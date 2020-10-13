Новым хокимом узбекского Алмалыка утвержден Кобил Хамдамов

12:30 14.10.2020

В Алмалыке сменился хоким

Хокимом Алмалыка утвержден Кобил Хамдамов, до этого работавший заместителем хокима Ташкентской области. Экс-главе города Усмону Рахимову, чей сын был не раз оштрафован за езду на высокой скорости, указано, что руководитель, помимо прочего, должен уделять внимание семье и воспитанию детей.



Хокимом города Алмалыка Ташкентской области утвержден Кобил Муроткулович Хамдамов. Решение было принято 13 октября на внеочередной сессии кенгаша народных депутатов города, сообщила пресс-служба администрации области.



Выступивший на заседании хоким Ташкентской области Рустам Холматов остановился на ошибках бывшего главы Алмалыка Усмона Рахимова, допущенных в социально-экономическом развитии города.



Он добавил, что руководитель должен в том числе быть внимательным в личной жизни, уделять время семье и серьезно заниматься воспитанием детей.



Усмон Рахимов занимал эту должность с августа 2019 года. В конце сентября его сын был подвергнут общественной критике за публикацию видеозаписей, на которых он едет на автомобиле по улицам Ташкента на очень высокой скорости, создавая аварийные ситуации.



Новый хоким Кобил Хамдамов родился в 1974 году в Самарканде. Выпускник Самаркандского высшего военного автомобильного командного училища (1995) и Академии Вооруженных сил (2004).



С 1995 по 2017 год работал в структуре Министерства обороны. В 2017-2018 годах занимал должность первого заместителя хокима Ташкентской области по вопросам развития городской инфраструктуры, коммунального хозяйства и благоустройства. С 2018 года является замхокима Ташкентской области по вопросам развития городской инфраструктуры, коммунального хозяйства и благоустройства.