохот разрыва - "входящего" или "исходящего".



В самый "Солнцепек"



О перемирии ничего не напоминало и в Азербайджане. "В ночь на 13 октября общая обстановка на агдере-агдамском и физули-гадрутском направлениях оставалась напряженной,- сообщили еще утром в Минобороны страны.- В результате действий, предпринятых азербайджанской армией, на разных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, три РСЗО БМ-21 "Град", один ЗРК "Тор-М2КМ", одна ЗСУ-23–4 "Шилка", две БМП-2, три орудия 2А36 "Гиацинт-B", одна зенитная пушка КС-19, одна гаубица Д-20, три БПЛА, а также несколько единиц автомобильной техники противника".



Едем в приграничный город Тертер. По радио уже несколько дней крутят только патриотические песни. Главный хит - рок-композиция "Ates" ("Огонь") Джейхуна Зейналова, Нармин Каримбаевой и группы Nur. "Ненависть, ненависть, ненависть - врагу,- особенно четко выговаривают исполнители в припеве.- Поклон, поклон, поклон - родине". Есть там и про Карабах, который "в отчаянии зовет к возмездию".



По дороге встречаем несколько грузовиков Turk Kizilay - турецкого Красного Полумесяца. Остановка на блокпосту уже знакомая, а вот звуковой фон - не тот, что раньше.



Если разрывы слышно даже с такого расстояния - дело серьезное. Намного хуже, чем в пятницу или субботу.

Это подтверждает и воронка, которую встречаем прямо на дороге.



Корреспонденты "Ъ" - о ситуации в Нагорном Карабахе и Азербайджане

Проспект в центре Тертера с пальмами и платанами ожидаемо назван в честь президента (в 1993–2003 годах) Гейдара Алиева. В фонде его имени работает и парень, который сидит прямо здесь, на бордюре. Он отдыхает - только что закончил измазывать свой белый микроавтобус Mercedes Vito ровным слоем грязи. Потом, зачерпнув воду из неработающего фонтана, все же отмыл фары, чтобы хоть как-то светили. Наконец, снова зачерпнул грязи и аккуратно обвел контуры фар, чтобы не осталось ни одно белого участка. Оказалось, он возит турецких журналистов и измазать машину решил, чтобы ее не засекали беспилотники. Работы у журналистов хватает - уезжать пока никакого смысла нет.



Хотим доехать до поселка на окраине, где в субботу встречали перемирие. Но сегодня туда не попасть: артиллерия, кажется, стреляет именно по нему. Поэтому останавливаемся во дворе дома с огромной дырой в стене и выходим посмотреть.



В нос бьет запах мертвечины - как будто где-то лежит убитая кошка или собака.

Ехать дальше точно нельзя: несколько раз свист снаряда слышно так близко, что невольно подбегаешь к кирпичной стене. Все квартиры в разбомбленном подъезде - на замке, стучать бессмысленно: там никого нет. По бетонному забору на другой стороне улицы бегают бесхозные куры. И там же, у мусорного бака, валяются их мертвые сородичи. Среди них один фазан - их здесь тоже разводят как домашнюю птицу.



Разочарованные, что не удастся поговорить с людьми в бомбоубежищах на окраине (если, конечно, они еще не уехали, поняв цену перемирия), возвращаемся к подвалу главы района Мустагима Мамедова: может, обстрел прекратится и мы все же доедем, куда хотели. Но тут раздается звон гусениц, и прямо по центру города проезжает тяжелая огнеметная система "Солнцепек". А потом - еще одна. Солдат высовывается из люка и сначала машет рукой, а потом как будто показывает: "Не снимай!" Снимать любых военных и их технику в Азербайджане и правда запрещено.



Вспоминаю разговор с одним армянским дипломатом: "Мы понимаем - Россия развивает свой военно-технический комплекс, продает тем, кто согласен купить. Но раз мы с вами союзники, зачем продавать Азербайджану "Солнцепеки"? Это не оружие обычной войны, это страшная вещь. Она выжигает траншеи вместе с людьми". "Солнцепек" стреляет боеприпасами на расстояние от 400 до 6 тыс. м.



Термобарический боеприпас создает в воздухе смесь, которая воспламеняется. Не убьет взрывная волна или температура - убьет перепад давления.

Подобное оружие применялось в 1980-е в Афганистане, чтобы не дать моджахедам ни шанса укрыться в скалах.



Примерно через пять минут раздается звук, как будто бы низко летит самолет. "Заработал "Солнцепек"",- говорит азербайджанский коллега, который неоднократно бывал на войне. Потом тот же звук раздается снова. Наконец, где-то рядом звучит исходящий артиллерийский залп. Звук от него особенный - кажется, отдается в желудке.



Где-то совсем рядом творится ад. О московских договоренностях по поводу прекращения огня, похоже, уже окончательно забыли по обе стороны разграничительной линии.



Газета "Коммерсантъ" №188 от 14.10.2020, стр. 5 Источник - kommersant.ru

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