Вакцины нет, но вы держитесь: Кремль пытается реанимировать Медведева

09:03 14.10.2020 Вакцины нет, но вы держитесь: Кремль назначил того, кто победит ковид в России

Дмитрий Медведев уже призвал обеспечить россиян бесплатными лекарствами

Людмила Николаева



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Маина Бичурина



Россию от ковида спасет Дмитрий Медведев! Это стало понятно вечером минувшего понедельника, когда президент страны Владимир Путин подписал указ о его назначении руководителем Межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций. Согласно документу, в задачи новой комиссии входят "оценка внутренних и внешних угроз, связанных с распространением инфекционных заболеваний, обеспечение мониторинга распространения таких инфекций", а также "организация проведения комплексных научных исследований для выработки решений для диагностики, профилактики и лечения". По всем этим вопросам комиссия призвана готовить предложения для Совбеза.



О том, кто еще войдет в ее состав, не сообщается. Надо думать, не только кабинетные сотрудники из числа госслужащих. Непонятно пока, и как новоявленная комиссия будет работать - обсуждая и утверждая то, что уже разработано специалистами?



Записные российские остряки не замедлили отреагировать на новое назначение непопулярного экс-премьера. В сети появились их актуальные комментарии, вроде мема, запущенного в свое время самим Дмитрием Анатольевичем: "Вакцины нет, медики устали, но вы держитесь!"…



И вот Дмитрий Анатольевич уже предложил россиян обеспечить бесплатными лекарствами:



- Нужно поставить задачу обеспечения лекарствами по рецепту, который назначен врачом, всех граждан за счет государственных средств, используя механизмы обязательного лекарственного страхования, - высказался Медведев. Об это сообщается на сайте его партии.



Почему версии о преемнике не имеют под собой оснований

Коронавирус, между тем, продолжает наступать. Число инфицированных растет в нашей стране (собственно, как и почти во всем мире) день ото дня, заметно превышая максимальные значения так называемой первой волны. По данным оперативного штаба, только за минувшие сутки в 85 регионах России было зафиксировано 13868 заразившихся COVID-19 (+276). Увеличилось и число умерших россиян - плюс 244 человека. Всего за весь период пандемии скончалось 22966 наших соотечественника.



Печальное лидерство по всем этим показателям к утру вторника, как и минувшей весной, у Первопрестольной, где зафиксировано 334813 новых случаев заражения. Летальность - 1.68%. На второе "выдвинулась" Московская область - 77 831 новых инфицированных. Летальность - 1.82%. В Северной столице - 48129 "вновь прибывших", а летальность просто удручающая - 6.73%.



При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова не устает излучать оптимизм. Ведь у нас, говорит она, заражаются ковидом в семь раз меньше людей, чем в Израиле! Не исключено, "подпитывается" она оптимизмом у Кремля. Там, устами Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ, рост ковид-больных объясняют несоблюдением населением требований режима и игнорированием средств индивидуальной защиты. Носили бы все поголовно маски с перчатками, без надобности из дома выходили, и не было бы никакой "второй волны! "Сейчас уже разработаны более продвинутые протоколы лечения, которые позволяют обеспечивать меньшую смертность. Кроме того, подготовлен коечный фонд, он позволяет принимать больше инфицированных и обеспечивает возможности для более эффективного и быстрого их излечения", - подчеркнул Дмитрий Сергеевич.



Ему вторит (ну, а как иначе?) питерский губернатор Александр Беглов. "Прошу всех использовать индивидуальные средства защиты и соблюдать социальную дистанцию, - регулярно напоминает он. - Это сегодня наш главный резерв в борьбе с эпидемией". Если верить ему, спасает Петербург и погода: из-за теплой осени в сентябре и начале октября сюда еще не докатилась волна сезонного гриппа, что "снижает нагрузку на систему здравоохранения и дает возможность маневра, прежде всего по запасу больничных коек".



Все так, если бы не…



Тут впору вспомнить минувший сентябрь. В частности, воскресенье, 13-е, на который пришелся Единый день голосования. В период подготовки к нему много говорилось о дистанционном голосовании "доступном теперь каждому". По факту же подавляющее число россиян, участвовавших в этих выборах, вынуждены были идти для волеизъявления на избирательные участки. Потому что онлайн-ресурс был доступен (не считая столицы) лишь жителям еще только двух регионов - Ярославской и Курской. Не сработало и нововведение - возможность проголосовать не в один день, а в течение трех. Но какой нормальный работяга потащится на избирательный участок уставшим, после работы или, еще лучше, до нее, ранним утром? А пенсионер уедет с дачи досрочно - в теплую-то погоду? В результате мало где на участках удалось избежать толкучки. Проверяли там, к слову, пришедших, поверхностно, не у всех даже измеряли температуру - сужу не только по родному Питеру, но и по откликам избирателей разных регионов в соцсетях. Да и что дает это самое измерение? Только то, что в данный момент температура у конкретного гражданина в норме. Немало было примеров за минувшие месяцы, когда вчера с человеком "все нормально", а сегодня ему уже вызывают скорую.



Не с того ли сентябрьского Дня выборов-2020 пошла гулять по России, набирая обороты, вторая волна ковида? Мониторила ли тогда ситуацию на местах власть? Что-то ничего об этом не было слышно…



"Когда идете в магазин, заранее составляйте список покупок, не задерживайтесь там", - напоминают нам по десять раз на день и Роспотребнадзор, и представители власти. Но после трехмесячного карантина многие магазины сократили сотрудников. Где было три продавца, остался один, где пять кассиров (гипермаркеты) - в лучшем случае два. Хочешь-не хочешь, стой в очереди. А она разноликая. Кто при полном "коронавирусном параде" - в маске, перчатках, куртка на все пуговицы, воротник поднят. А кто (таких немало) индивидуальной защитой себя не утруждает. "Страшилка" администраторов "обслуживать не будем", пустая болтовня - обслуживают, деньги важнее заразы. И тут виноваты сами граждане?



В Петербургском метро взялись регулярно проверять наличие масок у пассажиров. Лучшее время для этого, решили в Смольном, час пик. Столпотворения, которые случаются сейчас из-за этого у турникетов, где стоят проверяющие, уступают по массовости и накалу страстей разве что Вавилонскому. Самое забавное (если это слово здесь, конечно, уместно), что добравшись, наконец, до эскалатора, люди маски снимают.



Можно упомянуть еще явно поспешное открытие авиасообщения с Турцией. Мои знакомые, едва узнав, что "Стамбул принимает", тут же заказали себе номер в отеле на популярном местном курорте, купили билеты, и рванули к морю - муж, жена и их 6-летний сын. Попали "на том берегу" аккурат под "волну" резкого роста заболеваемости. Отсидели в гостинице две недели за свой счет, любуясь морским пейзажем из окон гостиничного номера. Спустя неделю по возвращение у мальчика поднялась температура, он стал кашлять. Перед этим успел побывать в садике, а папа с мамой на работе. По счастью, обошлось - обычная простуда. Хотя, как знать, учитывая бессистемные особенности COVID-19, способного "просыпаться", когда не ждешь…



В Турцию, к слову летит немало граждан, которым заблокировали в Москве льготные проездные социальные карты. Те, кому 65 с плюсом. Логично. Если по городу ездить нельзя - надо лететь туда, куда можно. Так у нас строится защита от коронавируса.



Про наплыв отдыхающих в Крым и Сочи и говорить не хочется. Крымская власть в августе радостно отрапортовала "о миллионах туристов, отдохнувших на полуострове". А недавно запричитала: растет число ковид-инфицированных среди местных жителей. С чего бы это вдруг, да?



Во всем этом тоже виноваты одни недисциплинированные граждане?



Коронавирус пришел к нам, известно, из китайского Уханя. Там, а потом и в некоторых других городах КНР, ситуация в течение первых трех месяцев была непростой. В следующие три стала выправляться. В мае, когда мы в России изнывали от карантинных ограничений, китайцы уже снова наслаждались привычной жизнью. Сейчас, у нас то ли второй пик первой волны, то ли сама вторая, мнения у специалистов расходятся. Там - лишь десятки, а в иной день единицы новых заболевших. Причем, как правило, от вернувшихся из-за границы. И это в стране с населением 1 млд. 406 млн.231 тысяча 105 человек - против наших 146748 590 человек? Не говоря уже о российской территории с ее пространствами, и скученности жителей Китая. Во многих странах мира в эти дни возвращают строгие эпидемиологические меры безопасности. А в КНР желательна на данный момент всего одна мера - маски на лицах.



- Китайцы дисциплинированы, и это многое объясняет. Но дело не только в этом, - считает Маина Бичурина, известный на весь мир вирусолог, доктор наук, заведующая лабораторией вирусных инфекций Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера. - В этой стране своевременно были приняты жесткие меры реагирования. Я бы даже сказала, очень жесткие. Те, кто рискнул нарушить их, незамедлительно отправлялись в тюрьму. За повторное нарушение грозила смертная казнь. Не сомневаюсь, реальная!



"СП": - В условия эпидемии это, наверное, правильно.



- Не уверена. Нужно иметь в виду, что в КНР эпидемия была, в сущности, только в одной провинции. Таких мегаполисов, как Пекин, Шанхай она не коснулась. Потому что они оперативно были отсечены от приезжих извне. В том числе, из других стран мира. А у нас вирус преимущественно привозной - от тех россиян, кто возвращался из заграничных командировок, турпоездок. Сколько авиарейсов было в марте-апреле, помните? Тысячи человек, многие из которых, скорей всего уже были инфицированы. И возвращались они не из Китая, а из стран, преимущественно европейских и США. Многие мои коллеги, замечу, давно пришли к выводу, что ковид - не китайского происхождения.



"СП": - Вы не единственный специалист, кто считает одной из главных ошибок нашей власти вывоз сограждан из других стран в разгар пандемии. Понятно, что оставлять в опасной ситуации вдали от Родины неправильно, но можно же было, наверное, организовать их лечение там, где находились в тот момент… Маина Александровна, многие в нашей стране опасаются сейчас нового карантина. Экономика его может просто не выдержать!



- Ни к чему хорошему весенне-летний карантин не привел. В пандемию одна из главных задач - выработка коллективного иммунитета. Дело это в принципе не быстрое, а в условиях запрета на общение людей ждать можно и вовсе десятилетия. На сегодня в Петербурге иммунитет к ковиду есть у 25% населения. В Москве, насколько я знаю, примерно столько же. В целом же по стране меньше. А надо чтобы он составлял 60−70%. Даже по гриппу, о котором кажется, все знаем, не можем добиться этого. Что говорить о COVID-19, инфекции совершенно новой, малоизученной.



"СП": - Эпидемиологи, вирусологи, а вслед за ними специалисты Роспотребнадзора расходятся во мнении о сроках второй волны. Кто говорит о двух-трех неделях, кто о трех и даже четырех месяцах. А вы как считаете?



- Точных сроков окончания и второй волны, и самой пандемии предсказать невозможно. Все кто их называет, пытаются просто угадать. Нужен, как я уже сказала, коллективный иммунитет. И, конечно, надежная вакцина, которая неизвестно, когда будет. Словом, нужно ждать.



14 окт. 2020 Источник - svpressa.ru

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