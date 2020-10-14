Путин в одностороннем порядке снимает часть санкций с Украины. Дичь...

21:59 14.10.2020

Путин снимет часть санкций с Украины

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею премьер-министра Михаила Мишустина и согласился снять санкции с нескольких украинских предприятий. Глава государства выразил надежду на восстановление полноформатного взаимодействия Москвы и Киева. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.



Путин подчеркнул, что это не Москва первая "вводила ограничения".



"Все действия с нашей стороны носят только ответный характер. Мы всегда готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной. Уровень и глубина кооперации между нашими предприятиями очень высокие, и это приносило взаимную пользу, взаимную выгоду, сохраняло рабочие места, обеспечивало людей достойной заработной платой. Мы готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с украинскими партнерами. Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны", - сказал он.



Российский лидер разрешил двум предприятиям Украины поставки товаров в нашу страну.



"Речь идет о производствах, ориентированных на экспорт товаров в Россию. Мы считаем возможным разрешить поставки компаниям Барского машиностроительного завода и Рубежанского картонного комбината", – пояснил Мишустин.



Он подчеркнул, что при этом будут в полной мере соблюдены интересы российских производителей.



Глава Кабмина РФ также выразил надежду, что Киев зеркально отреагирует на решение Москвы.