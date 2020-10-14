Что ждет Таджикистан в ближайшие семь лет? Эксперты региона о результатах президентских выборов

19:29 14.10.2020 Согласно предварительным данным ЦИК Таджикистана на президентских выборах победу одержал действующий президент Эмомали Рахмон, который получил 90,92% голосов при явке 85,3% избирателей.



Радио Озоди поговорило с экспертами по региону о результатах голосования и о том, какие политические перспективы ожидают Таджикистан в ближайшие семь лет.



Темур Умаров эксперт Московского центра Карнеги:

- Да, результаты выборов, действительно, не стали ни для кого сюрпризом. Однако 7 лет довольно долгий период, за который может произойти всякое. Поэтому руководство на всякий случай решает потенциальную проблему удержания власти и обеспечения безопасности узкому кругу элит. Самым вероятным остается сценарий, при котором Рахмон во время своего очередного срока начнет перераспределение властных полномочий и в итоге переложит свои президентские полномочия на своего сына (или другого человека, что маловероятно). Другими словами, пойдет по казахскому пути.



Власть в Таджикистане максимально монополизирована в руках членов одной семьи, поэтому стабильность режима будет зависеть от отношений между членами этой самой семьи.



Андрей Казанцев, главный научный сотрудник Института международных исследований МГИМО:

- Главным вызовом для Таджикистана будет проблема транзита власти. Эмомали Рахмон готовит сына к передаче власти. Но это не простое дело. Единственным примером передачи власти от отца к сыну на постсоветском пространстве было в Азербайджане, когда Гейдар Алиев передал власть сыну Ильхаму Алиеву. Но в Азербайджане это произошло в условиях экономического подъема, связанного с нефтегазовыми контрактами, и даже в этой ситуации все прошло не без проблем, наблюдались волнения, которые были подавлены. В Таджикистане это происходит в условиях экономического кризиса и к тому времени, когда наконец встанет проблема транзита, возможно этот кризис продолжится.



У Таджикистана есть несколько источника пополнения ВВП. Первое от мигрантов, в первую очередь из России, второе - инвестиции из КНР и третье - алюминий. И все эти три источника сейчас в достаточно серьезной кризисной ситуации.



Третий риск связан с ситуацией в Афганистане, где вывод американских войск, возможно, приведет к серьезным последствиям для безопасности.



Нельзя сказать, что этот период будет легким для Таджикистана.



Айдар Амребаев, руководитель Центра прикладной политологии и международных исследований, Казахстан

- Выбор, который произошел в Таджикистане, был, с одной стороны, предсказуемым, с другой стороны - продиктован и общественной реакцией на неоднозначные процессы, происходящие на постсоветском пространстве. Есть феномен Белоруссии, Кыргызстана, грядущие выборные процессы в Казахстане, а также постковидное тревожное ожидание второго этапа. Все это сформировало тревожное ожидание общества. Таджикское общество, мне кажется, в большей степени сориентировано на два вектора: традиционное сознание и советско-автократическое. И если ставить такую категоричную дилемму - свобода или стабильность, граждане, как мне кажется, выберут стабильность и наиболее знакомый формат. И в этом смысле, преемственность является наибольшей ценностью и желательной перспективой.



В экономическом плане ожидаются серьезные падения, и это будет зависеть оттого, насколько мировая экономика восстановится после пандемии. Поэтому необходимо думать о ресурсе прочности экономики. В Таджикистане есть определенные ограничения и поэтому к небольшим ресурсам и возможностям надо относиться с максимальной бережливостью и прагматичностью и не стремится создавать воздушные и нереализуемые проекты, требующие больших затрат.



Парвиз Муллоджанов, политолог, Таджикистан (из интервью телеканалу "Настоящее время")

- Президент вынужден будет заниматься экономикой, поскольку ситуация в глобальной экономике плохая и это не может не отразиться на национальной экономике, так как страна зависит от экспорта трудовых ресурсов в Россию. Это включает и сжатие рынка труда России, падение доходов от мигрантов. Вероятно, будут падать доходы граждан и семей, будет не хватать валюты, будет проблема в банковской сфере и все это отразится на уровне жизни населения и правительство должно будет это как-то решать.



Джумабек Сарабеков, эксперт Института мировой экономики и политики, Казахстан

- Выборы в Таджикистане привлекли внимание многих наблюдателей. Прежде всего, в контексте событий в Белоруссии и Кыргызстане, где избирательная кампания стала детонатором внутриполитических волнений. Ход электоральной борьбы, и то, как выборы прошли в целом демонстрируют, что таджикское общество остается приверженным спокойствию и общественной стабильности, что отчасти можно связать с гражданской войной 90-х.



С учетом этого можно сказать, что в ближайшей перспективе развитие Таджикистана будет идти в предсказуемом русле, но в то же время ключевой вопрос политической жизни страны – транзит власти остается нерешенным и прошедшие выборы лишь откладывают эту сложную проблему, которая рано или поздно потребует своего решения.



Игорь Шестаков, политолог, председатель клуба региональных экспертов "Пикир", Кыргызстан

-Вряд ли можно было полагать, что итоги выборов в Таджикистане будут сенсационными. Эмомали Рахмон однозначно лидер страны. Он себя так позиционирует на протяжении долгого времени своего правления и поэтому для него эти выборы были стратегически важны. Это его последний срок в силу возраста и, скорее всего, он бы вряд ли создал условия для того, чтобы с ним на выборах участвовали мощные оппоненты.



Сейчас для него важный этап, и это победа должна стать трамплином для транзита власти в этой стране. Насколько это удастся, пока сказать сложно. Таджикистан это страна, которая пережила гражданскую войну, и с одной стороны имеет прививку от цветных революций. В то же время, надо понимать, что пандемия повлияла на все мировое сообщество, и ее последствия будут сказываться и на социально-экономическом обустройстве мира. Поэтому для общественно-политической стабильности, власти придется иначе действовать. Ранее Таджикистан во много ориентировался на переводы трудовых мигрантов. Но сейчас и Россия переживает не самые лучшие времена в связи с пандемией. Поэтому на развитие политической ситуации в Таджикистане однозначно будут влиять как внутренние факторы, так и внешние. Станет ли высокий процент, полученный Рахмоном на выборах удачным залогом для транзита власти, сказать пока сложно.



Хурсанд Хуррамов Источник - rus.ozodi.org

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