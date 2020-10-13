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Удары ниже пояса, мошенничество и клановое соперничество в Киргизии, - Ален Барлюэ
12:08 14.10.2020

13 октября 2020 г.
Ален Барлюэ | Le Figaro

"(...) Беспорядки в Киргизии являются частью сложного политического ландшафта, связанного с традиционным соперничеством между севером и югом страны, с противостояниями кланов и даже мафиозных группировок, усугубленными экономическим кризисом и последствиями Covid-19. В этой бедной стране жители живут в значительной степени на доходы своих соотечественников-иммигрантов, находящихся, в основном, в России и в соседнем Казахстане. Однако с апреля прошлого года из-за пандемии объем денежных переводов снизился на 62%. Около 200 тыс. молодых людей, потерявших работу за границей, вернулись в страну, в которой отсутствуют возможности", - пишет журналист Le Figaro Ален Барлюэ.

"В Киргизии, как и в других странах Центральной Азии, власти не были готовы к пандемии и плохо с ней справились, - отмечает Темур Умаров, эксперт по Центральной Азии, консультант Московского центра Карнеги. - Однако, в отличие от других стран региона, свобода СМИ в Киргизии существует. Сообщения об очередях, закрытых дверях больниц, задыхающихся на улицах зараженных были повсюду: и в СМИ, которые читают и смотрят возрастные избиратели, и в соцсетях".

"(...) Кризис разворачивается на фоне личного столкновения между президентом Жээнбековым и его предшественником Алмазбеком Атамбаевым - его бывшим наставником, который теперь стал его великим соперником. На прошлой неделе Алмазбек Атамбаев был освобожден из тюрьмы, где он отбывал 11-летний срок заключения под тем предлогом, что он незаконно освободил заключенного криминального авторитета. Однако в видео, размещенном в социальных сетях в субботу, Атамбаев сказал, что во время столкновений в его автомобиль стреляли боевыми патронами, тогда как его сторонники в тот же день тоже устроили акцию протеста. С тех пор бывшего главу государства снова арестовали и вернули в тюрьму", - говорится в статье.

"Находившийся у власти в период с 2011 по 2017 год Алмазбек Атамбаев стремился восстановить некий баланс между преобладающим влиянием юга страны и севером. Этот "северянин" сделал своим преемником выходца с юга Сооронбая Жээнбекова", - отмечает автор статьи.

"(...) Личное соперничество усиливается политической борьбой в однопалатном парламенте. В Центральной Азии, где доминируют авторитарные режимы, эта страна отличается своим плюрализмом, и за депутатские должности в ней боролись 16 партий. Но после голосования 4 октября доступ в парламент смогли получить только 4 партии, считавшиеся подконтрольными "южанам", что и вызвало конфликт. Сообщения о мошенничестве и использовании "административного ресурса" - такой красноречивый эвфемизм употреблялся в бывшем СССР для описания манипуляций бюрократии, подтвердились в ходе выборов", - комментирует Барлюэ.

"В столь тревожной обстановке в субботу депутаты назначили на пост премьер-министра другого человека с поучительной биографией - Садыра Жапарова. В 2017 году этот националист был приговорен к десяти годам лишения свободы за захват заложника во время предыдущего политического кризиса... В прошлый вторник демонстранты освободили его из тюрьмы. По данным AFP, за стрельбой по экс-президенту Атамбаеву в субботу могли стоять сторонники Джапарова. По мнению отдельных наблюдателей, выход из кризиса возможен лишь в случае амнистии Алмазека Алтамбаева и примирения между двумя соперничающими президентами", - пишет Le Figaro.

"Однако в понедельник до этого, похоже, было еще далеко, и нестабильность в Киргизии продолжалась. Могущественный Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) призвал политический класс навести порядок. Россия, за неимением лучшего, признала авторитет Омурбека Суваналиева, который в хаосе последних днейвзял ГКНБпод свой контроль", - резюмирует Ален Барлюэ.

Источник: Le Figaro

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1602666480
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