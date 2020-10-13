США, подумав неделю, заявили о поддержке КырПреза Жээнбекова

08:44 14.10.2020

США заявили об угрозах конституционному строю Кыргызстана



Посольство США в Кыргызстане распространило заявление о ситуации в КР. В нем говорится, что Соединенные Штаты поддерживают мирный и демократический переходный период в республике. Также США выразили обеспокоенность угрозами конституционному строю Кыргызстана.



"Очевидно, что одним из препятствий на пути демократического прогресса является попытка организованных преступных группировок оказать влияние на политику и выборы. Об этом свидетельствует подкуп голосов во время выборов 4 октября, насилие и запугивание на площади "Ала-Тоо" 9 октября, а также нарушения на заседании парламента 10 октября", - говорится в заявлении.



США сообщили, что поддерживают "усилия президента Сооронбая Жээнбекова, политических лидеров, гражданского общества и ученых-юристов по возвращению политической жизни страны к конституционному порядку".



"Граждане и их лидеры должны продолжать борьбу против влияния организованной преступности и коррупции на политику. Конечной целью должно быть соблюдение Конституции Кыргызстана и верховенства закона. Соединенные Штаты Америки поддерживают народ Кыргызстана в это время и призывают всех соседей Кыргызской Республики и международных партнеров уважать суверенитет Кыргызстана, в то время, когда кыргызский народ работает над решением этих проблем самостоятельно и без насилия", - отмечается в обращении.



В Кыргызстане после парламентских выборов, прошедших 4 октября, возник политический кризис. Акции протеста с требованием аннулировать результаты выборов переросли в беспорядки. В ночь на 6 октября демонстранты заняли "Белый дом", в котором заседает парламент и находится аппарат президента. В стране развернулась борьба за власть между различными политическими силами.



10 октября часть депутатов Жогорку Кенеша собралась на внеочередное заседание в государственной резиденции "Ала-Арча", где одобрила состав правительства во главе с Садыром Жапаровым. Однако президент Сооронбай Жээнбеков вернул в парламент постановление об утверждении программы, определении структуры и состава правительства. По его мнению, 10 октября на внеочередном заседании Жогорку Кенеша не было кворума.