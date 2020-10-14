КырПрез Жээнбеков передумал уходить в отставку

21:33 14.10.2020

Жээнбеков не собирается уходить в отставку

Он вновь озвучил прежнее условие.



Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что не собирается уходить в отставку, передает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.



14 октября состоялась встреча Жээнбекова с премьер-министром Садыром Жапаровым после того, как парламент утвердил его кандидатуру. Глава кабмина озвучил свое требование - глава государства должен уйти в отставку сегодня вечером.



Сооронбай Жээнбеков еще раз подчеркнул, что сейчас не имеет права покидать должность президента, так как это приведет к непредсказуемому сценарию развития событий во вред государству, - говорится в сообщении издания.

Он вновь заявил, что уйдет в отставку после того, как вернет страну в правовое поле, - после проведения парламентских и объявления президентских выборов.