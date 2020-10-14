КырСуд полностью реабилитировал конченного кыр-ошмяк-трайбалиста Мырзакматова

21:39 14.10.2020

Верховный суд отменил обвинительные приговоры в отношении Мырзакматова



13 октября 2020 - Оксана Гут



Верховный суд отменил обвинительные приговоры в отношении Мырзакматова



Верховный суд КР отменил обвинительные приговоры в отношении экс-мэра Оша Мелиса Мырзакматова. Информацию VB.KG подтвердили в пресс-службе Верховного суда КР.



Соответствующее постановление вынесено 8 октября, уголовное дело направлено в суд первой инстанции для рассмотрения по существу.



Мырзакматов призвал президента проявить ответственность за судьбу страны

Напомним, Мелис Мырзакматов работал мэром Оша с 2009 по 2013 годы. В 2014 году в отношении него было возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении служебным положением. Бывший градоначальник уехал из Кыргызстана и до сих пор находился в розыске. Ошский городской суд вынес ему заочный приговор в виде 7 лет лишения свободы. 6 октября Мырзакматов вернулся в Ош.