19 лет американскому присутствию в Афганистане: достигнуты ли цели?

08:42 14.10.2020

7 окт. 2020



Сегодня исполняется 19 лет со дня ввода американских войск в Афганистан в рамках операции "Несокрушимая свобода". 7 октября 2001 года американцы атаковали талибов с воздуха, а афганские подразделения совместно с международными силами содействия безопасности – на земле.



В результате этой операции афганские провинции были в основном зачищены от талибов, которые скрылись на сопредельной территории в Пакистане. Афганские политические группировки договорились декабре 2001 года в ходе Боннской конференции создать Временную администрацию во главе с Хамидом Карзаем, которая провозгласила основной целью восстановление мира в стране и создание демократического общества.



Контртеррористическая операция США и ее союзников началась после того, как террористы Аль-Каиды совершили террористические акты 11 сентября в Соединенных Штатах. В то время Аль-Каида пользовалась поддержкой движения Талибан и ее руководство находилось в Афганистане. Вторгаясь на территорию Афганистана, США поставили перед собой цель задержать и судить главарей Аль-Каиды и очистить территорию Афганистана от движения Талибан.



За истекшее с той поры время миллионы девочек и мальчиков снова стали ходить в школы, были официально закреплены права женщин, в Афганистане стала действовать новая Конституция, и граждане в этой новой для страны системе уже успели четыре раза проголосовать на президентских выборах и три раза – на парламентских.



Теперь, спустя 19 лет после вступления американцев на афганскую землю, стало заметно множество изменений в этой стране, где заметно усиливающее значение средств массовой информации и свободы слова. Но тем временем Движение Талибан вновь стало заметной политической силой, особенно его военное крыло.



Американцы, потери которых за 19 лет боевых действий в Афганистане достигли более 2 тысяч военнослужащих, сумели ликвидировать самого Усаму бен Ладена, бывшего главаря террористической группировки Аль-Каида. Однако очистить афганскую территорию от талибов они так и не сумели. Они были вынуждены подписать в Дохе в феврале этого года соглашение с талибами о выводе американских войск из Афганистана и запуске в стране мирного процесса.



Талибы после подписания мирного соглашения заявили, что они будут соблюдать полностью подписанное соглашение, если другая сторона выполнит взятые на себя обязательства.



По мнению экспертов, США не смогла достичь поставленных перед началом операции "Несокрушимая свобода" целей.



Джавид Кухистани, военный эксперт, говорит, что главных целей, которые ставили перед собой американцы, им достичь не удалось и им пришлось подписать соглашение с теми, кого они называли террористами. К тому же этот эксперт считает уже состоявшуюся сделку между США и Талибан "разорванной".



По словам Кухистани, хотя и Аль-Каида в настоящее время не представляет большой угрозы в Афганистане, она поменяла географию своего присутствия. И он поэтому считает, что Афганистан может снова стать угрозой для мира, и в особенности для США.



Однако политический эксперт Файзулло Джалол придерживается другой точки зрения. Он не считает, что сделка между движением Талибан и США о выводе американских войск "разорвана". По его мнению, Америка сейчас ищет политическое решение, чтобы уйти с минимальными потерями из Афганистана.



Правительство Афганистана ранее заявляло, что Афганистан нуждается в международной поддержке в ее борьбе с терроризмом и экстремизмом.