КирУроки. Новая "цветная революция", Или повторение ошибок? - Айгуль Омарова

08:34 14.10.2020

Новая "цветная революция", Или повторение ошибок?



Каждую весну и осень я с тревогой жду известий из соседней страны. Кажется, что перманентное ожидание новых революций это и есть то, чем живут жители Киргизии. И в самом деле, не проходит и десятилетия, как у них происходят волнения. Первую революционную ситуацию в марте 2005 года окрестили "революцией тюльпанов". Но именно тогда увиденное на улицах Бишкека убедило меня в том, что ничего хорошего от таких социальных потрясений ожидать не приходится. Особенно в наших республиках, где родоплеменные отношения до сих пор имеют значение. И преобразовывать страну нужно эволюционным путем.



Тогда в отставку отправили президента страны Аскара Акаева. Через 5 лет в 2010 году на волне протестов бегством пришлось спасаться следующему президенту страны – Курманбеку Бакиеву. После этого наступило затишье, в результате которого главой государств на переходный период стала Роза Отунбаева, а ее сменил Алмазбек Атамбаев. Казалось бы, все жизнь у наших братьев-кыргызов входит в нормальное русло. Увы, это именно только казалось. Сначала Атамбаев открывает уголовные дела в отношении неугодных политиков под любым предлогом и сажает их. Затем сменивший его Сооронбай Жээнбеков уже подвергает аресту и судит самого Алмазбека Атамбаева.



Естественно, так просто пройти это не могло. Особенно, если учесть, что лидеры любой практически политической партии Кыргызстана могут вывести на площади от нескольких сотен человек до десятков тысяч. Причем, зачастую даже без больших финансовых затрат, поскольку среди протестующих граждан окажутся их родственники, земляки, сваты и т.д. Следует учесть и тот момент, что Атамбаев закрыл военную базу США в аэропорту Манас.



Октябрь этого года, к сожалению, "оправдал" мои ожидания. Несмотря на то, что погода в эти дни далеко не такая, как обычно, осень у соседей жаркая. Вновь на улицах протестующие, захвачены парламент и другие здания госорганов. Новая "цветная революция"? Да нет, скорее, это клановые разборки. Те, кто не очень разбирается во внутриполитической кухне Киргизии, радостно в социальных сетях приветствует то, что происходит сейчас в Бишкеке, мол, народ вышел отстаивать свои права. К сожалению, это далеко не народ и не о правах граждан идет речь.



Судя по всему, правы российские аналитики, утверждающие, что причиной нынешнего конфликта стало противостояние Севера и Юга. Кстати, причинами всех потрясений у соседей называют узурпацию власти действующим президентом, кумовство, семейственность и захват природных богатств родственниками и приближенными главы государства. В этом же упрекают и Жээнбекова. Однако, судя по всему, причины происходящего гораздо глубже на сей раз. На что и обращают внимание российские политологи.



Кандидат политических наук Виталий Хлюпин в интервью сайту ЦентрАзия отмечает, что причина волнений – "дикая монополия "южан" на Власть и сопутствующие ей, власти, блага". По мнению политолога, происходящее в Бишкеке можно назвать "народно-трайбалистической революцией с элементами социалистической и анархистского бунта".



Политолог Алексей Дзермант на своей странице в Фейсбуке указывает на существенные различия событий в Беларуси и Кыргызстане. "В Беларуси имеем мятеж новой буржуазии, городского креативного класса вкупе с мощным внешним влиянием. В Кыргызстане – межэлитную борьбу и разборку кланов, часть которых чувствует себя несправедливо обделенными, обиженными в результате расправы над бывшим президентом Атамбаевым", - пишет он. Как считает Алексей Дзермант, "Ситуации разные, участие внешнего фактора тоже, но в итоге все это должно зажечь дугу нестабильности Евразии. Просто где-то используются внутренние слабости и расколы, а где-то необходимо сильное внешнее воздействие".



Не могу не отметить, что оба политолога имеют прямое отношение к Казахстану. Дзермант родился в Талгаре, Хлюпин учился и работал в Алма-Ате. И оба не теряют связей с Центральной Азией и Казахстаном. Иными словами, оба хорошо представляют ситуацию и знают, о чем говорят. И во многом с ними приходится соглашаться. Судя по тому, что пока еще действующим составом Жогорку Кенеш премьер-министром, который будет осуществлять всю полноту власти в Кыргызстане на данный период, избран северянин Садыр Жапаров, именно кланово-трайбалистский подход находится в основе нынешних катаклизмов. Нельзя не принять во внимание и то, как организованно действовала толпа на площади Ала-Тоо. Следовательно, прав Виталий Хлюпин, выборы – только предлог и протесты готовились. Вопрос – кем и при помощи кого? Пока ответов на него нет.



Айгуль Омарова

14 окт. 2020