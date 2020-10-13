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|Уволенную за нерасторопность экс-главсанврача Казахстана Есмагамбетову назначили... главой Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ
14:00 14.10.2020
Бывший главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова получила должность председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения, передает Tengrinews.kz. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра.
Соответствующий приказ издал министр здравоохранения Алексей Цой.
Напомним, Есмагамбетова занимала должность главного санврача и вице-министра здравоохранения страны с 20 марта. А уже 16 сентября ее сменил Ерлан Киясов.
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Айжан Есмагамбетова родилась в 1972 году в Алматинской области. В 1997 году окончила Алматинский государственный медицинский университет по специальности "врач-гигиенист, эпидемиолог". Трудовую деятельность начала в 1990 году фельдшером-лаборантом поликлиники № 7 Алматы.
В 1997-2004 годах работала врачом-эпидемиологом, врачом-бактериологом, заведующей лабораторией отдела особо опасных инфекций Республиканской санитарно-эпидемиологической станции.
В 2004-2014 годах занимала различные должности в структуре Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава - от ведущего специалиста до председателя.
В 2014 году она директор департамента эпидемиологического надзора - заместитель главного государственного санитарного врача Агентства по защите прав потребителей.
В 2014-2017 годах - руководитель управления эпидемиологического надзора Комитета по защите прав потребителей МНЭ.
В 2017 году - директор департамента стратегического развития и общественного здравоохранения МЗ.
В 2017-2020 годах - директор департамента политики общественного здравоохранения.