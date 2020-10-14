"Статус военного времени": Китай отреагировал на новую вспышку коронавируса, - А.Яшлавский

12:23 14.10.2020

Всего за несколько дней в Циндао прошли тестирование миллионы жителей



Вспышка COVID-19 в портовом городе Циндао на востоке Китая выявила недостатки и бреши в системе профилактики и эпидемиологического контроля, признали власти. Городу необходимо поддерживать "статус военного времени" для борьбы с коронавирусом, заявил местный партийный комитет.



Всего за несколько дней в Циндао прошли тестирование миллионы жителей



Циндао должен будет провести лечение, эпидемиологическое расследование, скрининг, тесты и изоляцию под руководством рабочей группы, направленной в город Национальной комиссией здравоохранения.



Об этом, как сообщила в среду местная газета Qingdao Daily, говорится в заявлениях, сделанных на встрече по профилактике и контролю эпидемии партийным комитетом Циндао, в состав которого входят руководители чиновники из провинции Шаньдун, представители горкома Коммунистической партии и правительственных ведомств. На встрече было подчеркнуто, что безопасность и здоровье людей должны стать приоритетом.



Уже во вторник в Циндао было протестирована почти половина из запланированных 9 млн жителей. Проверка в сжатые сроки миллионов горожан была запущена после того, как в Циндао был обнаружен небольшой кластер инфекций COVID-19. Циндао проводит общегородские тесты на нуклеиновые кислоты. Задача состоит в том, чтобы за пять дней протестировать примерно 9 миллионов человек будут протестированы. По данным агентства Синьхуа, более 10 тысяч медицинских работников было задействовано для забора проб и проведения тестов.



Популярный среди туристов Циндао приняв более 4,47 миллиона гостей во время отмечаемых в начале октября национальных праздников. Однако, как пишет китайское издание Global Times, эксперты в области здравоохранения уверяют, что риск распространения вспышки из Циндао на другие части Китая относительно низок.



В Циндао по состоянию на среду зарегистрировано шесть подтвержденных случаев, а также еще шесть бессимптомных случаев. Было отслежено и помещено в карантин 144 близких контакта зараженных, причем все результаты тестов оказались отрицательными. Также были протестированы более 170 867 человек из местных больниц - пациенты, медицинский персонал и медсестры и 2,9 миллиона человек из местных сообществ.



Местные власти объявили в понедельник, что район Лоушаньхоу, где расположена клиника по полостным заболеваниям, перепрофилированная под лечение для пациентов с COVID-19, где и был обнаружен новый кластер коронавирусной инфекции, был объявлен зоной среднего риска.



Власти Циндао объявили закрытыми жилые кварталы, больницы и рынки, где были выявлены случаи заболевания.



При этом, по словам местных чиновников, риск вспышки COVID-19 в Циндао невелик, поскольку он был обнаружен в больнице, и заболевшие были немедленно госпитализированы.



Местный житель по фамилии Фа, проживающий примерно в 2 км от больницы, где был обнаружен новый кластер, рассказал Global Times, что жители Циндао отреагировали на вспышку рационально, поскольку местные жители стали рассматривать коронавирус как часть своей жизни. В понедельник люди вышли на работу, школы и рынки открылись как обычно, но все больше людей стали носить маски.



По словам Фа, после появления новых инфекций местные жители выстраивались в очередь, чтобы пройти тестирование в общинах, некоторые крупные местные компании начали следить за здоровьем своих сотрудников, а школы организовали тестирование учеников.



Поскольку небольшая вспышка произошла сразу после национальных праздников, когда Циндао принял более 4 миллионов путешественников, эксперты общественного здравоохранения заявили, что хотя теоретически существует риск более широкого распространения болезни, быстрое реагирование властей обеспечит низкий риск.



Некоторые китайские города, включая Пекин и Цзинань, пытались идентифицировать людей, которые посещали Циндао за последние 14 дней после того, как Циндао сообщил о 12 случаях COVID-19. Наблюдатели отметили, что в Циндао не исключены новые случаи заболевания, поскольку в городе полным ходом идет тест на нуклеиновую кислоту.



Местные органы здравоохранения заявили, что все шесть подтвержденных случаев COVID-19 и шесть бессимптомных пациентов были тесно связаны с больницей по лечению грудных заболеваний.



Настоящий источник заражения по-прежнему остается неизвестным. В понедельник в грудной больнице Циндао были опровергнуты слухи о "неполной дезинфекции после того, как компьютерная томография завезенных больных вызвала распространение коронавируса".



Вирусолог из Уханя Ян Чжаньцю заявляет, что очень важно определить штамм вируса. Он сказал Global Times, что, если будет установлено, что эта вспышка была внутренней, эта вспышка, вероятно, существует и за пределами Циндао, и необходимо будет скорректировать противоэпидемические меры.



В Интернете появились предположения, что водитель такси, у которого было подтверждено заражение, на самом деле не носил маску во время вождения, что могло вызвать риск заражения его пассажиров. Но таксист сказал, что он всегда носит маску за рулем и не разговаривает со своими пассажирами.



Материковый Китай в среду сообщил о 20 новых подтвержденных случаях COVID-19 во вторник, 14 из которых завезены извне и шесть имеют местное происхождение. Все местные случаи были из провинции Шаньдун, сообщает Global Times.



Андрей Яшлавский

14/10/2020