О роли Израиля в армяно-азербайджанской войне, - Дм.Минин

12:01 14.10.2020 ДМИТРИЙ МИНИН | 14.10.2020



Померкнет ли вся прибыль от поставок израильских вооружений в Азербайджан?



Вопреки распространенным представлениям о том, что главным мотором азербайджанской военной машины, грозно проявившей себя в ходе последней карабахской войны, является Турция, на деле и качественно, и количественно эта роль принадлежит Израилю.



Как у Баку получилось выстроить столь глубокие военно-стратегические отношения со страной, которая является противником его главного политического союзника – Турции? И почему Ереван просмотрел и так безнадежно провалил это направление своей внешней политики с учетом того, что израильские военные технологии и методологии, по-видимому, имели и, вероятно, будут иметь ключевое значение в ходе текущей войны?



Напомним, что 12 октября Высший суд Израиля отклонил ходатайство о запрете продажи оружия Азербайджану, исходя из отсутствия доказательств "его использования для совершения военных преступлений против Армении". А это значит, что приток смертоносных израильских дронов в Баку продолжится.



Израильский беспилотник-камикадзе



Израильский беспилотник-камикадзе



В ходе разбирательства в Высшем суде были представлены доказательства того, что на Израиль приходится до 60% всех азербайджанских закупок оружия за рубежом. Именно Израиль является военным поставщиком №1 для Баку, затем идут Россия и Белоруссия, а Турция лишь на четвертом месте. Еще в 2016 г., посещая в Израиле Государственный завод по выпуску беспилотников, президент Азербайджана Ильхам Алиев признал, что общие закупки его страной военной техники у хозяев достигают 5 млрд долл. Сумма по региональным масштабам гигантская. Она включает широкий спектр беспилотных летательных аппаратов от разведывательных до ударных, высокоточные ракеты разного профиля от противотанковых до зенитных и оперативно-тактических, "умные" боеприпасы самонаведения, радиолокационные системы и системы наведения, средства радио-электронной борьбы.



Беспилотник IAI Harop



Беспилотник IAI Harop



Некоторых видов имеющегося у Азербайджана продвинутого израильского оружия нет даже у армии Израиля. Это, в частности, твердотопливная ракета класса "земля-земля" среднего радиуса действия (около 430 км), оснащенная боеголовкой массой 560 кг, LORA (LOng-Range Artillery Missile), произведенная израильским концерном "Таасия авирит" (Israel Aircraft Industries, IAI). Отличается особой точностью, с круговым вероятным отклонением до 10 м. Предназначена для уничтожения командных пунктов противника, систем управления, систем ПРО, электростанций и других ключевых объектов. Пока в ходе войны она была применена лишь однажды, разрушив с первого пуска мост на шоссе из Армении в Карабах.



Ильхам Алиев у ракетного комплекса LORA



Ильхам Алиев у ракетного комплекса LORA



Предполагается, что в Азербайджан поставлены также элементы известного израильского комплекса ПРО "Железный купол". Они якобы специально заточены на противодействие состоящим на вооружении у Армении российским ракетным комплексам "Искандер". Хочется верить, что до реального противостояния этих грозных систем дело все же не дойдет.



Пусковая установка "Железного купола"



Пусковая установка "Железного купола"



Несколько лет назад крупнейшая частная израильская компания Elbit Systems модернизировала значительное количество азербайджанских танков Т-72, установив на них новые системы управления огнем и современную броню. Примечательно, что выбор в пользу израильтян Министерство обороны Азербайджана сделало по итогам тендера, в котором, помимо израильской компании, принимала участие турецкая компания Aselsan. Этот же израильский концерн поставил Баку 120-мм самоходные минометы CARDOM (Computerised Autonomous Recoil Rapid Deployed Outrange Mortar). Израиль продал азербайджанцам и переносные системы дистанционного разминирования POMINS-2, способные за полминуты создать в минных полях проходы длиной 50 м и шириной 1,5 м. Азербайджанские военные оснащены также израильским гранатометом В-300, обеспечивающим пробитие до 400 мм гомогенной брони. Британский ежегодник Military Balance сообщил, что в Азербайджан поступили на вооружение и 155-мм самоходные артустановки израильского производства ATMOS 2000.



Самоходная артустановка ATMOS 2000



Самоходная артустановка ATMOS 2000



В середине 2000-х годов Азербайджан закупил некоторое количество израильских внедорожников типа "Суфа". В арсенале азербайджанских военных имеются израильские малогабаритные пистолеты-пулеметы "Микро-узи", штурмовые винтовки "Тавор-21", ручной пулемет "Негев", выпускаемый Israel Military Industries, и многое другое.



В Израиле особо не рефлексируют по поводу того, что своими руками вооружают до зубов союзника Турции – своего жесткого противника. Там указывают, что на заре борьбы Израиля за независимость его буквально спас своими поставками вооружений Советский Союз. А затем "Бен-Гуриону удалось изящно и вполне успешно выскользнуть из удушающих объятий товарища Сталина". Что-то израильтянам, плотно работающим с азербайджанцами, подсказывает (а может быть, они просто знают. – Д.М.), что в таком же положении может оказаться и "товарищ" Эрдоган.



И. Алиев и Б. Нетаньяху



И. Алиев и Б. Нетаньяху



Израильские эксперты указывают, что партнерские отношения с Азербайджаном являются стратегическим интересом их страны. И дело не только в доходах от продажи беспилотной техники и поставках азербайджанской нефти (до половины всех потребностей Израиля на фоне продолжающегося арабского эмбарго). Азербайджан – это еще и площадка для активной работы Израиля по Ирану, включая секреты иранских ядерных объектов и возможности нанесения ударов по ним с азербайджанских аэродромов. "Азербайджан для нас важная страна", – заявил агентству Франс Пресс президент Иерусалимского института стратегии и безопасности Эфраим Инбар (Efraim Inbar). "Мы всегда стараемся быть хорошим поставщиком даже в моменты напряженности… мы обязаны выполнять контракты типа тех, что у нас имеются с Азербайджаном. Мы не несем никакой ответственности за то, что они делают. Они могут драться на ножах, могут швырять камни. Люди воюют разным оружием".



Что касается Армении, то "пронять" Израиль, как некоторые другие державы, упреками и жалобами ей не удается. Израильтяне говорят, что ведь никто не мешал Еревану тоже приобрести аналогичную технику. Другой вопрос, что у армян для этого не было средств. В 2019 г. товарооборот между Израилем и Арменией составил всего 60 млн долл. – почти в 100 раз меньше, чем 5-миллиардный товарооборот между Израилем и Азербайджаном. Ереван уповал главным образом на "историческую солидарность" двух народов, переживших геноцид, но это шаткая основа для обеспечения еврейской поддержки: в Израиле ревниво относятся к попыткам других "рвать плоды" со "скорбного дерева" холокоста; армянский геноцид официально там не признан до сих пор. Обиды армян в связи с этим израильские эксперты цинично отбрасывают: "Мир – не институт благородных девиц. А потому манеры, присущие ученицам таких институтов, плохой инструмент для выживания в ближневосточных джунглях, как, впрочем, и в других регионах планеты. Ставить другим условия может себе позволить лишь тот, кто силен, и других вариантов в мире не существует". Указывается также, что влиятельная на Ближнем Востоке армянская община в Сирии поддерживает противника Израиля Асада, а в Ливане близка к антиизраильской "Хизбалле". А главное, Ереван пытается выстраивать стратегические отношения с "заклятым" врагом Израиля Ираном.



Президенты Армении А. Саркисян и Израиля Р. Ривлин



Президенты Армении А. Саркисян и Израиля Р. Ривлин



Конечно, в Израиле высказывается и определенное беспокойство в связи с возможными последствиями азербайджано-армянского конфликта с учетом вовлеченности в него Ирана, России и Турции. Некоторые местные аналитики указывают, что если ранее Израиль опасался наращивания иранского влияния в Армении, то расширение и углубление турецкого влияния в Азербайджане "тоже ничего хорошего принести не может". Однако решение Высшего суда страны, разрешающее продолжение поставок в Азербайджан оружия, говорит о том, что пока Израиль сохраняет прежний курс.



Остается лишь узнать, уйдет ли "бакинский колобок" от "турецких дедушки и бабушки", как в это верят израильтяне, или, наоборот, вместе с Анкарой создаст Израилю такие проблемы, на фоне которых померкнет вся прибыль от поставок вооружений в Азербайджан. Источник - fondsk.ru

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