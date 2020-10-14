А.Грозин: Внутриэлитный раскол в Казахстане перестает быть мифом

22:08 14.10.2020 Внутриэлитный раскол в Казахстане перестает быть мифом



Автор: Евгения Ким



На фоне версии о клановых истоках событий в Кыргызстане информация о противостоянии между разными центрами силы в Казахстане накануне парламентских выборов воспринимается с большой тревогой.



О конфликтах, внутриэлитных раскладах и расстановке сил cреди тех, кто определяет будущее Казахстана, рассказывает завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин.



– Как складываются отношения между первым и вторым президентами незадолго до объявления даты парламентских выборов в стране?



– В Казахстане есть несколько интимных внутренних тем, о которых не принято говорить. Одной из них является внутриэлитный раскол.



Казахстанская элита настолько закрыта, что большая часть происходящих изменений не оставляют следа в публичном пространстве. Если мы о чем-то можем прочитать в СМИ, значит, это исключительно громкий скандал, который не получилось замять, либо намеренный слив информации.



Самые серьезные решения, которые влияют на отношения различных групп власти и бизнеса, носят закрытый характер.



После смерти Рахата Алиева (бывший муж Дариги Назарбаевой, старшей дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – прим. автора), который покончил с собой в Вене в 2015 году, каналы "утечек" информации из высших эшелонов власти были перекрыты.



Им на смену пришли другие "альтернативные" источники, например, анонимные телеграмм-каналы, но достоверность подобной информации вызывает большие сомнения.



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На данный момент есть несколько вариантов популярной теории о внутриэлитном расколе казахстанской элиты. Первый – непреодолимые противоречия между "Библиотекой" и Акордой, второй – противоречий нет, конфликта тоже. Второй президент Касым-Жомарт Токаев давно включен в систему неформальной иерархии казахстанской элиты и ему уже отведена отдельная страница в истории независимого Казахстана.



– Какой вариант ближе к истине?



– Если исходить из принципов простой жизненной логики, истории развития элит в Казахстане и понимания основ человеческой психологии, то можно сделать несколько предположений.



Первое, Токаев хочет сохранить президентский пост и его не устраивает роль зависимой от кого-либо фигуры.



Исходя из истории развития его карьеры, из характеристик людей из ближайшего окружения, предположу, что президент хочет быть самостоятельной крупной фигурой, которая руководит Казахстаном, не оглядываясь на чужое мнение.



Возникает вопрос, насколько желание самостоятельности Токаева коррелирует с действительностью? Насколько он активен в продвижении своих желаний, или он затеял долгую игру, понимая, что время работает на него?



Слабое место второго президента РК – отсутствие собственной внутриэлитной группы, преданной лично ему. Наличие такой поддержки от влиятельных и уважаемых людей является едва ли не ключевым фактором в казахстанских внутриэлитных играх.



Если Токаев с момента своего назначения пытается собрать вокруг себя лояльных людей, то это частично объясняет кадровые назначения осенью 2019 года.



Риск в том, что попытки укрепить свое положение могут вызвать негативную реакцию, которая закончится для Токаева внеочередными президентскими выборами.



Теоретически, президент может отказаться от идеи создания собственной внутриэлитной группы и примкнуть к одному из уже существующих центров силы, которые обозначились на политическом горизонте Казахстана на рассвете карьеры первого президента.



Второе предположение, Дарига Назарбаева – вопреки всему – собирается бороться за пост президента.



Однако, боюсь, что эта кандидатура изначально не рассматривалась ее отцом и его приближенными. Если бы это было так, Нурсултан Назарбаев не устраивал бы суету с Токаевым, не снимал бы Даригу Нурсултановну с поста спикера сената весной этого года.



Предположу, что против кандидатуры Дарига Нурсултановна сыграли несколько моментов. Нурсултан Назарбаев при выборе кандидатур на должность второго президента мог исходить из лояльности кандидата и его личностных качеств.



В лояльности Токаева сомнений не было, а отсутствие сильных внутриэлитных групп поддержки исключало вероятность "бунта". У Назарбаевой, по всей вероятности, с лояльностью от Елбасы есть некоторые проблемы. И дело тут не только в сомнительной репутации членов ее семьи, но и непростых личных отношениях с первым президентом.



Кроме того, лично я не уверен, что Дарига Назарбаева сможет удержать власть, если даже до нее доберется.



– Почему вы не называете Карима Масимова в качестве возможного президента?



– Масимов – третий человек в государстве. И то, если первое место, безусловно, занимает Елбасы, а второе, условно, остается за Токаевым. Масимов из тех людей, которые "делают королей", но при этом сами не претендуют на трон.



При этом его положение среди внутриэлитных групп устойчивое и весьма влиятельное. Во-первых, он глава силового блока, а лояльность силовиков, как показала ситуация в Беларуси, зачастую может сыграть решающую роль в случае непредвиденных обстоятельств.



Поэтому нет ничего удивительного, что его дружбой пытаются заручиться все политики, которые, так или иначе, претендуют на значимые посты на казахстанском политическом олимпе. Но сейчас Масимов – человек Елбасы, и это накладывает определенные ограничения на распределение его симпатий.



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Во-вторых, при сохранении текущего положения он все же попытается быть "над схваткой" и наблюдать.



Есть еще Тимур Кулибаев. Но он не боец, а бизнесмен и зять Елбасы. И он тоже, в силу семейных причин, не будет активно действовать сейчас, помня о неудачной судьбе другого зятя Назарбаева.



Резюмируя все вышесказанное – в Казахстане незадолго до объявления даты парламентских выборов все явственнее проявляются признаки внутриэлитного раскола. И он может обернуться совершенно неожиданными сценариями в случае ЧП.



– Что вы имеете в виду?



– Пока Нурсултан Назарбаев твердо держит в руках основные рычаги управления властью, он является единственным и непоколебимым сосредоточением силы, которая уравновешивает ситуацию. Если его убрать из уравнения, я уверен, хрупкая стабильность в Казахстане пошатнется.



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Грозин: Будущая личная гвардия Токаева пока во "втором эшелоне" власти



Автор: Евгения Ким



Старая гвардия, "второй эшелон" и молодые политики – расклад персоналий накануне парламентских выборов в Казахстане с завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андреем Грозиным.



Начало разговора о внутриэлитном расколе в Казахстане с завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андреем Грозиным в первой части интервью.



– Какие признаки внутриэлитного раскола могут проявиться на парламентских выборах в Казахстане?



– Некоторые признаки проявляются уже сейчас. Например, очевидное несовпадение позиций президента и первого президента по поводу будущего партии "Нур Отан". Сейчас наблюдаются явные попытки ревизии властной партии и поиск нового формата коммуникаций с обществом. Так, молодые политики борются за место под солнцем в виде будущих мест в парламенте.



Однако, президент Касым-Жомарт Токаев несколько иначе смотрит на роль партии и ее дальнейшие перспективы. Лично Токаев партии ничем не обязан. Если кто-то еще предполагает, говоря о "двоевластии", что Токаев – зависимая фигура и выполняет волю первого президента, то по логике президент должен демонстрировать стремление реабилитировать "Нур Отан" и стремиться сохранить партию в качестве доминирующей силы в парламенте. Но этого не происходит. Администрация президента очень вежливо и аккуратно показывает свое безразличие к праймериз и так называемой "перезагрузке".



Это позволяет предположить, что президент заинтересован в том, чтобы абсолютная монополия "Нур Отан" в парламенте как-то размылась. Речь не идет о полной ликвидации потому, что это невозможно, но о сокращении влияния в будущем администрация задумывается.



В этом случае необходимо раскручивать новые бренды, ведь одними коммунистами и людьми Азата Перуашева (председатель партии "Ак Жол", депутат парламента. Его партия вместе с Коммунистической народной партией Казахстана входят в парламент РК – прим. автора) двигаться малоэффективно.



Раскрутить какие-то новые партии до ближайших выборов уже не получится, они не зарегистрированы. Можно размыть "Нур Отан" "Ак Жолом" и КНПК, но этого недостаточно.



Что касается непосредственно выборов, то нужно обратить внимание на список кандидатов от партии "Нур Отан". Сейчас вокруг него идет серьезная борьба. А дальше его можно изучать на ряд признаков.



Первый. Сколько депутатов от скольких групп интересов попали в список.



Второй. Наличие или отсутствие в нем Дариги Назарбаевой. Эти выборы станут или наоборот не станут для нее возможностью вернуться. Дарига Нурсултановна – человек целеустремленный и амбициозный. Ставить крест на ее политической карьере я бы не рискнул.



Если Назарбаева не идет на выборы, что, конечно, маловероятно, но все же возможно – то стоит ожидать от нее ответных действий.



– Вы говорили, что система внутриэлитных договоренностей в стране держится на одном человеке – Нурсултане Назарбаеве. Как можно сгладить риски и в дальнейшем избежать конфликта?



– Елбасы сделал почти все, чтобы после его физического ухода с поста вся система баланса между региональными элитами не посыпалась. Потому что как только элиты поймут, что сдерживающего фактора больше нет – начнется война на взаимное истребление.



Я думаю, что Назарбаев отчасти думал о смягчении этих рисков, когда назначал Токаева.



С другой стороны, Токаев может быть частью сразу нескольких планов. Назарбаев наверняка предполагает несколько вариантов развития событий. Первый включает бесконечную пролонгацию власти Токаева при полном контроле его действий со стороны президента.



При этом Токаев будет постепенно утверждаться во власти, но делать это не в ущерб авторитету первого президента.



Другой план, очевидно предполагает, что в случае форс-мажора Токаевым можно пожертвовать и выдвинуть кого-то еще. Третий план, наверняка, гибридный. А четвертый – запасной.



Нурсултан Назарбаев – известный стратег и держит в голове массу многоходовок и перестановок. И переиграть его еще никому не удалось и, вероятно, не удастся.



– Кто входит в группы "второго эшелона" властных кругов, и какую роль они играют сейчас?



– Это молодая смена нынешним лидерам. К ним относятся – Байбек, Маулен Ашибаев, люди из экономического блока, например, Ерболат Досаев. Пока они несопоставимы с Адильбеком Джаксыбековым, Булатом Утемуратовым, Каримом Масимовым и Тимуром Кулибаевым.



Так называемый "второй эшелон" стоит на ступеньку ниже по нескольким параметрам – времени нахождения в верхних слоях атмосферы, по ресурсам, которые они контролируют, по степени влияния на те или иные решений. Есть еще и условный "третий эшелон" – это совсем молодая поросль, которая сейчас руководит департаментами в агентствах.



Время третьего эшелона придет через 10-15 лет. Сейчас, в силу естественных причин, люди из "второго эшелона" выдвигаются вперед.



Теоретически, именно среди них Токаеву нужно вербовать свою личную "гвардию". Смена кадров не за горами, а молодые политики позволяют сохранить преемственность системы



– А что с политиками старшего поколения, насколько они могут повлиять на ситуацию?



– Старой гвардии, тех, кто начинал писать историю независимого Казахстана вместе с Назарбаевым в конце 90-х годов практически нет. Тот же Карим Масимов пришел позже. А людей, которые были на слуху даже пять лет назад, в качестве ведущих фигур не осталось. Кто-то на пенсии, кто-то умер, а кто-то ушел в бизнес.



Поэтому говорить об их активном участии в политике нельзя, его нет. Совсем другое – неформальное влияние таких людей, как, например, Абыкаев. Ему обязаны своими карьерами от 50 до 70% политиков верхнего эшелона власти. Тем более, уровня Асета Исекешева или Байбека. Но насколько Абыкаев интересуется политикой и хочет ли участвовать в текущих играх – большой вопрос.



Имангали Тасмагамбетов (экс-посол Казахстана в России – прим. автора) крупная фигура, которую отправили на пенсию, точно также как Абыкаева и Джаксыбекова. Они тоже сохранили друзей и связи.



Если хотя бы часть тех, кто находится в добром здравии и сохранил интерес к политическим играм, захочет в них поучаствовать – это может внести дополнительную интригу в процесс внутриэлитного противостояния в Казахстане. Источник - ia-centr.ru

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