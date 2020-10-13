Луна как геополитический фактор, - И.Моисеев

19:03 14.10.2020 Почему-то в России приватизация приемлема, а в космосе – нет



Об авторе: Иван Михайлович Моисеев – руководитель Института космической политики, научный руководитель Московского космического клуба, член Экспертного совета при правительстве РФ.

13 окт. 2020



Договор о космосе запрещает "национальное присвоение" космического пространства, Луны, других небесных тел. Иллюстрация NASA

Через десять лет после запуска первого спутника, 10 октября 1967 года вступил в силу Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, в миру – Договор о космосе. На июнь 2020 года к Договору присоединились 110 стран, еще 23 страны его подписали, но не завершили ратификацию.



Договор о космосе имеет фундаментальный характер, любое изменение международного космического права возможно только при его соблюдении и в опоре на его нормы. Несмотря на частые призывы внести поправки в Договор, такие идеи практически не реализуемы – невозможно найти консенсус 110 стран по довольно-таки острым вопросам.



Однако сегодня мы на пороге важных изменений в этой области.



Причины будущих изменений



Причина будущих изменений та же, что и привела к появлению Договора о космосе, – это намерение высадиться на Луну. Сегодня становятся актуальными вопросы прав собственности на поверхность и ресурсы спутника Земли.



В середине 60-х годов прошлого века, когда СССР и США подготавливали Договор о космосе, было неизвестно, кто первый высадится на Луне и поднимет там флаг своей страны. Были опасения, опиравшиеся на историческую практику, что страна, высадившаяся первой, объявит Луну своей территорией. Поэтому СССР и США согласились, что: "Космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на них суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами". Это вторая статья Договора о космосе, наиболее важная и имеющая прямое действие.



И вот сегодня в связи с работами по подготовке новых экспедиций на Луну, созданию Лунной базы, использованию лунных ресурсов стало ясно, что Договора о космосе недостаточно для решения возникающих практических вопросов.



6 апреля 2020 года президент США Дональд Трамп издал Исполнительное распоряжение "О поощрении международной поддержки восстановления и использования космических ресурсов". Ключевые моменты документа в кратком пересказе:



– США необходимо партнерство с коммерческими структурами для использования ресурсов космического пространства, включая воду и некоторые полезные ископаемые;



– неопределенность в отношении прав на космические ресурсы мешает участию коммерческих субъектов;



– источник данной неопределенности – различия между соглашением о Луне и Договором о космосе.



– США соблюдают Договор о космосе, но не являются стороной Соглашения о Луне. США не считают Соглашение о Луне эффективным или необходимым инструментом;



– государственный секретарь США должен провести переговоры с иностранными государствами относительно использования космических ресурсов.



Данное Исполнительное распоряжение – это не принятые решения, это постановка вопросов: как будут возникать права собственности на космические ресурсы? Кто их будет регистрировать? Кто и как их будет защищать? Здесь возможны разные ответы, и именно эти ответы ждет бизнес, поглядывающий на Луну и астероиды.



15 мая 2020 года в развитие Исполнительного распоряжения Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) публикует "The Artemis Accords" – "Соглашения Артемиды". Общий смысл документа – декларация принципов, которых будут придерживаться США при исследовании и использовании космоса при реализации программы "Артемида". "Соглашения Артемиды" предполагают, что "страны и субъекты частного сектора", желающие присоединиться к проекту, должны будут следовать этим принципам.



Коллизия и реакция



Соглашение о Луне (официально – Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах) было заключено 18 декабря 1979 года. Его ратифицировали 18 стран, среди которых нет ни одной космической державы (Франция и Индия подписали Соглашение, но не ратифицировали).



Договор о космосе запрещает "национальное присвоение" космического пространства, Луны, других небесных тел. В данном контексте "национальное присвоение" – это присвоение государством. Соответственно все другие варианты присвоения разрешены. А других вариантов много – международное, корпоративное, коллективное, частное…



Соглашение о Луне в статье 11 пункт 2 буквально воспроизводит вторую статью Договора о космосе, но в пункте 3 расширяет запрет: "Поверхность или недра Луны, а также участки ее поверхности или недр или природные ресурсы там, где они находятся, не могут быть собственностью какого-либо государства, международной межправительственной или неправительственной организации, национальной организации или неправительственного учреждения или любого физического лица".



Запрет абсолютный, он лишает смысла работы по лунным ресурсам. Зачем добывать ресурсы, если их нельзя использовать? В частности, продать?



Реакция ответственных лиц в России на Исполнительное распоряжение была скорой и резкой.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: "Конечно, здесь нужно давать сугубо юридическую оценку подобным решениям и, наверное, нужно изучать сначала это решение, основываясь все-таки на чисто юридических подходах. Я сейчас это делать не буду.



Но все-таки какая-то приватизация космоса в тех или иных формах – а сейчас я затрудняюсь сказать, можно ли так это расценивать – такие попытки были бы неприемлемыми".



Оценка должна быть профессиональной, это верно. Но непонятно, откуда такая нелюбовь к приватизации – легальному инструменту, использование которого во многом сформировало нынешний политико-экономический образ РФ? Почему в России приватизация приемлема, а в космосе – нет?



МИД РФ: "Во-первых, примечателен сам выбор момента для опубликования этого документа – именно в то время, когда политические, материальные и интеллектуальные ресурсы человечества по максимуму задействованы на решение самых серьезных и насущных проблем, связанных с пандемией COVID-19.



Во-вторых, непонятно, по какому праву администрация США пытается отвести лишь себе лидирующую роль в формировании глобальной повестки дня по столь чувствительному международному вопросу. Мы исходим из равенства всех государств в деле исследования и использования космического пространства в мирных целях...



Подчеркиваем, что непреложной основой такого обсуждения считаем общепризнанные принципы и нормы международного космического права, кодифицированные, в частности, в Договоре по космосу от 27 января 1967 года, в том числе принцип, в соответствии с которым космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не подлежат национальному присвоению каким бы то ни было образом…"



COVID-19 в рамках рассматриваемой темы комментировать трудно. Проще с "лидирующей ролью". Борьба за "лидирующую роль" – основной мотив многих официальных документов США, но в Исполнительном распоряжении о "лидирующей роли" ничего не говорится, документ предлагает начать переговоры об использовании космических ресурсов.



И, наконец, вишенка на торте.



Заместитель гендиректора госкорпорации "Роскосмос" по международному сотрудничеству Сергей Савельев: "Попытки экспроприации космического пространства и агрессивные планы по фактическому захвату территорий других планет едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество".



Похоже на то, что ответственные лица в России Исполнительное распоряжение не прочитали. Или не поняли. Позиция США по вопросам международного космического права, отраженная в этом документе, совпадает с официальной позицией РФ. Россия так же, как и Соединенные Штаты, выступает за неукоснительное выполнение Договора о космосе, так же против "национального присвоения". И так же не подписала Соглашение о Луне.



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Чтобы использовать нормы права по ресурсам

Луны, мало их сформулировать. Надо еще

добраться до Луны. Проект лунной базы

Европейского космического агентства.

Иллюстрация ESAРесурсы и состояние дел

Столь бурная реакция российских чиновников заставляет заподозрить, что в Луне зарыто что-то очень дорогое и это что-то очень дорогое Штаты пытаются увести у нас из-под носа. Еще в 2016 году вице-премьер Люксембурга Этьен Шнайдер намекнул тогда вице-премьеру России Дмитрию Рогозину: "Однажды драгоценные металлы закончатся даже в России, и их придется искать где-то еще".



Возить с Луны на Землю выгодно только очень ценные вещи. До настоящего времени на Землю привозили только образцы грунта, имеющие огромную научную ценность. Килограмм лунного грунта, привезенного в рамках программы Apollo (шесть успешных экспедиций, всего 378 кг), обошелся Штатам в 397 млн долл., а килограмм лунного грунта, привезенного в СССР (три успешных рейса автоматов из 11 попыток, всего доставлено 326 г) стоил СССР 3 млрд долл. (Рассчитано автором, исходя из современной стоимости доллара и рыночных цен на ракету-носитель (РН) "Протон".)



10 сентября этого года NASA предложило частным компаниям вознаграждение за забор реголита с поверхности Луны и доставку его на Землю в собственность NASA. Размер вознаграждения пока неизвестен, но ясно, что предложена первая экономическая модель частной эксплуатации ресурсов Луны.



Более перспективными выглядят идеи использования ресурсов Луны на месте и в космосе. И эта перспектива имеет строгое обоснование. Планету Земля многие хвалят, но для полетов в космос она крайне неудобна. Земля – гравитационная яма, и чтобы из этой ямы выбраться, приходится сильно потратиться. Например, самая мощная российская РН "Протон-М" весит на старте 705 т, а на низкую орбиту она выводит только 24 т. Все остальное безвозвратно теряется. А это не просто 680 т железа, это – дорогое топливо, дорогие материалы, очень дорогие двигатели.



Многократное использование элементов РН смягчает проблему, но не столь сильно, как хотелось бы. Стратегическое решение – получать требуемые материалы в космосе. А ближайший и наиболее легкодоступный источник материалов в космосе – это Луна. (О безальтернативности лунного направления в космосе писал Дмитрий Пайсон: "Мимо Луны не пролетишь", "НГ-наука" от 10.09.19.)



"На поверхности Луны есть сотни миллиардов тонн ракетного топлива, – поясняет глава NASA Джим Брайденстайн. – Начиная с 1969 и по 2008 год мы были уверены, что Луна абсолютно безводна. В 2008 году Индия направила аппарат, который помог обнаружить воду в виде льда на поверхности Луны… Наличие воды означает, что можно поддерживать жизнь, делать питьевую воду, будет воздух и, кроме того, можно создать ракетное топливо: ведь водород и кислород – необходимые элементы ракетного топлива".



Помимо воды на Луне прямо под ногами, в любом месте есть кислород для дыхания, кремний для солнечных батарей, титан для конструктивных элементов и другое. Правда, все химически связанное, нужна энергия, чтобы все это разделить и использовать.



Таким образом, на Луне есть чем поживиться. Но чтобы использовать лунные ресурсы, нужна добывающая, перерабатывающая, транспортная инфраструктура. Но сама по себе инфраструктура выгод не приносит, выгоды получают те, кто ее будет использовать. Поэтому Штаты нацелились использовать свой старый метод, впервые апробированный на системах космической связи еще в 60-е годы.



Государство берет на себя затраты и риски, частный бизнес получает результаты и прибыль. Правда, в XXI веке, учитывая успех организационно-экономического эксперимента со SpaceX, NASA с самых первых шагов стремиться вовлечь в лунный экстремизм частные фирмы. И это уже сегодня обеспечивает привлечение дополнительных финансовых средств и снижение рисков. Именно это намерение привело к появлению Исполнительного распоряжения, а отнюдь не "агрессивные планы по фактическому захвату территорий других планет".



Состояние дел по лунным программам очень кратко можно охарактеризовать таким образом.



США. В мае NASA объявило о начале программы "Artemis" (Артемида – богиня охоты, сестра Аполлона). Программа сохраняет задачу строительства окололунной обитаемой станции Deep Space Gateway и предполагает высадку человека на Луну в 2024 году. (2024 год – это очень оптимистично, но эта дата проходит по всем нынешним документам.) NASA планирует использовать для пилотируемого полета на Луну сверхтяжелую РН Space Launch System и корабль Orion. Общая стоимость работ по ракете, кораблю Orion и соответствующему наземному комплексу будет составлять к 2024 году более 50 млрд долларов. Из них около 40 млрд уже потрачено.



КНР. Китай выполняет широкую программу исследований Луны автоматическими аппаратами (орбитальные станции, посадочные аппараты, два лунохода, в том числе один – на обратной стороне Луны). Высадка китайцев на Луну обозначена как дальняя цель без определенных сроков. При сохранении нынешних темпов развития высадку китайцев на Луну можно ожидать в 40-х годах нашего века.



РФ. В СССР программа высадки человека на Луну выполнялась в 1964–1974 годах и не достигла успеха. Исследования автоматами были завершены 22 августа 1976 года успешным возвращением пробы грунта в ходе полета станции "Луна-24". В настоящее время идут работы над автоматической посадочной станцией "Луна-Глоб" ("Луна-25"). Первоначально ее планировалось запустить в 2014 году, по состоянию "на сейчас" запуск запланирован на 1 октября 2021 года. "Луна-Глоб" – небольшая станция, по своим возможностям сильно уступающая китайским станциям, запускаемым с 2013 года. В рамках Федеральной космической программы России (ФКП) на 2016–2025 годы предусмотрены запуски еще четырех автоматических станций, трех "Луна-Ресурс" и одной "Луна-Грунт". Суммарные расходы на эти проекты – 30 млрд руб.



Выполнение одного пилотируемого полета на Луну по самым скромным оценкам и даже с учетом относительно низкого уровня оплаты труда инженеров и рабочих в России потребует финансирования на два порядка большего – 3 трлн руб. (Программа "Apollo" по современным ценам и в переводе на рубли обошлась Штатам в 11,25 трлн.) А 3 трлн руб. – это две 10-летние ФКП.



Что делать?



Учитывая сложившуюся ситуацию, участие РФ в формировании норм международного права может быть обеспечено усилиями МИД РФ. Для защиты интересов России в сфере космической деятельности министерству следует читать российские и зарубежные документы по данному вопросу, изучить международное космическое право и технико-экономические аспекты проблем исследования и использования космического пространства.



Следует учитывать, что бессмысленные и некомпетентные заявления по космосу (вроде процитированного здесь, показательного, но не единственного в этом роде) наносят серьезный ущерб интересам РФ и уменьшают весомость усилий РФ в формировании международного права. Успех может принести выдвижение разумных и общеполезных инициатив, реализация которых отвечает как интересам РФ, так и интересам ее заклятых партнеров.



Также МИД следует, используя свой авторитет, пресекать и дезавуировать заявления чиновников и депутатов, которые наносят ущерб интересам РФ. В качестве примера таких заявлений можно вспомнить знаменитое высказывание Дмитрия Рогозина о "батуте", которое недавно вернулось нам бумерангом, а в целом принесло РФ ущерб в виде не менее миллиарда долларов неполученной прибыли. В США на "батут" никак не отреагировали, но запомнили, а Конгресс увеличил финансирование программы создания пилотируемых кораблей. В мае этого года был заключен последний контракт на доставку американцев на Международную космическую станцию, которая приносила РФ 300–400 млн долл. в год. Нечто схожее произошло и с поставкой российских ракетных двигателей РД-180 в США.



Чтобы использовать будущие нормы права по ресурсам Луны, мало их сформулировать и принять. Надо еще добраться до Луны. В России имеются объективные предпосылки для будущей борьбы за Луну, в частности самый большой в мире объем и разнообразие природных ресурсов, самый большой по времени опыт космической деятельности. Но в настоящее время РФ в космосе уступает не только США, не только Европе и Китаю, но даже и небольшой фирме SpacеX Илона Маска.



Для исправления ситуации необходимы радикальные меры. В качестве первой такой меры необходимо реализовать устное распоряжение Дмитрия Медведева, обращенное к Дмитрию Рогозину. "Это бросается в глаза, надо заканчивать с прожектерством, хватит болтать о том, куда мы полетим в 30-м году, надо работать, меньше говорить и больше делать, активно заниматься коммерциализацией нашей космической отрасли и увеличением доли России на международном рынке. Это очень важная задача", – подчеркнул Медведев на совещании правительства в прошлом году.



Второе, что надо сделать, – восстановить государственное управление отраслью, восстановив Российское космическое агентство. Эксперимент с госкорпорацией явно провалился. Вместо увеличения доли участия РФ в международном космическом рынке (основная задача, поставленная перед Роскосмосом) произошло резкое сокращение этого участия. А отсутствие в правительстве и администрации президента структур, ответственных за космическую программу России, вынуждает руководство РФ верить Роскосмосу на слово. А Роскосмос поет: "Все хорошо, прекрасная маркиза". Это означает, что ситуация с положением космической отрасли будет продолжать ухудшаться. Источник - ng.ru

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