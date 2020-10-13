ОДКБ готовит миротворческую операцию без армянских и киргизских войск, - В.Мухин

08:12 14.10.2020 Коллективные силы могут быть задействованы в Карабахе

Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"

13.10.2020



Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров на учениях в Витебской области. Фото со страницы Министерства обороны Республики Беларусь в Facebook

Коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (КМС ОДКБ) готовятся тушить военные конфликты на постсоветском пространстве, в том числе в Закавказье. Так можно понять замысел учений "Нерушимое братство – 2020" (НБ-2020), которые начались 12 октября на полигоне Лосвидо в Белоруссии, в Витебской области.



Подобные маневры в рамках ОДКБ проходят ежегодно. Однако сейчас они имеют ряд специфических особенностей. По официальной версии Объединенного штаба организации (ОШ ОДКБ), "КМС отрабатывают совместную операцию в Восточно-Европейском регионе". В то же время замысел миротворческих учений НБ-2020, видимо, распространяется и на другие территории СНГ. Начальник Генштаба – первый заместитель министра обороны Белоруссии Александр Вольфович, один из организаторов данных маневров, заявил, что учение КМС ОДКБ в его стране "станет мероприятием стратегического сдерживания в рамках той непростой обстановки, которая складывается в мире и, в частности, на территории постсоветских стран". При этом он подчеркнул: "Это то, что сейчас происходит между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе, где гибнут сотни людей, разрушаются объекты инфраструктуры. Непростой остается обстановка в Украине, Кыргызстане, да и у нас в стране. Уверен, что такие мероприятия будут остужать те горячие головы, которые подливают масло в огонь, пытаются разжечь на территории суверенных стран беспредел и не дают мирному народу спокойно жить и работать".



В ОДКБ входят шесть стран (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан), однако маневры "Нерушимое братство – 2020" сейчас проходят без военного участия Еревана и Бишкека.



Пресс-служба Генштаба Киргизии об этом оповестила 12 октября, не назвав причину того, почему их миротворцы не отправились в Белоруссию. Но эта причина и так ясна. После народных волнений в Бишкеке на прошлой неделе в стране введен режим чрезвычайного положения, и армия участвует в поддержании порядка.



От участия в учениях КМС через МО и МИД Армения отказалась еще 5 октября, после начала боевых действий в зоне карабахского конфликта. Для Еревана сейчас важен каждый военнослужащий. И, конечно же, армянское руководство ждет помощи и от Москвы, и от ОДКБ. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, будучи в понедельник в Москве, допустил, что Ереван может обратиться к России или ОДКБ за военной помощью на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе. В Кремле также ранее сообщали, что окажут военную помощь Армении в случае агрессии против нее. В то же время, как считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "обязательства по ОДКБ не распространяются на Карабах". А против самой Армении агрессии нет.



Между тем, судя по официальным сообщениям, на учениях КМС ОДКБ в Белоруссии уже отрабатываются классические миротворческие задачи. И они в некотором смысле характерны для предполагаемой ситуации по поддержанию мира в зоне вооруженного конфликта, подобного карабахскому.



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На учениях планируют отработать

и выполнение совместных миротворческих

задач в зоне вооруженных конфликтов.

Фото с сайта www.odkb-csto.orgСогласно данным ОШ ОДКБ, "военнослужащие КМС отработают вопросы подготовки и ведения операции по поддержанию мира, выполнения совместных задач по контролю за соблюдением режима прекращения боевых действий, отражения нападений на конвои с гуманитарным грузом, разминирования местности, оказания содействия в восстановлении мирной жизни, а также охраны и обороны критически важных объектов гражданской инфраструктуры". Сообщается, что в общей сложности к маневрам привлечено "более 900 человек (из них 140 – военнослужащие РФ), свыше 120 единиц техники (от ВС России – 40 единиц), в том числе вертолеты и беспилотники". Это, по меркам ООН, немало – целых три миротворческих батальона со штатным вооружением. Примерно такие силы "голубых касок" РФ задействованы сейчас в Сирии.

Подчеркивая важный гуманитарный характер НБ-2020, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров отметил, что КМС в Белоруссии "представлены не только военными ведомствами. В учении принимают участие от стран – участниц ОДКБ представители других силовых структур, Национальной гвардии, министерств по чрезвычайным ситуациям". Ранее ОШ ОДКБ сообщал, что в учениях КМС планируется участие представителей Международного комитета Красного Креста в качестве наблюдателей.



Но вопрос, как будет вводиться механизм участия КМС ОДКБ в урегулировании конфликта в Закавказье (и будет ли он вводиться), пока во многом остается открытым. О преждевременности использования миротворческих контингентов в зоне карабахского конфликта заявил на днях президент Азербайджана Ильхам Алиев. Как считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, ввод миротворцев в зону конфликта в Нагорном Карабахе возможен только на основе коллективных решений после соответствующих обращений противоборствующих сторон. Однако силы ОДКБ (уже не миротворческие) могут быть задействованы там. Как заявил недавно генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, организация окажет военную помощь Армении в конфликте в Нагорном Карабахе в случае наступления реальной угрозы для ее территориальной целостности либо прямого военного нападения.



Генсек ОДКБ уверен, что для Белоруссии, где по-прежнему наблюдаются массовые протесты населения, помощь ОДКБ пока не требуется. Он подчеркнул, что организация готова оказать Белоруссии всю необходимую помощь в случае внешней агрессии, которой пока нет. На этом фоне СМИ обратили внимание на заявление заместителя министра внутренних дел Белоруссии Геннадия Казакевича, который в видеообращении, опубликованном в официальном Telegram-канале МВД РБ, сообщил, что его ведомство разрешило своим сотрудникам использовать боевое оружие в случае радикализации протестов в Минске. По словам генерала МВД, происходит "постепенное затухание протестного движения как по территории, так и по массовости". Однако при этом МВД считает, что протесты радикализировались, "свидетельство чему – акции в столице в минувшее воскресенье: еще днем и вечером это были летящие камни, бутылки, ножи и заточки, а уже к ночи – баррикады и горящие покрышки". "Ничего общего с гражданским протестом это не имеет", – добавил первый замминистра. Как заявил Казакевич, Беларусь "пытаются ввергнуть в хаос 90-х, заставить пройти печальный путь республик, переживших цветные революции". Силы ОДКБ в таких конфликтах на постсоветском пространстве еще никогда не применялись. Источник - ng.ru

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