В Нагорном Карабахе стороны резко поменяли военную тактику. Ключевые бои развернулись за Гадрут

20:48 14.10.2020

Ситуация в Нагорном Карабахе, несмотря на объявленное перемирие, спокойнее не становится. По оценкам экспертов, стороны понесли серьезные потери и вынуждены менять тактику. "МК" оценил расстановку сил на фронтах в Нагорном Карабахе.



В первые дни войны в Нагорном Карабахе было много свидетельств успешного применения азербайджанской армией беспилотных летательных аппаратов. Дроны-камикадзе IAI Harop израильского производства использовали как высокоточный боеприпас. В Сети много видео, где дроны поражают бронетехнику или группы бойцов. Удары и в самом деле, были очень точны и эффективны.



Однако количество таких атак значительно уменьшилось. Видимо, сказываются потери беспилотников.



Теперь беспилотники начали бить по позициям снабжения, по дорогам. Так командование Азербайджана пытается нарушить коммуникации, подвоз боеприпасов и переброску резервов.



Кроме того, стороны отказались от лобовых атак и перешли на действия спецотрядов численностью до взвода. Еще во время взятия на прошлой неделе населенного пункта Мадагиз, что в 60 км от столицы Карабаха – Степанакерта, выявилась проблема больших потерь при штурмах.



Горный рельеф не дает возможности наступать быстро, прорыв реален только на равнинной местности. По некотопым данным взятие пары поселков обошлось азербайданскому командованию в несколько сотен бойцов. Все, что в итоге смогли себе позволить азербайджанцы – продвижение с темпом 1-2 километра в неделю.



Войска Азербайджана ожидаемо столкнулись с линией полевой обороны с опорными пунктами. Ее укреплением занимались 25 лет. Прорвать ее в один прием крайне затруднительно. Одна из причин – сложность в управлении во время штурма. Опорные пункты пытались накрыть огневым валом – сильным артиллерийским огнем, чтобы уничтожить все, что там есть. Но это не получилось.



Особо напряженная обстановка сложилась на юге Нагорного Карабаха, у города Гадрут. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил его взятым. Но все оказалось не так просто. Азербайджанские военачальники были вынуждены бросить все силы на этом участке вперед. В итоге завязались тяжелые бои. Только за 12-13 октября потери армянских формирований составили, по некоторым данным, более сотни человек. Сообщалось о переброске туда армянских резервистов и ополчения.



Азербайджан данные о потерях не раскрывает, но очевидно, что и там не намного меньше. В итоге двух дней бойни половина Гадрута в руинах. Эксперты его уже зовут мини-Сталинградом.



Гадрут не простая деревушка. Отсюда открывается дорога к главным города Нагорного Карабаха – Степанокерту, Шуше. Это ключевое место для армянской обороны. Поэтому тут такие бои.



На утро 14 октября удары в лоб большой массой живой силы постепенно уменьшаются. Азербайджанцы все больше посылают в атаку малые группы, особые штурмовые отряды или спецназ. Очевидно, больше никаких "блицкригов" здесь ждать не следует.



Азербайджанская артиллерия сторон тоже изменила тактику. Стали больше "работать" средние и тяжелые калибры. Например, гаубицы Д-20 и Д-30, самоходки "Акация" и "Гвоздика". Они стараются работать по принципу постепенного сосредоточения огня. То есть бьют точечно, но мощно по вскрытым разведкой рубежам.



Дальнобойная артиллерия и реактивные системы залпового огня тоже в деле. Но они переместили наводку подальше в глубокий тыл Нагорного Карабаха. Особенно "стараются" БМ-30 "Смерчи" и БМ-21 "Грады". Их цели чаще всего мирные города.



Максим Кисляков