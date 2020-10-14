 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 14.10.2020
22:08  А.Грозин: Внутриэлитный раскол в Казахстане перестает быть мифом
20:48  В Нагорном Карабахе стороны резко поменяли военную тактику. Ключевые бои развернулись за Гадрут
19:29  Что ждет Таджикистан в ближайшие семь лет? Эксперты региона о результатах президентских выборов
14:00  Уволенную за нерасторопность экс-главсанврача Казахстана Есмагамбетову назначили... главой Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ
12:30  Новым хокимом узбекского Алмалыка утвержден Кобил Хамдамов
12:23  "Статус военного времени": Китай отреагировал на новую вспышку коронавируса, - А.Яшлавский
12:10  Алаа Шахин: грядущий Большой сдвиг в экономике вызревает в тени коронавируса

12:08  Удары ниже пояса, мошенничество и клановое соперничество в Киргизии, - Ален Барлюэ
12:07  Три авторитарных лидера и их битва за Ближний Восток, - Гидеон Рахман
12:02  Китайский "один пояс" – наш ли это путь? - Е.Пустовойтова
12:01  О роли Израиля в армяно-азербайджанской войне, - Дм.Минин
09:34  КырПарламент собирается в 3-й раз утвердить Жапарова премьер-министром. Заело кнопку?
09:03  Вакцины нет, но вы держитесь: Кремль пытается реанимировать Медведева
08:44  США, подумав неделю, заявили о поддержке КырПреза Жээнбекова
08:42  19 лет американскому присутствию в Афганистане: достигнуты ли цели?
08:37  Домашний арест отменяется: Стоит ли России уйти на карантин чисто по-английски? - "СП"
08:34  КирУроки. Новая "цветная революция", Или повторение ошибок? - Айгуль Омарова
08:12  ОДКБ готовит миротворческую операцию без армянских и киргизских войск, - В.Мухин
07:16  Режим продолжения огня. Конфликт в Нагорном Карабахе разгорелся с новой силой, - "Къ"
01:22  Путин запутался и теряет контроль над Россией, - Александр Проханов
01:19  Вихри кыргызские веют годами: почему затянулся политический кризис? - Р.Бахамов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
Что ждет Таджикистан в ближайшие семь лет? Эксперты региона о результатах президентских выборов
19:29 14.10.2020

Согласно предварительным данным ЦИК Таджикистана на президентских выборах победу одержал действующий президент Эмомали Рахмон, который получил 90,92% голосов при явке 85,3% избирателей.

Радио Озоди поговорило с экспертами по региону о результатах голосования и о том, какие политические перспективы ожидают Таджикистан в ближайшие семь лет.

Темур Умаров эксперт Московского центра Карнеги:
- Да, результаты выборов, действительно, не стали ни для кого сюрпризом. Однако 7 лет довольно долгий период, за который может произойти всякое. Поэтому руководство на всякий случай решает потенциальную проблему удержания власти и обеспечения безопасности узкому кругу элит. Самым вероятным остается сценарий, при котором Рахмон во время своего очередного срока начнет перераспределение властных полномочий и в итоге переложит свои президентские полномочия на своего сына (или другого человека, что маловероятно). Другими словами, пойдет по казахскому пути.

Власть в Таджикистане максимально монополизирована в руках членов одной семьи, поэтому стабильность режима будет зависеть от отношений между членами этой самой семьи.

Андрей Казанцев, главный научный сотрудник Института международных исследований МГИМО:
- Главным вызовом для Таджикистана будет проблема транзита власти. Эмомали Рахмон готовит сына к передаче власти. Но это не простое дело. Единственным примером передачи власти от отца к сыну на постсоветском пространстве было в Азербайджане, когда Гейдар Алиев передал власть сыну Ильхаму Алиеву. Но в Азербайджане это произошло в условиях экономического подъема, связанного с нефтегазовыми контрактами, и даже в этой ситуации все прошло не без проблем, наблюдались волнения, которые были подавлены. В Таджикистане это происходит в условиях экономического кризиса и к тому времени, когда наконец встанет проблема транзита, возможно этот кризис продолжится.

У Таджикистана есть несколько источника пополнения ВВП. Первое от мигрантов, в первую очередь из России, второе - инвестиции из КНР и третье - алюминий. И все эти три источника сейчас в достаточно серьезной кризисной ситуации.

Третий риск связан с ситуацией в Афганистане, где вывод американских войск, возможно, приведет к серьезным последствиям для безопасности.

Нельзя сказать, что этот период будет легким для Таджикистана.

Айдар Амребаев, руководитель Центра прикладной политологии и международных исследований, Казахстан
- Выбор, который произошел в Таджикистане, был, с одной стороны, предсказуемым, с другой стороны - продиктован и общественной реакцией на неоднозначные процессы, происходящие на постсоветском пространстве. Есть феномен Белоруссии, Кыргызстана, грядущие выборные процессы в Казахстане, а также постковидное тревожное ожидание второго этапа. Все это сформировало тревожное ожидание общества. Таджикское общество, мне кажется, в большей степени сориентировано на два вектора: традиционное сознание и советско-автократическое. И если ставить такую категоричную дилемму - свобода или стабильность, граждане, как мне кажется, выберут стабильность и наиболее знакомый формат. И в этом смысле, преемственность является наибольшей ценностью и желательной перспективой.

В экономическом плане ожидаются серьезные падения, и это будет зависеть оттого, насколько мировая экономика восстановится после пандемии. Поэтому необходимо думать о ресурсе прочности экономики. В Таджикистане есть определенные ограничения и поэтому к небольшим ресурсам и возможностям надо относиться с максимальной бережливостью и прагматичностью и не стремится создавать воздушные и нереализуемые проекты, требующие больших затрат.

Парвиз Муллоджанов, политолог, Таджикистан (из интервью телеканалу "Настоящее время")
- Президент вынужден будет заниматься экономикой, поскольку ситуация в глобальной экономике плохая и это не может не отразиться на национальной экономике, так как страна зависит от экспорта трудовых ресурсов в Россию. Это включает и сжатие рынка труда России, падение доходов от мигрантов. Вероятно, будут падать доходы граждан и семей, будет не хватать валюты, будет проблема в банковской сфере и все это отразится на уровне жизни населения и правительство должно будет это как-то решать.

Джумабек Сарабеков, эксперт Института мировой экономики и политики, Казахстан
- Выборы в Таджикистане привлекли внимание многих наблюдателей. Прежде всего, в контексте событий в Белоруссии и Кыргызстане, где избирательная кампания стала детонатором внутриполитических волнений. Ход электоральной борьбы, и то, как выборы прошли в целом демонстрируют, что таджикское общество остается приверженным спокойствию и общественной стабильности, что отчасти можно связать с гражданской войной 90-х.

С учетом этого можно сказать, что в ближайшей перспективе развитие Таджикистана будет идти в предсказуемом русле, но в то же время ключевой вопрос политической жизни страны – транзит власти остается нерешенным и прошедшие выборы лишь откладывают эту сложную проблему, которая рано или поздно потребует своего решения.

Игорь Шестаков, политолог, председатель клуба региональных экспертов "Пикир", Кыргызстан
-Вряд ли можно было полагать, что итоги выборов в Таджикистане будут сенсационными. Эмомали Рахмон однозначно лидер страны. Он себя так позиционирует на протяжении долгого времени своего правления и поэтому для него эти выборы были стратегически важны. Это его последний срок в силу возраста и, скорее всего, он бы вряд ли создал условия для того, чтобы с ним на выборах участвовали мощные оппоненты.

Сейчас для него важный этап, и это победа должна стать трамплином для транзита власти в этой стране. Насколько это удастся, пока сказать сложно. Таджикистан это страна, которая пережила гражданскую войну, и с одной стороны имеет прививку от цветных революций. В то же время, надо понимать, что пандемия повлияла на все мировое сообщество, и ее последствия будут сказываться и на социально-экономическом обустройстве мира. Поэтому для общественно-политической стабильности, власти придется иначе действовать. Ранее Таджикистан во много ориентировался на переводы трудовых мигрантов. Но сейчас и Россия переживает не самые лучшие времена в связи с пандемией. Поэтому на развитие политической ситуации в Таджикистане однозначно будут влиять как внутренние факторы, так и внешние. Станет ли высокий процент, полученный Рахмоном на выборах удачным залогом для транзита власти, сказать пока сложно.

Хурсанд Хуррамов

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1602692940
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- В сентябре т. г. наряду с ростом реального сектора началось восстановление активности в сфере услуг - А. Мамин
- Контроль или бесконтролье? Часть вторая
- Кадровые перестановки
- Памятник обещаниям
- В Казахстане введен запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа
- Строительство "Абу-Даби Плаза" завершится в 2021 году
- В Казахстане вводится запрет на импорт светлых нефтепродуктов
- Дональд Трамп поздоровел пуще прежнего
- Онкобольной с пулеметом
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  